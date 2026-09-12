September 2026: Abmahnung SoundGuardian: Was tun bei einer Forderung wegen Instagram oder TikTok?

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Weitere Forderungsschreiben von SoundGuardian im Umlauf

Wer Instagram oder TikTok geschäftlich nutzt und dabei Musik in Reels, Videos oder anderen Beiträgen verwendet, kann derzeit (Stand 12.09.2026) mit Forderungen der SoundGuardian GmbH konfrontiert werden. Dabei geht es häufig um Musikstücke, die über die Musikfunktionen der jeweiligen Plattformen verfügbar sind.

Wichtig ist zunächst: Nicht jedes Schreiben von SoundGuardian ist automatisch eine klassische urheberrechtliche Abmahnung. Teilweise handelt es sich um sogenannte Berechtigungsanfragen oder Nachlizenzierungsangebote. Dennoch sollten solche Schreiben ernst genommen und rechtlich geprüft werden.

Abmahnung SoundGuardian – was wird konkret verlangt?

SoundGuardian macht geltend, dass bestimmte Musikaufnahmen ohne ausreichende Lizenz in einem geschäftlichen Zusammenhang verwendet worden seien.

In aktuellen Schreiben werden beispielsweise folgende Titel genannt:

„Mein kleines Herz (Bam Bam)"

„3 Haselnüsse"

„Push Up"

„Like I Love You"

„Wonderful Life"

„Pump It Up"

„Ab geht die Post"

„Run Away"

„Never Let Me Down"

„Toca Toca"

„9 PM ’Till I Come"

„Light"

„Fire"

„Paradise"

„Girls Just Wanna Have Fun"

„Freed from Desire"

„Outside World"

„Komodo (Hard Nights) [Paul Keen & KYANU Remix]"

„Summer Jam (Radio Edit)"

Die Übersicht ist nicht abschließend. Sie beschränkt sich auf Titel, die aus konkreten aktuellen Schreiben bzw. Berechtigungsanfragen bekannt sind.

Aber der Song war doch bei Instagram oder TikTok verfügbar?

Das ist eine der häufigsten Fragen.

Allein die Tatsache, dass ein Musikstück innerhalb von Instagram oder TikTok ausgewählt werden kann, bedeutet nicht zwingend, dass jede Form der Nutzung rechtlich abgedeckt ist.

Entscheidend kann insbesondere sein, ob der betreffende Beitrag privat oder im Rahmen einer geschäftlichen Tätigkeit veröffentlicht wurde, welche Art von Account genutzt wird und welche Nutzungsbedingungen der Plattform für die konkrete Verwendung gelten.

Auch ein sogenannter Business-Account führt allerdings nicht automatisch dazu, dass jede einzelne Nutzung rechtswidrig ist. Umgekehrt reicht es nicht ohne Weiteres aus, darauf hinzuweisen, dass die Musik innerhalb der Plattform angeboten wurde.

Es kommt vielmehr auf die konkrete Nutzung und die hierfür bestehenden Rechte an.

Warum fordert SoundGuardian Geld?

SoundGuardian beruft sich nach den Schreiben auf Rechte an den verwendeten Musikaufnahmen. Dabei können unterschiedliche urheberrechtliche und leistungsschutzrechtliche Positionen eine Rolle spielen.

Wichtig ist deshalb auch die Unterscheidung zwischen den Rechten am Musikwerk bzw. der Komposition und den Rechten an der konkreten Tonaufnahme.

Die rechtliche Situation lässt sich daher nicht allein mit dem Argument beantworten, dass ein Titel beispielsweise bei Instagram verfügbar war oder dass eine Plattform bereits eine Lizenzvereinbarung mit bestimmten Rechteinhabern getroffen hat.

Ist das wirklich eine Abmahnung?

Nicht unbedingt.

Eine klassische urheberrechtliche Abmahnung enthält regelmäßig die Aufforderung, eine Rechtsverletzung künftig zu unterlassen. Häufig wird dabei auch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung verlangt.

Bei SoundGuardian finden sich dagegen auch Schreiben, die zunächst als Berechtigungsanfrage ausgestaltet sind. Darin wird beispielsweise gefragt, ob für die konkrete Nutzung eine Lizenz besteht, verbunden mit dem Angebot einer nachträglichen Lizenzierung.

Das ist rechtlich und wirtschaftlich ein wichtiger Unterschied.

Auch eine Berechtigungsanfrage sollte allerdings nicht einfach ignoriert werden. Aus einem Schreiben können sich erhebliche finanzielle Forderungen ergeben.

Wie hoch können die Forderungen sein?

Die Beträge hängen vom jeweiligen Fall ab.

In einem aktuellen Fall wurde beispielsweise eine Zahlung von 3.850 Euro zuzüglich Umsatzsteuer wegen der Nutzung eines Musikstücks in zwei Instagram-Reels verlangt.

In anderen Fällen können die Forderungen deutlich höher ausfallen, insbesondere wenn mehrere Musikstücke oder mehrere Veröffentlichungen betroffen sind.

Ob die verlangte Summe tatsächlich berechtigt und in dieser Höhe durchsetzbar ist, muss allerdings anhand des konkreten Schreibens und der tatsächlichen Nutzung geprüft werden.

Was sollte ich bei einer SoundGuardian Abmahnung tun?

Wer ein entsprechendes Schreiben erhält, sollte zunächst Ruhe bewahren und insbesondere nicht vorschnell zahlen.

Sinnvoll sind insbesondere folgende Schritte:

Frist notieren.

Die im Schreiben genannte Frist sollte nicht einfach verstreichen. Das Schreiben vollständig sichern.

Dazu gehören insbesondere Anlagen, Screenshots und Angaben zu den konkret beanstandeten Beiträgen. Den betroffenen Instagram- oder TikTok-Beitrag dokumentieren.

Wenn möglich, sollte festgehalten werden, wann und unter welchem Account der Beitrag veröffentlicht wurde. Prüfen, wie die Musik verwendet wurde.

Entscheidend sind unter anderem der konkrete Inhalt des Beitrags, der Account, der Zweck der Veröffentlichung und die Einbindung der Musik. Nicht vorschnell eine Erklärung unterschreiben oder zahlen.

Insbesondere bei einer klassischen Abmahnung sollte eine vorformulierte Unterlassungserklärung nicht ungeprüft abgegeben werden. Die Angelegenheit rechtlich prüfen lassen.

Sollte ich das Reel löschen?

Das lässt sich nicht pauschal beantworten.

Wenn ein möglicherweise unzulässig verwendetes Video noch öffentlich abrufbar ist, kann eine Entfernung grundsätzlich sinnvoll sein, um eine weitere öffentliche Zugänglichmachung zu vermeiden.

Die Löschung beseitigt allerdings nicht automatisch mögliche Ansprüche für die bereits erfolgte Nutzung.

Außerdem sollte vor einer Löschung möglichst dokumentiert werden, was genau veröffentlicht wurde und wie die Musik eingebunden war. Gerade für die spätere rechtliche Prüfung können Screenshots und andere Nachweise wichtig sein.

Kann man sich gegen eine SoundGuardian Abmahnung wehren?

Ja. Ob eine Verteidigung sinnvoll und erfolgversprechend ist, hängt allerdings vom Einzelfall ab.

Zu prüfen sind unter anderem:

Welche konkrete Musikaufnahme wurde verwendet?

Wann wurde sie verwendet?

Auf welcher Plattform wurde sie veröffentlicht?

War der Beitrag tatsächlich geschäftlich bzw. kommerziell?

Welche Art von Account wurde genutzt?

Wie wurde die Musik in das Video eingebunden?

Welche Nutzungsbedingungen galten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung?

Welche Rechte kann SoundGuardian konkret geltend machen?

Ist die geforderte Lizenz- oder Vergleichssumme nachvollziehbar?

Handelt es sich überhaupt um eine klassische Abmahnung oder lediglich um eine Berechtigungsanfrage?

Erst danach lässt sich seriös beurteilen, ob eine vollständige Zurückweisung, eine Verhandlung über die Forderung oder eine andere Reaktion sinnvoll ist.

Fazit: SoundGuardian Abmahnung nicht ungeprüft bezahlen

Eine Abmahnung von SoundGuardian bzw. eine entsprechende Berechtigungsanfrage sollte weder ignoriert noch vorschnell akzeptiert werden.

Insbesondere der Umstand, dass die verwendete Musik innerhalb von Instagram oder TikTok verfügbar war, beantwortet die Frage nach einer ausreichenden Lizenz nicht automatisch. Ebenso führt eine geschäftliche Nutzung nicht ohne weitere Prüfung zwangsläufig dazu, dass die geltend gemachten Ansprüche in der verlangten Höhe bestehen.

Entscheidend ist immer die konkrete Nutzung und die rechtliche Grundlage der Forderung.

Wenn Sie ein Schreiben von SoundGuardian erhalten haben, kann die Angelegenheit anhand des konkreten Schreibens, des betroffenen Beitrags und der geltend gemachten Rechte geprüft werden.

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Häufige Fragen zur SoundGuardian Abmahnung 2026

Ist eine SoundGuardian Berechtigungsanfrage dasselbe wie eine Abmahnung?



Nein. Eine Berechtigungsanfrage dient zunächst dazu, die Berechtigung für eine konkrete Nutzung zu klären. Eine klassische Abmahnung enthält regelmäßig zusätzlich eine Unterlassungsaufforderung.

Kann SoundGuardian wegen eines Instagram-Reels Geld verlangen?

Das kann grundsätzlich in Betracht kommen, wenn eine konkrete Nutzung von geschützten Rechten ohne ausreichende Lizenz vorliegt. Ob die Forderung berechtigt ist, hängt vom Einzelfall ab.

Darf ich Musik aus der Instagram-Musikbibliothek für mein Unternehmen verwenden?

Nicht jede innerhalb der Plattform verfügbare Musik ist automatisch für jede geschäftliche Nutzung freigegeben. Die konkreten Nutzungsbedingungen und die Art der Verwendung müssen geprüft werden.

Ich habe das Reel bereits gelöscht. Muss ich trotzdem zahlen?

Die Löschung kann eine weitere Nutzung beenden. Bereits entstandene Ansprüche werden dadurch aber nicht automatisch beseitigt.

Muss ich eine Unterlassungserklärung unterschreiben?

Wenn tatsächlich eine klassische Abmahnung vorliegt, sollte eine vorformulierte Unterlassungserklärung grundsätzlich nicht ungeprüft unterschrieben werden.

Kann ich die Forderung von SoundGuardian zurückweisen?

Das ist im Einzelfall möglich. Voraussetzung ist eine Prüfung der geltend gemachten Rechte, der konkreten Nutzung und der Höhe der Forderung.

Was passiert, wenn ich die Frist verstreichen lasse?

Das kann die eigene Position verschlechtern. Deshalb sollte rechtzeitig geprüft werden, welche Reaktion auf das Schreiben sinnvoll ist.

Soll ich SoundGuardian selbst anschreiben?

Eine vorschnelle Kontaktaufnahme ist nicht immer sinnvoll. Bevor Angaben zur Nutzung gemacht oder eine Zahlung zugesagt wird, sollte das Schreiben rechtlich geprüft werden.

Wie hoch ist eine SoundGuardian Abmahnung?

Die Forderungen unterscheiden sich je nach Fall. In aktuellen Fällen werden teilweise mehrere tausend Euro verlangt. Die Berechtigung und Höhe müssen jeweils gesondert geprüft werden.

Kann ein Anwalt die Forderung von SoundGuardian prüfen?

Ja. Sinnvoll ist insbesondere die Prüfung, welche Rechte geltend gemacht werden, ob die konkrete Nutzung tatsächlich erfasst wird und ob die verlangte Zahlung nachvollziehbar ist.





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

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0471/4839988-0 Mit freundlichen Grüßen von der NordseeküsteDr. Danjel-Philippe Newerla,RechtsanwaltFachanwalt für IT-RechtFachanwalt für gewerblichen RechtsschutzFachanwalt für Urheber- und Medienrecht-Langener Landstr.26627578 Bremerhaven0471/4839988-0