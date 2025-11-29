Update November 2025: Schreiben oder Abmahnung von Image Law wegen AP, Reuters oder APA-PictureDesk erhalten?

Auch Ende November 2025 reißt die aktuelle Abmahnserie der Hamburger Kanzlei Image Law nicht ab. Uns erreichen weiterhin täglich Anfragen von Betroffenen, die wegen der angeblich unbefugten Nutzung von Pressefotos – insbesondere von AP (Associated Press), Reuters oder APA-PictureDesk – zur Kasse gebeten werden.

Erst heute (Stand 29.11.2025) wurde uns erneut ein aktuelles Schreiben vorgelegt. Das Dokument trägt das Datum vom 18. November 2025 und enthält eine Frist bis zum 15. Dezember 2025. Gefordert werden häufig über 1.500 € für nur ein einziges Foto, dessen Verwertungsrechte nach Auffassung von Image Law bei AP, Reuters oder APA-PictureDesk liegen sollen.

Image-Law-Abmahnung erhalten – wie reagieren Sie richtig?

❗ Kein Kontakt, keine Zahlung

Auch wenn der Ton des Schreibens einschüchternd wirken kann:

Bitte antworten Sie nicht selbst und leisten Sie keine Zahlung, ehe eine juristische Prüfung stattgefunden hat.

Zunächst muss geklärt werden:

Wurde das Bild überhaupt von Ihnen verwendet?

Liegt tatsächlich ein urheberrechtlicher Verstoß vor?

Ist der angesetzte Lizenzschaden angemessen oder überhöht?

Unsere Kanzlei überprüft seit Jahren Abmahnungen von Image Law und konnte dabei regelmäßig:

stark überzogene Forderungen reduzieren , oder

, oder die Ansprüche vollständig abwehren, wenn die rechtliche Grundlage fehlte.

Was tun, wenn die Nutzung tatsächlich unberechtigt war?

Auch wenn sich im Einzelfall herausstellt, dass keine Lizenz vorhanden ist, heißt das nicht, dass Sie die volle Summe akzeptieren müssen.

In der Praxis gelingt es häufig:

eine vergleichsweise günstige Einigung mit Image Law zu erzielen,

mit Image Law zu erzielen, die deutlich unter der ursprünglich geforderten Summe liegt – selbst unter Hinzurechnung unseres Festhonorars.

Viele Mandanten zahlen am Ende weniger als das, was Image Law eingangs verlangt hat.

Kostenlose Ersteinschätzung zu AP/Reuters/APA-PictureDesk-Forderungen

Wenn auch Sie ein Schreiben oder eine Abmahnung der Kanzlei Image Law wegen angeblicher Foto-Rechtsverletzungen erhalten haben, können Sie uns das Dokument unverbindlich zukommen lassen.

Wir bieten Ihnen:

eine kostenlose schriftliche Ersteinschätzung, oder

ein kostenfreies telefonisches Erstgespräch

