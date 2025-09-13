September 2025: Abmahnung durch KSP im Auftrag der dpa Picture-Alliance GmbH erhalten? Das sollten Sie tun!

Auch Mitte September 2025 (Stand 13.09.2025) melden sich weiterhin zahlreiche Betroffene bei uns, die entweder per Post oder per E-Mail eine Abmahnung oder sogar einen gerichtlichen Mahnbescheid von den KSP Rechtsanwälten (KSP Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Frankenheim Rechtsanwaltsgesellschaft mbH) im Auftrag der dpa Picture-Alliance GmbH erhalten haben.

Mit diesem Ratgeber möchten wir Ihnen eine erste rechtliche Orientierung geben:

Wichtig vorab: Abmahnungen der KSP sind kein „Fake"

Es handelt sich bei diesen Schreiben nicht um eine bloße Abzocke. Wer eine KSP-Abmahnung erhält, sollte diese unbedingt ernst nehmen. Ein Ignorieren kann zu kostspieligen gerichtlichen Verfahren führen.

Seit Jahren mahnen die KSP Rechtsanwälte im Auftrag der dpa Picture-Alliance GmbH wegen angeblich unerlaubter Nutzung von Fotos ab. Die Vorwürfe betreffen häufig Bilder, die ohne Lizenz auf Webseiten oder in sozialen Netzwerken (z. B. Facebook) verwendet wurden.

Wir vertreten seit über 17 Jahren Mandanten gegen urheberrechtliche Abmahnungen – darunter regelmäßig auch Fälle der KSP Rechtsanwälte für die dpa Picture-Alliance. Noch am 13.09.2025 wurden uns mehrere aktuelle Schreiben mit Fristen bis zum 23.09.2025 zur Prüfung vorgelegt. Zudem erhielten wir kürzlich erneut gerichtliche Mahnbescheide, unter anderem vom Amtsgericht Hünfeld – die dpa und KSP schrecken also nicht davor zurück, gerichtliche Schritte einzuleiten.

1. Was fordern die KSP Rechtsanwälte im Auftrag der dpa Picture-Alliance?

In einer typischen KSP-Abmahnung werden Betroffene zur Zahlung und Abgabe von Erklärungen aufgefordert. Dazu gehören:

Entfernung des Fotos aus dem Internet

Schadensersatz an die dpa Picture-Alliance GmbH

Zahlung von Dokumentationskosten

Übernahme der Anwaltskosten (Abmahnkosten)

Ein Beispiel (aus einem Schreiben vom 09.09.2025, Vorwurf: Nutzung eines Fotos seit 2018 auf Facebook):

Schadensersatz: 800,00 €

Dokumentationskosten: 85,00 €

Zinsen: 550,52 €

Anwaltsvergütung: 120,90 €

Auslagenpauschale: 20,00 €

Gesamtforderung: 1.576,42 €

In anderen Fällen summieren sich die Forderungen auf deutlich höhere Beträge – bis hin zu über 20.000 € bei mehreren Bildern. Besonders betroffen sind auch Vereine und kleinere Organisationen.

2. Abwehrmöglichkeiten: Muss man wirklich zahlen?

Die gute Nachricht:

Nicht jede Abmahnung ist berechtigt – und selbst wenn, lassen sich die Forderungen oft (teilweise deutlich) reduzieren.

Mögliche Verteidigungsansätze:

Wurde das Foto tatsächlich von Ihnen genutzt?

Ist die Höhe des geforderten Schadensersatzes angemessen?

Lässt sich die Forderung teilweise mit Einwand der Verjährung abwehren (z. B. bei sehr alten Fotos)?

Nach aktueller BGH-Rechtsprechung (Urteil vom 15.01.2015 – I ZR 148/13) können Ansprüche auf Schadensersatz bis zu zehn Jahre verfolgt werden. Der Beginn der Verjährungsfrist hängt allerdings davon ab, wann der Rechteinhaber von der Nutzung erfahren hat. Da es sich bei der fortgesetzten Veröffentlichung eines Fotos um ein Dauerdelikt handeln kann, beginnt die Frist unter Umständen mehrfach neu zu laufen.

Unsere Erfahrung: Viele Forderungen lassen sich rechtlich oder zumindest wirtschaftlich deutlich entschärfen.

3. Was tun, wenn Sie eine KSP-Abmahnung erhalten haben?

Ruhe bewahren und keinesfalls Fristen verstreichen lassen.

und keinesfalls Fristen verstreichen lassen. Keine direkten Zahlungen oder Kontaktaufnahme mit KSP.

Individuelle anwaltliche Prüfung einholen.

Wir sind seit vielen Jahren auf die Abwehr von Urheberrechtsabmahnungen spezialisiert und haben bereits hunderte Betroffene gegenüber der KSP Kanzlei vertreten. Durch unsere Erfahrung kennen wir die typischen Vorgehensweisen der Gegenseite genau.

4. So vermeiden Sie KSP-Abmahnungen in Zukunft

Um rechtliche Konflikte zu verhindern, sollten Sie nur Bilder verwenden, für die Sie tatsächlich Nutzungsrechte besitzen.

Das bedeutet konkret:

Eigene Fotos verwenden oder Lizenzen kaufen.

Bei kostenlosen Bilddatenbanken immer die Lizenzbedingungen prüfen.

Vorsicht bei Social Media und Screenshots: auch hier drohen Urheberrechtsprobleme.

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, nutzt seriöse Stockfoto-Archive oder erstellt eigene Inhalte.

5. Einigung statt hoher Kosten

Selbst wenn die Vorwürfe zutreffen, müssen Sie nicht zwangsläufig den vollen Betrag zahlen. In vielen Fällen können wir für unsere Mandanten eine Vergleichslösung aushandeln, die erheblich günstiger ausfällt als die ursprüngliche Forderung.

6. Gehen KSP und dpa wirklich vor Gericht?

Ja – nach unserer Erfahrung bleibt es nicht immer bei einer Abmahnung. Gerade in den letzten Wochen haben uns mehrere gerichtliche Mahnbescheide erreicht, teils sogar bei kleineren Forderungen. Wer die Abmahnung ignoriert, riskiert daher ein Gerichtsverfahren mit noch höheren Kosten.

7. Erste-Hilfe-Tipps bei KSP-Abmahnungen

Kein Kontakt zur KSP-Kanzlei!

Nicht vorschnell zahlen!

Fristen unbedingt einhalten!

Kostenlose Ersteinschätzung oder Erstgespräch de Kanzlei Dr. Newerla nutzen!

8. Kostenlose Ersteinschätzung durch die Kanzlei Dr. Newerla nutzen!

Senden Sie uns Ihr Abmahnschreiben einfach per Mail an info@drnewerla.deund erhalten Sie eine kostenlose schriftliche Ersteinschätzung.



Oder vereinbaren Sie ein kostenfreies Erstgespräch unter 0471 / 483 99 88 0.

Wir vertreten Sie bundesweit – schnell, erfahren und zum günstigen Festpreis.





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

info@drnewerla.de

www.bewertungsbeseitiger.de

