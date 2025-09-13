September 2025: SoundGuardian-Abmahnung bzw. Forderung TikTok/Instagram für Lieder Fire, Light oder Run Away

Mehr zum Thema:

Stand 13.09.2025: Immer mehr Nutzer sozialer Netzwerke erhalten aktuell Abmahnungen der SoundGuardian GmbH wegen angeblich unrechtmäßiger Nutzung von Songs wie Fire von Scooter, Light oder Run Away

1. Hintergrund: Aktuelle Abmahnwelle der SoundGuardian GmbH

Seit mehreren Monaten gehen bei uns vermehrt Abmahnungen von Sound Guardian ein. Betroffen sind insbesondere Nutzer, die Musik in TikTok- oder Instagram-Videos integriert haben.

Wir haben bereits ausführlich hier auf 123Recht.de über die SoundGuardian-Abmahnwelle berichtet:

https://www.123recht.de/ratgeber/urheberrecht-abmahnung/Mai-2025-Abmahnung-der-Sound-Guardian-GmbH-wegen-Fire-Scooter-o-Popcorn-Rework-erhalten-Wir-helfen-__a160508.html

https://www.123recht.de/ratgeber/urheberrecht-abmahnung/2025-Schreiben-von-Sound-Guardian-wegen-3-Haselnuesse-oder-Mein-kleines-Herz-wegen-TikTok-Video-erhalten-__a160460.html

In den Schreiben wird behauptet, Sound Guardian besitze Exklusivrechte an den Tonaufnahmen und dass die öffentliche Nutzung ohne Lizenz erfolgt sei. Die aktuellen uns vorgelegten SoundGuardian-Abmahnungen datieren vom 05.09.2025 mit Frist bis zum 26.09.2025.

2. Hauptvorwürfe der SoundGuardian-Abmahnungen

Verwendung der Songs „Fire" von Scooter , „Popcorn (Rework)" von Mike Candys & Jack Holiday oder „Light" ohne Lizenz

, oder ohne Lizenz Unterstellung einer gewerblichen Nutzung , sodass Standardplattformlizenzen nicht ausreichen

, sodass Standardplattformlizenzen nicht ausreichen Behauptung einer unrechtmäßigen öffentlichen Zugänglichmachung

Ob tatsächlich eine gewerbliche Nutzung vorliegt, muss im Einzelfall geprüft werden. Wir unterstützen Sie dabei gerne.

3. Typische Forderungen in Sound Guardian-Abmahnungen

In einem aktuellen Fall (Das Abmahnschreiben datiert vom 05.09.2025 (Fristsetzung bis zum 26. September 2025) fordert Sound Guardian für die Nutzung eines Songs auf Instagram:

3.525 € zzgl. 7 % Umsatzsteuer

zzgl. 7 % Umsatzsteuer Fristsetzung innerhalb weniger Wochen

⚠ Achtung: Zahlen Sie niemals vorschnell an SoundGuardian– immer zuerst anwaltlich prüfen lassen.

4. Handlungsempfehlungen bei Sound Guardian-Abmahnung

- Abmahnung ernst nehmen und Fristen beachte

Ignorieren kann zu gerichtlichen Verfahren und zusätzlichen Kosten führen

- Keinen direkten Kontakt mit SoundGuardian aufnehmen

Aussagen oder Zugeständnisse können später gegen Sie verwendet werden.

- Nicht vorschnell zahlen

Es gibt häufig Ansatzpunkte, die Forderungen zu reduzieren oder manchmal sogar vollständig anzufechten.

5. Einigung bei berechtigter SoundGuardian-Abmahnung

Wenn die Vorwürfe tatsächlich (nach Prüfung Ihres konkreten Falles) zutreffen sollten, lässt sich meist eine wirtschaftlich sinnvolle Einigung erzielen.

Mit unserer professioneller Unterstützung können die Forderungen meistens deutlich gesenkt werden.

6. Kostenlose Ersteinschätzung bei der Kanzlei Dr. Newerla

Bitte übersenden Sie uns das Abmahnschreiben vorab per E-Mail (info@drnewerla.de)

Schriftliche Ersteinschätzung: Senden Sie Ihr Abmahnschreiben an info@drnewerla.de

Senden Sie Ihr Abmahnschreiben an Kostenloses Erstgespräch: Telefonisch unter 0471 / 483 99 88 0

Telefonisch unter Bundesweite Vertretung zu transparenten Festpreisen

✅ Ziel: Rechtsrisiken minimieren und Kosten senken (oder Forderung sogar ganz abwehren), egal ob auf TikTok oder Instagram





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

info@drnewerla.de

www.bewertungsbeseitiger.de

