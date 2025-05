Post von SoundGuardian?

Was hinter den Forderungen wegen Musiknutzung steckt

Haben Sie in letzter Zeit ein Video auf TikTok, Instagram oder YouTube hochgeladen und dafür einen bekannten Song verwendet? Dann kann es sein, dass Sie bald Post von der SoundGuardian GmbH erhalten. Viele Nutzer sind verunsichert, wenn plötzlich eine Zahlungsaufforderung ins Haus flattert. Doch keine Sorge, wir klären auf, was es damit auf sich hat und wie Sie am besten reagieren.

Als Kanzlei mit jahrelanger Erfahrung im Urheber- und Medienrecht wissen wir, wie schnell man in eine solche Situation geraten kann. Deshalb möchten wir Ihnen mit diesem Beitrag verständliche und hilfreiche Informationen an die Hand geben.

Wer ist die SoundGuardian GmbH und warum kontaktieren sie mich?

Die SoundGuardian GmbH ist ein Unternehmen, das die Urheberrechte von Musikschaffenden und Plattenlabels schützt. Ein bekanntes Beispiel ist die Kooperation mit der Kontor Records GmbH, einem der größten deutschen Dance-Labels.

Der Kern des Problems ist die unerlaubte Nutzung von Musik in sozialen Medien. Wenn Sie ein Video erstellen und mit einem Song unterlegen, für den Sie nicht die nötigen Rechte besitzen, liegt eine Urheberrechtsverletzung vor. Die SoundGuardian GmbH spürt diese Verstöße im Auftrag der Rechteinhaber auf und fordert die Nutzer zur Unterlassung und zur Zahlung von Schadensersatz auf. Diese Schreiben sind Teil einer Entwicklung, über die wir bereits berichtet haben – es handelt sich um eine neue Abmahnwelle wegen unlizenzierter Musiknutzung in sozialen Netzwerken.

Ein konkretes Beispiel: Sie haben ein Urlaubsvideo für Ihr Instagram-Profil erstellt und es mit dem Hit „Irrenhaus" von Harris & Ford & Outsiders unterlegt. Auch wenn Sie den Song bei Spotify gekauft oder ihn direkt aus der TikTok-Bibliothek verwendet haben, bedeutet das nicht automatisch, dass Sie ihn auch für Ihre eigenen (möglicherweise sogar kommerziellen) Videos nutzen dürfen. Genau hier setzt SoundGuardian an.

Die rechtliche Grundlage: Das Synchronisationsrecht

Rechtlich spricht man hier vom sogenannten Synchronisationsrecht. Das ist das Recht, ein Musikstück mit einem Filmwerk (also Ihrem Video) zu verbinden. Dieses Recht liegt bei den Urhebern und deren Plattenfirmen. Die Nutzung von Musik in den Bibliotheken von TikTok & Co. ist oft nur für private, nicht-kommerzielle Zwecke und innerhalb der jeweiligen App gestattet. Sobald Ihr Profil aber zum Beispiel einen kommerziellen Charakter hat, weil Sie für Ihr Unternehmen werben, wird es heikel.

Die Forderungen von SoundGuardian setzen sich meist aus zwei Teilen zusammen:

Schadensersatz: Eine fiktive Lizenzgebühr für die unerlaubte Nutzung der Musik. Anwaltskosten: Die Kosten für die Beauftragung der Kanzlei, die das Anspruchsschreiben versendet.

Forderung von SoundGuardian erhalten – Was jetzt?

Wenn Sie ein solches Schreiben erhalten, ist das Wichtigste: Handeln Sie besonnen! Hier sind die entscheidenden Schritte:

Nehmen Sie das Schreiben ernst: Ignorieren Sie die Forderung auf keinen Fall. Andernfalls kann ein gerichtliches Verfahren drohen, das mit deutlich höheren Kosten verbunden ist. Löschen des Videos genügt nicht: Das betreffende Video sofort zu löschen, ist zwar ein guter erster Schritt. Aber Achtung: Das befreit Sie nicht von der Haftung für die bereits stattgefundene Rechtsverletzung. Der Verstoß wurde dokumentiert und kann nachgewiesen werden. Nicht vorschnell zahlen oder unterschreiben: Die beigefügte Unterlassungserklärung ist oft zu weit gefasst und kann ein Schuldanerkenntnis darstellen. Zahlen Sie auch nicht vorschnell den geforderten Betrag, ohne die Forderung rechtlich prüfen zu lassen. Holen Sie sich professionelle Hilfe: Eine Urheberrechtsverletzung ist ein komplexes Thema. Ob die Forderung der Höhe nach berechtigt ist und ob Sie überhaupt haften, sollte ein spezialisierter Anwalt prüfen.

Wie kann man solche Forderungen in Zukunft vermeiden?

Um gar nicht erst in diese Lage zu kommen, sollten Sie für Ihre Videos ausschließlich Musik verwenden, für die Sie die Lizenzen besitzen. Nutzen Sie lizenzfreie Musikdatenbanken oder die offiziellen Sound-Bibliotheken der Plattformen, aber prüfen Sie stets die genauen Nutzungsbedingungen – insbesondere bei einer kommerziellen Nutzung Ihrer Kanäle.

Fazit: Eine Forderung von SoundGuardian ist ärgerlich, aber kein Grund zur Panik. Mit der richtigen Strategie und professioneller Unterstützung lässt sich die Angelegenheit klären. Zögern Sie nicht, sich Hilfe zu suchen – wir stehen Ihnen zur Seite.