Update 2023: Marions Kochbuch / Folkert Knieper Abmahnung über Albrecht Legal erhalten? Das sollten Sie tun!

Mehr zum Thema:

0 von 5 Sterne

Bewerten mit: 0 Twittern Teilen Teilen

Auch im Jahr 2023 erreichen uns regelmäßig Anfragen von Betroffenen, die eine Abmahnung über die Kanzlei Albrecht Legal aus Hamburg für Folkert Knieper / Marions Kochbuch erhalten haben. Im Kern geht es immer um das Gleiche, nämlich behauptete Urheberrechtsverstöße in Bezug auf Fotos. Als Nachweis für Ihre Urheberrechtsverletzung legt die Kanzlei Albrecht Legal einen Bildschirmausdruck der Abmahnung bei.

Was fordert Albrecht Legal in der Marions Kochbuch - Abmahnung?

Die Kanzlei Albrecht Legal fordert im Auftrage von Folker Knieper / Marions Kochbuch von Ihnen einen Schadensersatz (meist im Bereich mehrerer tausend Euro!), Zahlung der Abmahnkosten, Beseitigung aller abgemahnten Fotos sowie die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung.

Ich habe eine Marions Kochbuch - Abmahnung erhalten, was nun ?

Wenn auch Sie von einer Marions Kochbuch - Abmahnung betroffen sind, bleiben Sie bitte ruhig und erteilen Sie keine leichtfertigen Auskünfte. Zahlen und unterschreiben Sie nichts ohne anwaltliche Prüfung und nehmen Sie auf keinen Fall selbstständig Kontakt zu Albrecht Legal auf.Ferner sollte geprüft werden, ob eine Urheberrechtsverletzung überhaupt besteht und diese berechtigt ist.

Hierbei ist Ihnen das Team der Kanzlei Dr. Newerla gerne behilflich. Wir haben fast 15 Jahre Erfahrung in der Verteidigung gegen Abmahnungen. Nutzen Sie gerne kostenlos und unverbindlich die Möglichkeit für ein kostenloses Erstgespräch mit uns ( 0471 / 483 99 88 - 0).

Wenn auch Sie eine Abmahnung von Albrecht Legal für Folkert Knieper / Marions Kochbuch wegen behaupteter Urheberrechtsverletzung im Zusammenhang mit der (angeblichen) Nutzung und Vervielfältigung eines Lichtbildes oder mehreren Lichtbildern erhalten haben, kontaktieren Sie die Kanzlei Dr. Newerla.

Wir helfen Ihnen gerne weiter und vertreten Sie bundesweit!

Wir bieten Ihnen die juristische Unterstützung dabei zu günstigen Festpreisen an. Auch wenn Sie sich für eine Einigung mit der Gegenseite entscheiden sollten (was je nach Falllage Sinn machen kann), landen Sie aus unserer Erfahrung zusammen mit unserem Festpreis und dem was an die Gegenseite gezahlt würde deutlich unter dem, was man in der Abmahnung von Ihnen Fordert.

Rufen Sie uns völlig unverbindlich zu einem kostenlosen Erstgespräch an (0471/483 99 88 – 0) und wir können mit Ihnen die Erfolgsaussichten durchgehen. Dabei wäre es hilfreich, wenn Sie uns bereits vorab Ihre Marions Kochbuch - Abmahnung per E-Mail (info@drnewerla.de) zusenden könnten.





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

info@drnewerla.de

www.bewertungsbeseitiger.de

0471/4839988-0 Mit freundlichen Grüßen von der NordseeküsteDr. Danjel-Philippe Newerla,RechtsanwaltFachanwalt für IT-RechtFachanwalt für gewerblichen RechtsschutzFachanwalt für Urheber- und Medienrecht-Langener Landstr.26627578 Bremerhaven0471/4839988-0

schriftlich beraten Wollen Sie mehr wissen? Lassen Sie sich jetzt von diesem Anwalt