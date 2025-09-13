Update September 2025: Abmahnung von MAIRDUMONT wegen Falk- oder ADAC-Karten durch MBBS – Was tun?

Mehr zum Thema:

5 von 5 Sterne

Bewerten mit: 1 Twittern Teilen Teilen

Aktuell (Stand 13.09.2025) erreichen uns erneut zahlreiche Anfragen von Betroffenen, die eine Abmahnung der MBBS Rechtsanwälte im Auftrag der MAIRDUMONT GmbH & Co. KG erhalten haben. Im Fokus stehen dabei Stadtpläne und Landkarten der Marken Falk und ADAC, die laut Abmahnschreiben ohne gültige Lizenz genutzt worden sein sollen.

1. Hintergrund: Abmahnungen wegen Falk- und ADAC-Karten

Die Kanzlei MBBS Meyer-Bohl, Wenk-Fischer Richter mahnt bereits seit Jahren für MAIRDUMONT Internetnutzer ab, die Kartenmaterial online verwenden – etwa als Anfahrtsskizze oder Standortanzeige.

Vielen ist nicht bewusst, dass auch Kartenausschnitte urheberrechtlich geschützt sind und ohne Lizenz nicht auf Webseiten oder in Social Media genutzt werden dürfen.

2. Typische Forderungen in einer MAIRDUMONT-Abmahnung

In den uns aktuell vorliegenden Fällen verlangen die MBBS Rechtsanwälte:

Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung

Lizenzgebühren (im Beispiel: 820 €)

(im Beispiel: 820 €) Zuschlag wegen fehlender Urheberbenennung (weitere 820 €)

(weitere 820 €) Abmahnkosten (im Beispiel: 848,35 € auf Basis eines Streitwerts von 7.640 €)

➡ Gesamtforderung: 2.488,35 € – und bei mehreren Kartenausschnitten kann die Summe noch deutlich höher liegen.

3. Wie sollten Sie auf eine MAIRDUMONT-Abmahnung reagieren?

Ruhe bewahren und Fristen notieren

und Fristen notieren Keinen direkten Kontakt zu MBBS oder MAIRDUMONT aufnehmen

zu MBBS oder MAIRDUMONT aufnehmen Nichts vorschnell unterschreiben oder zahlen

Abmahnung anwaltlich prüfen lassen – nicht jeder Vorwurf ist rechtlich haltbar

Unser Ziel ist klar: Kein unnötiges Geld an MAIRDUMONT zahlen.

4. Was tun, wenn die Vorwürfe leider zutreffen?

Selbst wenn eine Urheberrechtsverletzung tatsächlich vorliegt, lässt sich in vielen Fällen eine wirtschaftlich sinnvolle Einigung erzielen.

Mit anwaltlicher Unterstützung können die Gesamtkosten – inklusive unseres günstigen Festhonorars – in der Regel unter den Forderungen aus dem Abmahnschreiben gehalten werden.

5. Ihre Vorteile mit der Kanzlei Dr. Newerla

Über 17 Jahre Erfahrung in der Abmahnungsabwehr

in der Abmahnungsabwehr Kostenlose Ersteinschätzung oder kostenloses Erstgespräch

oder Bundesweite Vertretung zum günstigen Festpreis

Senden Sie uns Ihr Abmahnschreiben an info@drnewerla.de

Rufen Sie uns an: 0471 / 483 99 880 (aus dem Ausland mit +49)

➡ Innerhalb von 24 Stunden (werktags) erhalten Sie unsere Einschätzung und konkrete Handlungsempfehlungen.





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

info@drnewerla.de

www.bewertungsbeseitiger.de

0471/4839988-0 Mit freundlichen Grüßen von der NordseeküsteDr. Danjel-Philippe Newerla,RechtsanwaltFachanwalt für IT-RechtFachanwalt für gewerblichen RechtsschutzFachanwalt für Urheber- und Medienrecht-Langener Landstr.26627578 Bremerhaven0471/4839988-0