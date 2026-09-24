NIMROD-Abmahnung 2026 wegen Industria 2 für Headup GmbH – was tun?

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Sie haben eine Abmahnung von NIMROD Rechtsanwälte wegen des Computerspiels „Industria 2" erhalten? Dann sollten Sie die geforderten Beträge nicht vorschnell bezahlen und die von NIMROD beigefügte Unterlassungserklärung nicht ungeprüft unterschreiben.

NIMROD Rechtsanwälte sprechen Abmahnungen wegen „Industria 2" im Auftrag der Headup GmbH aus. Den betroffenen Anschlussinhabern wird vorgeworfen, das Computerspiel „Industria 2" über ein Filesharing-Netzwerk anderen Nutzern zugänglich gemacht zu haben.

Ob die Forderungen von NIMROD tatsächlich berechtigt sind, sollte im Einzelfall geprüft werden.

Welche Forderungen stellt NIMROD wegen Industria 2?

In einer NIMROD-Abmahnung wegen „Industria 2" können insbesondere eine strafbewehrte Unterlassungserklärung, Schadensersatz beziehungsweise Lizenzschadensersatz sowie die Erstattung von Rechtsanwaltskosten verlangt werden.

Teilweise unterbreitet NIMROD im Namen der Headup GmbH außerdem ein Vergleichsangebot, mit dem die Angelegenheit gegen Zahlung eines bestimmten Betrages endgültig erledigt werden soll.

Ob eine Zahlung an die Headup GmbH tatsächlich geschuldet ist und in welcher Höhe, sollte vor einer Reaktion auf die Abmahnung geprüft werden.

Muss der Anschlussinhaber automatisch für Industria 2 haften?

Nein. Dass eine IP-Adresse dem eigenen Internetanschluss zugeordnet wurde, bedeutet nicht automatisch, dass der Anschlussinhaber selbst „Industria 2" über eine Tauschbörse angeboten hat.

Entscheidend ist insbesondere, wer den Internetanschluss zum fraglichen Zeitpunkt tatsächlich genutzt hat.

Hatten beispielsweise Familienangehörige, Mitbewohner oder andere Personen Zugriff auf den Anschluss, kann dies für die rechtliche Bewertung einer NIMROD-Abmahnung wegen „Industria 2" wichtig sein.

Allerdings reicht allein der Hinweis, dass theoretisch auch eine andere Person den Anschluss hätte nutzen können, nicht unbedingt aus. Die konkrete Nutzungssituation sollte möglichst genau rekonstruiert werden.

Muss ich die NIMROD-Unterlassungserklärung unterschreiben?

Eine einer NIMROD-Abmahnung wegen „Industria 2" beigefügte strafbewehrte Unterlassungserklärung sollte nicht ungeprüft unterschrieben werden.

Eine solche Erklärung kann eine langfristige rechtliche Bindung begründen. Bei einem späteren Verstoß kann eine Vertragsstrafe entstehen.

Ob überhaupt eine Unterlassungserklärung gegenüber der Headup GmbH abgegeben werden muss und welchen Inhalt sie gegebenenfalls haben sollte, hängt vom konkreten Sachverhalt ab.

Was sollte ich bei einer Industria-2-Abmahnung jetzt tun?

Eine Abmahnung von NIMROD sollte ernst genommen, aber nicht vorschnell akzeptiert werden.

Sinnvoll ist insbesondere:

die vollständige NIMROD-Abmahnung wegen „Industria 2" einschließlich aller Anlagen zu sichern,

einschließlich aller Anlagen zu sichern, die gesetzte Frist zu beachten,

nicht vorschnell an die Headup GmbH zu zahlen,

die von NIMROD vorformulierte Unterlassungserklärung nicht ungeprüft zu unterschreiben,

zu klären, wer den Internetanschluss zum fraglichen Zeitpunkt nutzen konnte,

und die Abmahnung möglichst zeitnah rechtlich prüfen zu lassen.

Erst danach sollte entschieden werden, ob die Forderungen von NIMROD zurückgewiesen, eine Unterlassungserklärung abgegeben oder eine vergleichsweise Lösung mit der Headup GmbH angestrebt werden sollte.

Kostenfreie Ersteinschätzung de Kanzlei Dr. Newerla bei einer NIMROD-Abmahnung

Sie haben eine NIMROD-Abmahnung wegen „Industria 2" für die Headup GmbH erhalten?

Die Kanzlei Dr. Newerla bietet zunächst eine kostenfreie Ersteinschätzung an.

Wir vertreten seit mehr als zwölf Jahren Mandantinnen und Mandanten gegen NIMROD Rechtsanwälte und deren jeweilige Mandantschaft. In dieser Zeit haben wir bereits mehrere hundert Mandantinnen und Mandanten bei der Prüfung und Abwehr von NIMROD-Abmahnungen unterstützt.

Wir prüfen unter anderem, ob eine persönliche Verantwortlichkeit des Anschlussinhabers besteht und wie mit den von NIMROD für die Headup GmbH geltend gemachten Zahlungs- und Unterlassungsansprüchen umgegangen werden sollte.

Kanzlei Dr. Newerla

Rechtsanwalt Dr. Danjel-Philippe Newerla

Fachanwalt für IT-Recht, Urheber- und Medienrecht sowie gewerblichen Rechtsschutz

Hier geht´s zur kostenfreien Ersteinschätzung:

E-Mail: info@drnewerla.de



Telefon: 0471 / 483 99 88-0

Wir vertreten Mandantinnen und Mandanten bundesweit. Zum fairen Festpreis

Wer verschickt die Abmahnung wegen Industria 2?

Die Abmahnungen wegen „Industria 2" werden von NIMROD Rechtsanwälte im Auftrag der Headup GmbH ausgesprochen.

Was wird mir in der NIMROD-Abmahnung vorgeworfen?

NIMROD wirft den Betroffenen regelmäßig vor, das Computerspiel „Industria 2" über ein Filesharing-Netzwerk anderen Nutzern zugänglich gemacht zu haben.

Muss ich als Anschlussinhaber automatisch für Industria 2 bezahlen?

Nein. Die Zuordnung einer IP-Adresse zu einem Internetanschluss klärt nicht automatisch, wer „Industria 2" tatsächlich über das Filesharing-Netzwerk angeboten hat. Die persönliche Verantwortlichkeit muss geprüft werden.

Was gilt, wenn andere Personen meinen Internetanschluss genutzt haben?

Dann sollte geprüft werden, wer zum fraglichen Zeitpunkt Zugriff auf den Anschluss hatte und welche konkreten Nutzungsmöglichkeiten bestanden. Dies kann für die rechtliche Bewertung der NIMROD-Abmahnung erheblich sein.

Soll ich die Unterlassungserklärung von NIMROD unterschreiben?

Eine vorformulierte strafbewehrte Unterlassungserklärung sollte nicht ungeprüft unterschrieben werden. Ob gegenüber der Headup GmbH überhaupt eine Unterlassungserklärung abgegeben werden muss und welchen Inhalt sie haben sollte, hängt vom Einzelfall ab.

Muss ich die von NIMROD geforderte Summe bezahlen?

Nicht vorschnell. Zunächst sollten die persönliche Verantwortlichkeit sowie die von NIMROD für die Headup GmbH geltend gemachten Schadensersatz- und Rechtsanwaltskosten geprüft werden.

Kann ich das Vergleichsangebot von NIMROD einfach annehmen?

Auch ein Vergleichsangebot sollte erst nach Prüfung der Abmahnung angenommen werden. Zunächst sollte geklärt werden, ob und in welchem Umfang überhaupt eine Haftung wegen „Industria 2" besteht.

Was sollte ich nach einer Industria-2-Abmahnung jetzt konkret tun?

Bewahren Sie die vollständige Abmahnung von NIMROD auf, beachten Sie die gesetzte Frist und unterschreiben oder bezahlen Sie





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

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Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

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0471/4839988-0 Mit freundlichen Grüßen von der NordseeküsteDr. Danjel-Philippe Newerla,RechtsanwaltFachanwalt für IT-RechtFachanwalt für gewerblichen RechtsschutzFachanwalt für Urheber- und Medienrecht-Langener Landstr.26627578 Bremerhaven0471/4839988-0

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