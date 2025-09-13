September 2025: KSP Abmahnung (Fotos) für dpa Picture-Alliance GmbH – jetzt auch in Österreich

Neue Entwicklung bei KSP-Abmahnungen (dpa picture Alliance GmbH): Immer häufiger melden sich aktuell (Stand 13.09.2025) Betroffene aus Österreich, die ein Abmahnschreiben erhalten haben.

Seit Jahren mahnt die Kanzlei KSP (Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Frankenheim Rechtsanwaltsgesellschaft mbH) für die dpa Picture Alliance GmbH die angeblich unrechtmäßige Nutzung von Fotos im Internet ab – etwa auf Webseiten, Blogs oder in sozialen Netzwerken. Neu ist jedoch die auffällige Häufung von Fällen in Österreich.

Wir vertreten seit über 17 Jahren Mandantinnen und Mandanten bei urheberrechtlichen Abmahnungen wegen unerlaubter Bildnutzung und können bestätigen: Die Zahl der betroffenen Österreicher steigt spürbar.

1. Was fordert die KSP Kanzlei für die dpa Picture Alliance GmbH?

Typischerweise verlangen die Rechtsanwälte im Namen der dpa Picture-Alliance GmbH:

Entfernung des beanstandeten Fotos aus dem Internet

Zahlung von Schadensersatz

Erstattung von Dokumentationskosten

Übernahme der Abmahnkosten (Anwaltsgebühren)

In vielen Fällen summieren sich diese Forderungen schnell auf mehrere tausend Euro.

2. Gibt es Verteidigungsargumente gegen die KSP-Abmahnung?

Ja. Auch wenn der Vorwurf zutreffen sollte, lohnt es sich fast immer, die Abmahnung anwaltlich prüfen zu lassen.

Mögliche Verteidigungsansätze:

Falsche Adressierung (ist die Webseite überhaupt Ihre?)

Nachweis fehlender Nutzung des Bildmaterials

Einrede der Verjährung (je nach Einzelfall)

Weitere rechtliche Argumente, abhängig vom Einzelfall, wir beraten sie gerne hierzu.

Daher gilt: Nicht vorschnell zahlen, sondern fachkundige Prüfung einholen. Wir unterstützen Sie gerne. Nutzen Sie hierfür unsere kostenfreie Ersteinschätzung.

3. Drohen gerichtliche Schritte, wenn ich das Schreiben der KSP Kanzlei einfach ignoriere?

Viele Betroffene fragen uns regelmäßig, ob die KSP Kanzlei nur droht oder tatsächlich klagt.

Unsere Erfahrung: Ja, es kommt zu gerichtlichen Verfahren. Uns liegen mehrere aktuelle Mahnbescheide vor, die von der Kanzlei KSP eingeleitet wurden. Ignorieren ist also keine Option.

4. Erste-Hilfe-Tipps bei einer KSP/dpa Picture Alliance-Abmahnung

Keinen direkten Kontakt mit KSP aufnehmen

mit KSP aufnehmen Nicht vorschnell zahlen

Fristen unbedingt beachten

Kostenlose Ersteinschätzung det Kanzlei Dr. Newerla nutzen

5. Auch für Betroffene aus Österreich

Sie benötigen in der Regel keinen Anwalt vor Ort in Österreich. Wir vertreten seit Jahren erfolgreich Mandanten aus Österreich gegen die KSP/dpa-Abmahnungen – schnell, unkompliziert und zu transparenten Festpreisen.

6. Kostenlose Ersteinschätzung durch die Kanzlei Dr. Newerla nutzen!

Senden Sie uns Ihr Abmahnschreiben zu und wir melden uns innerhalb von 24 Stunden unverbindlich eine kostenlose schriftliche Ersteinschätzung bei Ihnen zurück.

Oder rufen Sie uns für ein kostenloses Erstgespräch unter 0471/483 99 88 0 (sofern Sie aus Österreich kommen denken Sie bitte an die Ländervorwahl für Deutschland, also die 0049) an oder senden Sie uns das KSP-Abmahnschreiben unverbindlich per E-Mail (info@drnewerla.de) zu.





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

info@drnewerla.de

www.bewertungsbeseitiger.de

