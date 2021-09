Tropico 6 - NIMROD Rechtsanwälte mahnen ab! Wir helfen!

Weitere Abmahnungen von NIMROD im Umlauf

Haben Sie eine Abmahnung der Nimrod Rechtsanwälte erhalten? Mit der Abmahnung wird eine Urheberrechtsverletzung vorgeworfen. Innerhalb einer kurz bemessenen Frist sollen Sie 850,00 Euro zahlen und eine Unterlassungserklärung unterschreiben.

Kalypso Media Group GmbH

Auftraggeberin der Kanzlei ist die Kalypso Media Group GmbH. Konkret wirft sie dem Internet-Anschlussinhaber vor, er habe das Spiel "Tropico 6" kostenlos im Internet verbreitet (sog. Filesharing).

Die Abmahnung ist kein Fake. Sie müssen im Rahmen der Fristen reagieren. Die Kanzlei Nimrod ist sowohl außergerichtlich als auch gerichtlich aktiv und wird die Ansprüche ihres Mandanten verfolgen.

Erste Schritte bei Nimrod-Abmahnung

Nichts

nichts

Ruhe bewahren! NIMROD nicht selbst kontaktierenzahlen &unterschreibenbei der Kanzlei Dr. Newerla nutzen!

Mit der Abmahnung soll dem Internet-Anschlussinhaber - vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens - die Gelegenheit geben werden, den Streit um die illegalen Down- und Uploads durch Abgabe einer Unterlassungsverpflichtung beizulegen.

Die der Nimrod-Abmahnung beigefügte und vor allem zugunsten der Kalypso Media Group GmbH vorformulierte strafbewehrte Unterlassungs- und Vergleichserklärung dürfen Sie so nicht unterschreiben. Diese muss im Zweifel modifiziert werden. Holen Sie sich rechtlichen Beistand.

Der Internet-Anschlussinhaber ist nicht automatisch für Down- und Uploads in der Haftung. Es gibt Entlastungsmöglichkeiten, die im Rahmen einer professionellen Verteidigung erörtert werden. Nehmen Sie deshalb Kontakt zur Kanzlei Dr. Newerla auf!

Handeln Sie mit Unterstützung!

Wir unterstützen Sie gerne beim Vorgehen gegen die Abmahner! Aus jahrelanger Erfahrung mit Abmahnungen kennen wir Nimrod Rechtsanwälte und wissen, welche Schritte jetzt erforderlich sind.

Kostenloses Erstgespräch nutzen

Nutzen Sie dabei die Möglichkeit, die rechtliche Vorgehensweise in einem kostenlosen Erstberatungsgespräch (0471/483 99 88 0) zu erörtern. Trifft der Vorwurf nicht zu, ist es möglich die Forderung zurückzuweisen. Gerne könne nSie uns auch das Abmahnschreiben per E-Mail (info@drnewerla.de) zusenden, damit wir uns in Ihren persönlichen Fall einarbeiten können.

Ansonsten streben wir gemeinsam mit Ihnen die Erzielung einer außergerichtlichen Einigung an.

Wir helfen Ihnen, das wirtschaftlich beste Ergebnis zu erzielen! Rechtsanwalt Dr. Newerla verteidigt und verhandelt gerichtlich wie außergerichtlich seit 2008. Wir sind u.a. auf die Abwehr von Abmahnungen spezialisiert. Geben Sie die Sache in unsere Hände, damit die Abmahner nicht zu Ihrem gewünschten Ergebnis kommen.

Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



- Fachanwalt für IT-Recht -

- Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz -

- Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



