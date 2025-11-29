November 2025: KSP-Schreiben / Mahnung für dpa Picture-Alliance erhalten? So gehen Sie richtig vor:

Ende November 2025 (Stand 29.11.2025) melden sich weiterhin zahlreiche Betroffene, die ein Schreiben oder eine Mahnung von der Kanzlei KSP Rechtsanwälte im Auftrag der dpa Picture-Alliance GmbH erhalten haben.

Die Post oder E-Mails beziehen sich meist auf angebliche Urheberrechtsverletzungen bei der Nutzung von Fotos oder Bildern – vor allem auf Facebook, teilweise auch auf Websites.

In diesem Ratgeber erfahren Sie:

Wie Sie auf KSP-Abmahnungen oder Schreiben richtig reagieren

Welche typischen Forderungen gestellt werden

Welche rechtlichen Verteidigungsmöglichkeiten bestehen

Wie Sie zukünftige Abmahnungen vermeiden können

Wir haben bereits des Öfteren hier auf 123Recht.de über die Abmahnwelle von KSP/dpa berichtet:

https://www.123recht.de/ratgeber/urheberrecht-abmahnung/September-2025-Abmahnung-durch-KSP-im-Auftrag-der-dpa-Picture-Alliance-GmbH-erhalten-Das-sollten-Sie-tun-__a160577.html

https://www.123recht.de/ratgeber/urheberrecht-abmahnung/Maerz-2025-Schreiben-bzw-E-Mail-der-KSP-Kanzlei-fuer-dpa-Picture-Alliance-GmbH-wegen-einer-Forderung-erhalten-__a160453.html

https://www.123recht.de/ratgeber/urheberrecht-abmahnung/Februar-2025-Ist-KSP-Abmahnung-fuer-dpa-Picture-Alliance-GmbH-verjaehrt-und-ueberhaupt-per-E-Mail-zulaessig-__a160434.html

Hintergrund: KSP-Abmahnungen im Auftrag der dpa Picture-Alliance GmbH

Die KSP Kanzlei (Dr. Seegers, Dr. Frankenheim Rechtsanwaltsgesellschaft mbH) tritt im Auftrag der dpa Picture-Alliance GmbH auf. In den Schreiben wird häufig geltend gemacht, dass Fotos oder Bildmaterial ohne entsprechende Lizenz auf Webseiten, Social-Media-Kanälen (z. B. Facebook) oder Blogs verwendet wurden.

Wichtig: Eine Abmahnung der KSP Kanzlei ist kein Betrug, sondern ein rechtlich ernstzunehmendes Schreiben. Das Ignorieren kann zu gerichtlichen Verfahren mit hohen Kosten führen.

Unsere Kanzlei Dr. Newerla betreut seit über 17 Jahren Mandanten aus unterschiedlichsten Branchen – von Arztpraxen, Reisebüros und Steuerkanzleien bis zu Sportvereinen und gemeinnützigen Organisationen – bei der Abwehr solcher Abmahnungen.

Typische Forderungen in KSP-Abmahnungen

Ein Standardbrief von KSP für die dpa Picture-Alliance GmbH enthält meist:

Aufforderung zur unverzüglichen Entfernung der Bilder aus dem Internet

Schadensersatzforderungen

Kosten für Dokumentation

Anwaltskosten (Abmahngebühren)

Beispiel einer aktuellen Forderung:

Position

Betrag (EUR)

Schadensersatz

2.000,00

Dokumentation

85,00

Zinsen

2.031,57

Anwaltshonorar

228,80

Auslagenpauschale

20,00

Gesamt

4.365,37

Mögliche Verteidigungsstrategien gegen KSP-Abmahnungen

Es ist nicht automatisch erforderlich, die geforderten Beträge zu zahlen. Mögliche Verteidigungsansätze sind:

Falscher Adressat: Wurde das Foto wirklich von Ihrer Seite genutzt? Verjährung: Schadensersatzansprüche können nach BGH bis zu 10 Jahre verjähren, beginnen aber erst ab Kenntnisnahme durch den Rechteinhaber. Bereits gelöscht: War das Bild vor Abmahnschreiben entfernt? Urheberrechtliche Ausnahmen: Journalistische Nutzung, wissenschaftliche Zitate oder Parodien können in bestimmten Fällen legal sein. Lizenzrechte: Liegt eine gültige Lizenz oder Freigabe vor? Unverhältnismäßige Forderungen: Ist die Höhe plausibel? Schaden korrekt berechnet? Ist die Berechnung nachvollziehbar? Zahlungsberechtigung: Ist die dpa Picture-Alliance GmbH in diesem Fall zur Geltendmachung befugt?

Unsere Kanzlei prüft kostenfrei, welche Argumente in Ihrem individuellen Fall greifen.

Kontakt: info@drnewerla.de

Sofortmaßnahmen bei Erhalt einer KSP-Abmahnung

Ruhe bewahren: Keine vorschnellen Handlungen

Keine vorschnellen Handlungen Fristen beachten: Versäumte Fristen können zu gerichtlichen Verfahren führen

Versäumte Fristen können zu gerichtlichen Verfahren führen Keine direkten Verhandlungen: Nicht selbst mit KSP Kontakt aufnehmen

Nicht selbst mit KSP Kontakt aufnehmen Nicht sofort zahlen: Abmahnung anwaltlich prüfen lassen

Rechtliche Vertretung und Abwehrstrategie

Ein erfahrener Anwalt für Urheber- und Medienrecht kann:

Überprüfen, ob die Vorwürfe berechtigt sind

Kosten minimieren

Eine wirtschaftlich sinnvolle Einigung aushandeln

Das Verfahren rechtssicher beenden

Tipp: Frühzeitige anwaltliche Beratung kann hohe Zahlungen vermeiden und gerichtliche Auseinandersetzungen verhindern.

Prävention: So vermeiden Sie KSP-Abmahnungen

Nur eigene oder lizenziert nutzbare Bilder verwenden

Lizenzbedingungen genau prüfen

Social-Media-Content vorsichtig einsetzen

Technische Hilfsmittel nutzen: CMS mit Lizenzverwaltung oder Monitoring-Tools

Ausnahmen im Urheberrecht

In bestimmten Fällen ist die Nutzung von dpa-Bildern auch ohne Lizenz möglich:

Journalistische Nutzung (§ 50 UrhG): Berichterstattung über aktuelle Ereignisse

Berichterstattung über aktuelle Ereignisse Memes / Parodien (§ 51a UrhG): Satirische oder humorvolle Nutzung

Satirische oder humorvolle Nutzung Wissenschaftliche Zitate (§ 51 UrhG): Forschung, Analyse oder Kritik mit Quellenangabe

Gerichtliche Schritte

KSP schreckt nicht vor gerichtlichen Verfahren zurück:

Ignorierte Abmahnungen → Mahnverfahren → mögliche Klage

Gerichtliche Mahnbescheide werden r auch bei vergleichsweise kleinen Forderungen zugestellt

Fazit: Abmahnungen sollten niemals unbeachtet bleiben.

Erste-Hilfe-Tipps gegen KSP/dpa-Schreiben

Fristen einhalten

Abmahnung anwaltlich prüfen lassen

Kostenfreie schriftliche Ersteinschätzung der Kanzlei Dr. Newerla nutzen

info@drnewerla.de

Kostenfreie Ersteinschätzung

Senden Sie Ihr KSP-Abmahnschreiben per E-Mail an info@drnewerla.de

und erhalten Sie eine unverbindliche, kostenlose schriftliche Ersteinschätzung. Alternativ können Sie ein kostenloses Erstgespräch unter 0471/483 99 88 0 vereinbaren. Bitte senden Sie das Schreiben vorab, damit wir optimal auf Ihren Fall eingehen können.

Wir vertreten Sie bundesweit kompetent und zum fairen Festpreis.





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

info@drnewerla.de

www.bewertungsbeseitiger.de

