Soundguardian Abmahnung 2026: Schreiben wegen Musiknutzung auf TikTok / Instagram erhalten – Das ist zu tun !

Mehr zum Thema:

5 von 5 Sterne

Bewerten mit: 2 Twittern Teilen Teilen

SoundGuardian Abmahnwelle rollt auch im April 2026 nach wie vor weiter: Tipps und Hinweise für Betroffene

Im Jahr 2026 nehmen Fälle im Zusammenhang mit der sogenannten Soundguardian Abmahnung deutlich zu. Viele Betroffene berichten, dass sie unerwartet Post oder E-Mails der SoundGuardian GmbH oder des Rechtsanwalts Prof. Pascal Amann aus Darmstadt erhalten haben.

Die Schreiben beziehen sich überwiegend auf die Nutzung von Musik in TikTok-Videos oder Instagram-Reels. Häufig geht es um bekannte Songs aus dem Dance- und Popbereich.

Wichtig ist dabei:

Nicht jedes Schreiben ist automatisch eine klassische Abmahnung im rechtlichen Sinne. In vielen Fällen handelt es sich um eine Vorstufe in Form einer Berechtigungsanfrage oder Lizenzaufforderung, auch wenn die Formulierungen oft sehr ähnlich wirken.

Warum die Soundguardian Abmahnungen aktuell zunehmen

Die SoundGuardian GmbH macht geltend, Rechte an bestimmten Musikaufnahmen zu besitzen und prüft derzeit verstärkt Social-Media-Inhalte.

Typische Konstellationen sind:

Nutzung von Musik in TikTok-Clips

Instagram-Reels mit Hintergrundmusik

Influencer-Videos mit Reichweite

Werbliche Inhalte von Unternehmen

In den Schreiben wird häufig behauptet, dass die Nutzung nicht vollständig durch die Plattformlizenz gedeckt sei und daher eine zusätzliche Lizenz erforderlich gewesen wäre.

Ein weiterer häufiger Punkt ist die Einstufung als gewerbliche Nutzung, etwa wenn Accounts Reichweite erzielen oder geschäftlich genutzt werden.

Typische Vorwürfe in einer Soundguardian Abmahnung

Der zentrale Vorwurf lautet regelmäßig:

Unberechtigte öffentliche Nutzung geschützter Musik ohne ausreichende Lizenz

Dabei wird argumentiert, dass:

Plattformrechte (TikTok/Instagram) nicht ausreichen sollen

eine zusätzliche Rechteklärung notwendig gewesen sei

eine wirtschaftliche Nutzung vorliegt

Ob diese rechtliche Bewertung zutrifft, ist jedoch immer vom konkreten Einzelfall abhängig.

Welche Forderungen in Soundguardian Schreiben gestellt werden

In einem aktuellen Fall aus April 2026 (Schreiben vom 30.03.2026, Frist bis 24.04.2026) werden folgende Forderungen erhoben:

Zahlung einer sogenannten Nachlizenzgebühr

Schadensersatzforderungen

Erstattung von Anwaltskosten

Die Gesamtsumme kann dabei schnell über 5.000 Euro liegen, insbesondere wenn mehrere Musikstücke betroffen sind.

Diese Forderungen sollten keinesfalls ungeprüft akzeptiert oder bezahlt werden.

Soundguardian Abmahnung erhalten – so sollten Sie reagieren

Wenn Sie ein entsprechendes Schreiben erhalten haben, ist ein überlegtes Vorgehen entscheidend.

✔ Empfohlen:

Fristen unbedingt beachten

Schreiben rechtlich prüfen lassen

keine vorschnellen Zahlungen leisten

keine direkten Erklärungen gegenüber SoundGuardian abgeben

❌ Nicht empfehlenswert:

sofortige Zahlung

eigene Stellungnahmen ohne rechtliche Prüfung

Unterzeichnung vorformulierter Erklärungen

Unüberlegte Reaktionen können die rechtliche Situation verschlechtern.

Risiko gerichtlicher Schritte bei Soundguardian Abmahnung

Bei Nichtreaktion besteht grundsätzlich das Risiko weiterer Maßnahmen, etwa:

gerichtlicher Mahnbescheid

Klageverfahren

deutlich höhere Gesamtkosten

Daher sollte eine Soundguardian Abmahnung niemals ignoriert werden.

Sind Soundguardian Forderungen angreifbar oder reduzierbar?

In vielen Fällen ja.

Selbst wenn eine Nutzung problematisch sein sollte, bestehen häufig Möglichkeiten zur:

deutlichen Reduzierung der Forderung

Anpassung der Lizenzbewertung

außergerichtlichen Einigung

In der Praxis ist es oft möglich, wirtschaftlich deutlich bessere Ergebnisse zu erzielen als die ursprünglich geforderten Beträge.

Kostenlose Ersteinschätzung zur Soundguardian Abmahnung

Wenn Sie eine Soundguardian Abmahnung oder ein Schreiben von Rechtsanwalt Prof. Amann erhalten haben, sollte der Fall frühzeitig geprüft werden.

Im Rahmen einer Ersteinschätzung wird unter anderem geprüft:

ob überhaupt eine Urheberrechtsverletzung vorliegt

ob Plattformlizenzen greifen

ob die Forderung der Höhe nach gerechtfertigt ist

welche Verteidigungsstrategie sinnvoll ist

info@drnewerla.de



0471 / 483 99 880

Was ist eine Soundguardian Abmahnung überhaupt?

Darunter versteht man Schreiben der SoundGuardian GmbH, in denen die Nutzung von Musik in Social-Media-Videos beanstandet wird. Häufig geht es um TikTok oder Instagram.

Ist jede Soundguardian Abmahnung eine echte Abmahnung?

Nein. Viele Schreiben sind rechtlich eher als Berechtigungsanfrage oder Lizenzangebot einzuordnen, auch wenn sie optisch wie eine Abmahnung wirken.

Warum erhalte ich eine Soundguardian Abmahnung?

Meist wird Ihnen vorgeworfen, Musik in einem Video genutzt zu haben, ohne dass hierfür eine ausreichende Lizenz außerhalb der Plattformbedingungen bestand.

Muss ich die geforderte Summe zahlen?

Nicht automatisch. Die Forderungen müssen immer rechtlich geprüft werden und sind häufig angreifbar oder verhandelbar.

Was passiert, wenn ich nicht reagiere?

Es kann zu:

Mahnverfahren

Klage

höheren Kosten

kommen. Daher sollte das Schreiben nicht ignoriert werden.

Kann man eine Soundguardian Abmahnung reduzieren?

Ja. In vielen Fällen sind außergerichtliche Vergleiche mit deutlich reduzierten Beträgen möglich.

Spielt es eine Rolle, ob ich privat oder gewerblich gepostet habe?

Ja. Die rechtliche Bewertung hängt stark davon ab, ob ein privater oder geschäftlicher Kontext vorliegt.

Fazit

Die Soundguardian Abmahnungen sind ein zunehmendes Thema im Bereich Social-Media-Urheberrecht.

Entscheidend ist:

Ruhe bewahren

keine vorschnellen Zahlungen

rechtliche Prüfung durchführen lassen

strategisch reagieren





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

info@drnewerla.de

www.drnewerla.de

0471/4839988-0 Mit freundlichen Grüßen von der NordseeküsteDr. Danjel-Philippe Newerla,RechtsanwaltFachanwalt für IT-RechtFachanwalt für gewerblichen RechtsschutzFachanwalt für Urheber- und Medienrecht-Langener Landstr.26627578 Bremerhaven0471/4839988-0