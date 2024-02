Schmuddelwedda Abmahnung über von HAVE FEY Rechtsanwälte für Leo E-Commerce Ltd. erhalten? Das müssen Sie tun

Auch im Februar 2024 versenden die von HAVE FEY Rechtsanwälte viele Abmahnungen wegen vermeintlicher Urheberrechtsverletzungen. Wir möchten mit diesem Beitrag erste Handlungsempfehlungen für Betroffene geben.

Auch in den letzten Tagen und Wochen erreichen uns viele Anfragen von Betroffenen, die eine Abmahnung der von HAVE FEY Rechtsanwälte im Auftrage der Motion E-Commerce GmbH bzw. neuerdings der Leo E-Commerce Ltd. erhalten haben. Alleine heute (14.02.2024) wurden uns 3 Abmahnschreiben von Betroffenen vorgelegt. Diese Abmahnschreiben datieren vom 03.02.2024 sowie vom 12.02.2024.

1. Worum geht es in der Abmahnung?

Es geht um vermeintliche Urheberrechtsverletzungen an Fotos der Motion E-Commerce GmbH bzw. Leo E-Commerce Ltd. auf eBay Kleinanzeigen. In allen mir vorgelegten Fällen handelt es sich um Fotos von Jacken bzw. Bekleidung der geschützten Marke Schmuddelwedda bzw. Dreimaster.

In den aktuellen Abmahnschreiben der von HAVE FEY Rechtsanwälte wird auf der ersten Seite ausgeführt, dass die Leo E-Commerce Ltd. gegen Ende 2023 die Nutzungsrehte an den streitgegenständlichen Fotos (also die Fotos, die Gegenstand der ABmahnung sind) im Rahmen eines Lizenzkaufvertrages von der Motion E-Commerce GmbH übertragen bekommen habe.



Haben auch Sie eine Abmahnung oder gar Klage der von HAVE FEY Rechtsanwälte für die Leo E-Commerce Ltd.im Zusammenhang mit dem Verkauf von Jacken der Marke Schmuddelwedda / Dreimaster auf eBay-Kleinanzeigen erhalten?

2. Unsere erste Hilfe-Empfehlung bei erhalt einer von HAVE FEY-Abmahnung:

Bitte nicht vorschnell zahlen und auch nichts unterschrieben. Nehmen Sie auch nicht ohne vorherige anwaltliche Prüfung Kontakt zu den von HAVE FEY Rechtsanwälten auf. Zunächst sollte sorgfältig geprüft werden, ob in Ihrem Fall überhaupt eine Urheberrechtsverletzung vorliegt und die Abmahnung der von HAVE FEY Rechtsanwälte überhaupt gerechtfertigt ist.

3. Auch eine Abmahnung für die Leo E-Commerce Ltd. erhalten? Wir helfen!



Wenn auch Sie eine Abmahnung der von HAVE FEY Rechtsanwälte für die Leo E-Commerce Ltd. wegen der (angeblichen) unberechtigte Nutzung eines oder mehrerer Fotos im Zusammenhang mit Jacken der Marke Schmuddelwedda / Dreimaster in Ihrem Briefkasten vorgefunden haben, kontaktieren Sie uns gerne.

Wir haben bereits einer Vielzahl an Betroffenen geholfen, um eine bestmögliche wirtschaftliche Lösung der Angelegenheit zu finden und ein kostspieliges Gerichtsverfahren zu verhindern. Wir kennen die CBH Rechtsanwälte bereits aus einer Vielzahzl an Fällen und können deren Verhalten daher sehr gut einschätzen.

Wir bieten Ihnen unsere Unterstützung zur Verteidigung gegen die Abmahnung der von HAVE FEY Rechtsanwälte für die Leo E-Commerce Ltd. gerne zum günstigen Festpreis an und das bundesweit.

Unser oberstes Ziel dabei: Kein Geld für die Abmahner!

4. Kostenloses Erstgespräch mit der Kanzlei Dr. Newerla nutzen

Rufen Sie uns völlig unverbindlich zu einem kostenlosen Erstgespräch an (0471/483 99 88 – 0) und wir können mit Ihnen die Erfolgsaussichten durchgehen.

Dabei wäre es hilfreich, wenn Sie uns bereits vorab Ihre Abmahnung der von HAVE FEY Rechtsanwälte via Fax (0471/4839988-9) oder E-Mail (info@drnewerla.de) zusenden könnten.





