RKA Abmahnung Saints Row für die PLAION GmbH erhalten? Wir helfen!

RKA versendet wieder Abmahnungen für das Computerspiel Saits Row

Die RKA Rechtsanwälte aus Hamburg sind seit mehreren Jahren auf Abmahnungen aus dem Bereich der Computerspiele spezialisiert. Diese Woche wurde mir von einer Betroffenen eine Abmahnung betreffend das Computerspiel Saints Row vorgelegt.



Ausgesprochen werden die Saints Row Abmahnungen von den RKA Rechtsanwälten im Namen der PLAION GmbH aus Höfen (Österreich).

2. Was fordern die RKA Rechtsanwälte für die PLAION GmbH?

Dem Empfänger der Abmahnung wird der Vorwurf unterbreitet, die Urheberrechte an dem Computerspiel „Saints Row" verletzt zu haben.



Die RKA Anwälte fordern für die PLAION GmbH in der Saints Row – Abmahnung zum einen die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung und zum anderen die Zahlung von Schadensersatz sowie Anwaltskosten auf Basis eines Streitwerts von 24.000.- €, was in Summe über 2.200.- € ausmacht.

3. Ich habe eine Saits Row – Abmahnung von RKA erhalten, was nun?

Bewahren Sie bitte zunächst die Ruhe und lassen Sie sich nicht einschüchtern. Falls auch Sie eine Abmahnung von den RKA Rechtsanwälten im Auftrage der PLAION GmbH wegen vermeintlicher Urheberrechtsverletzung an dem Computerspiel „Saints Row" erhalten haben sollten.



Zunächst muss geprüft werden, ob die Abmahnung überhaupt berechtigt ist. Sollte dieses nämlich nicht der Fall sein, sollte die Abmahnung zurückgewiesen werden.



Zudem hat der BGH bereits für verschiedene Fallkonstellationen entschieden, dass ein Anschlussinhaber nicht automatisch für über seinen Internetanschluss begangene Urheberrechtsverletzungen haftet. Ob diese Voraussetzungen in Ihrem Fall vorliegen, müsste zunächst anwaltlich geprüft werden. Hierbei sind wir Ihnen mit unserer ca. 15- jährigen Erfahrung auf dem Gebiet der Abmahnungsverteidigung gerne behilflich.

4. Verhandeln mit fachanwaltlicher Unterstützung durch die Kanzlei Dr. Newerla

Selbst wenn ein Urheberrechtsverstoß vorliegen sollte und die Verteidigungsmöglichkeiten im Einzelfall schlecht sein sollten, besteht die Möglichkeit, die Kosten deutlich zu reduzieren und gegebenenfalls zusätzlich eine Ratenzahlung auszuhandeln.

5. Einmaleins bei Abmahnungen der RKA Rechtsanwälte (z . B. Saints Row)

1. Keinen vorschnellen Kontakt zu RKA aufnehmen aufnehmen!

2. Beigefügte Unterlassungserklärung nicht unterschreiben!

3. Keine vorschnellen Zahlungen an die Abmahner leisten!

4. Fristen unbedingt beachten!

5. Rechtsanwalt, z. B. Fachanwalt für Urheber – und Medienrecht aufsuchen!



Handeln Sie mit Unterstützung!

Wir unterstützen Sie gerne beim Vorgehen gegen die Abmahner! Aus jahrelanger Erfahrung mit Abmahnungen der RKA Rechtsanwälte wissen wir, welche Schritte jetzt erforderlich ist, um im Falle einer unberechtigten Abmahnung diese vollständig abzuwehren oder im Falle einer berechtigten Abmahnung das sinnvollste wirtschaftliche Ergebnis für Sie herauszuholen.

Kostenloses Erstgespräch mit der Kanzlei Dr. Newerla nutzen

Nutzen Sie gerne die Möglichkeit, die rechtliche Vorgehensweise in einem kostenlosen Erstberatungsgespräch (0471/483 99 88 - 0) zu erörtern. Gerne können Sie uns auch das Abmahnschreiben von RKA (Saints Row) per E-Mail (info@drnewerla.de ) zusenden, damit wir uns in Ihren persönlichen Fall einarbeiten können. Nutzen Sie gerne auch die Nachrichtenfunktion hier auf der Plattform.

Ansonsten streben wir gemeinsam mit Ihnen die Erzielung einer außergerichtlichen Einigung an.

Wir helfen Ihnen, das wirtschaftlich beste Ergebnis zu erzielen! Rechtsanwalt Dr. Newerla verteidigt und verhandelt gerichtlich wie außergerichtlich seit 2008. Wir sind u.a. auf die Abwehr von Abmahnungen spezialisiert. Geben Sie die Sache in unsere Hände, damit die Abmahner nicht zu Ihrem gewünschten Ergebnis kommen.

Wir werden für Sie zum günstigen Festpreis tätig und das bundesweit!





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

info@drnewerla.de

www.bewertungsbeseitiger.de

