NIMROD Abmahnung Godlike Burger für die Daedalic Entertainment GmbH erhalten? Das müssen Sie tun

Die NIMROD - Abmahnwelle rollt weiter!

Aktuell verschicken die NIMROD Rechtsanwälte vermehrt Abmahnungen in Bezug auf das PC-Spiel „Godlike Burger". Hinter diesen NIMROD - Abmahnungen steht die Daedalic Entertainment GmbH, welche Herausgeberin des Spiels Godlike Burger ist.

Worum geht es konkret in der NIMROD – Abmahnung (Godlike Burger)?

Dem Empfänger des Abmahnschreibens wird von NIMROD der Vorwurf gemacht das Spiel Godlike Burger illegal herunter- sowie zeitgleich für andere Nutzer hochgeladen haben (sog. Filesharing über Internettauschbörsen). Insofern soll die Datei vervielfältigt und weiteren Benutzern der Plattform öffentlich zugänglich gemacht worden sein.

Nehmen Sie die NIMROD- Abmahnung ernst!

Das Schreiben der NIMROD Rechtsanwälte ist kein Fake. Es sollte darauf reagiert werden, um ein kostspieliges gerichtliches Verfahren zu vermeiden.

Erste Hilfe bei Erhalt einer NIMROD-Abmahnung (Godlike Burger)

Keinen Kontakt zu NIMROD aufnehmen

Keine Zahlung leisten & nichts ungeprüft unterschreiben

Kostenlose Erstberatung mit der Kanzlei Dr. Newerla nutzen

Risiko: Unterlassungserklärung

Mit sorgloser Unterschrift der beigefügten Unterlassungserklärung erzielen Sie im Ergebnis einen lebenslangen (Unterlassungs-) Vertrag mit der Daedalic Entertainment GmbH. Bei einem Folgeverstoß wird eine hohe Geldstrafe fällig (= strafbewehrte Unterlassung). Daher sollten Sie keinesfalls ungeprüft die vorgefertigte Unterlassungserklärung oder irgendwelche Muster aus dem Internet unterschreiben.

Neben der Unterlassungserklärung fordern die NIMROD Rechtsanwälte in der Godlike Burger – Abmahnung 850.- € vom Empfänger.

Wir unterstützen Sie gerne!

Verteidigen Sie sich gegen die NIMROD-Abmahnung (Godlike Burger). Wir finden für das Problem eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung. Wir sind verteidigen unsere Mandanten seit ca. 15 Jahren gegen Abmahnungen und haben fast 10 Jahre Erfahrung im Umgang mit den NIMROD Rechtsanwälten. Daher wissen wir genau, was zu tun ist, um für Sie das sinnvollste wirtschaftliche Ergebnis zu erreichen.

Wenn Sie auch eine NIMROD - Abmahnung wegen der angeblichen Urheberrechtsverletzung an dem PC-Spiel Godlike Burger des PC-Spiele-Herstellers Daedalic Entertainment erhalten haben, kontaktieren Sie die Kanzlei Dr. Newerla.

Wir helfen Ihnen gerne bundesweit weiter. Wir bieten Ihnen die juristische Unterstützung dabei zum günstigen Festpreis an. Selbst wenn Sie sich nach anwaltlicher Prüfung für eine Einigung (sog. Vergleich) entscheiden, können wir Ihnen jetzt schon mitteilen, dass die Kosten, die voraussichtlich an die Gegenseite zu zahlen sind zusammen mit unserem Pauschalpreis deutlich unter dem in der Abmahnung geforderten Betrag von 850.- € liegen.

Kostenlos und unverbindlich Erstgespräch mit der Kanzlei Dr. Newerla nutzen!

Rufen Sie uns völlig unverbindlich zu einem kostenlosen Erstgespräch an (0471/483 99 88 – 0) und wir können mit Ihnen die Erfolgsaussichten durchgehen. Dabei wäre es hilfreich, wenn Sie uns bereits vorab Ihre Abmahnung per E-Mail (info@drnewerla.de) zusenden könnten.





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

info@drnewerla.de

www.bewertungsbeseitiger.de

