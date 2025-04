Vermeintliche Urheberrechtsverletzung: Zahlungsaufforderung von KSP Rechtsanwälten für dpa Picture-Alliance –

Der Schreck ist groß, wenn Post von KSP Rechtsanwälten ins Haus flattert, die im Auftrag der dpa Picture-Alliance GmbH eine Geldforderung wegen angeblicher Urheberrechtsverletzung geltend machen. Im Gegensatz zu klassischen Abmahnungen, die oft auch die Abgabe einer Unterlassungserklärung fordern, konzentrieren sich diese Schreiben primär auf einen finanziellen Ausgleich für die bereits erfolgte Nutzung von Bildmaterial, typischerweise Fotos. Viele Betroffene, die solche Bilder auf ihrer Webseite, in Blogs oder sozialen Medien verwendet haben, fühlen sich unsicher und wissen nicht, wie sie auf eine solche Zahlungsaufforderung reagieren sollen.

Die dpa Picture-Alliance und KSP Rechtsanwälte: Ein häufiges Szenario

Die dpa Picture-Alliance GmbH ist eine bedeutende Bildagentur, die über ein umfangreiches Archiv an Fotos verfügt und die entsprechenden Nutzungsrechte hält. Wenn diese Bilder ohne den Erwerb einer gültigen Lizenz im Internet publiziert werden, beauftragt die dpa Picture-Alliance häufig die Kanzlei KSP Rechtsanwälte mit Sitz in Hamburg mit der Einforderung von Schadensersatz und weiteren Kosten. Dies geschieht oft automatisiert durch die Überwachung der Bildnutzung im Netz.

Die Bestandteile der Geldforderung

Eine Zahlungsaufforderung von KSP für die dpa Picture-Alliance setzt sich in der Regel aus verschiedenen finanziellen Komponenten zusammen:

Schadensersatz (Lizenzschaden): Dies ist der Hauptteil der Forderung. Er soll die Kosten abdecken, die entstanden wären, wenn für die Bildnutzung eine ordnungsgemäße Lizenz erworben worden wäre. Die Höhe orientiert sich oft an den branchenüblichen Tarifen, wie sie in den MFM-Tabellen aufgeführt sind, wird aber in der Praxis der Gerichte nicht immer in voller Höhe anerkannt. Die geforderten Beträge können erheblich variieren.

Dies ist der Hauptteil der Forderung. Er soll die Kosten abdecken, die entstanden wären, wenn für die Bildnutzung eine ordnungsgemäße Lizenz erworben worden wäre. Die Höhe orientiert sich oft an den branchenüblichen Tarifen, wie sie in den MFM-Tabellen aufgeführt sind, wird aber in der Praxis der Gerichte nicht immer in voller Höhe anerkannt. Die geforderten Beträge können erheblich variieren. Dokumentationskosten: Hierunter fallen Kosten, die angeblich für die Identifizierung und Sicherung des Nachweises der Urheberrechtsverletzung angefallen sind.

Hierunter fallen Kosten, die angeblich für die Identifizierung und Sicherung des Nachweises der Urheberrechtsverletzung angefallen sind. Zinsen: Für den Schadensersatzbetrag können rückwirkend ab dem Zeitpunkt der Nutzung Zinsen verlangt werden.

Für den Schadensersatzbetrag können rückwirkend ab dem Zeitpunkt der Nutzung Zinsen verlangt werden. Rechtsverfolgungskosten: Dies sind die Anwaltsgebühren, die KSP Rechtsanwälte für das Versenden der Zahlungsaufforderung berechnen.

Warum die geforderte Summe oft nicht endgültig ist

Viele Betroffene sind über die Höhe der in der Zahlungsaufforderung genannten Summe erschrocken. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass diese Beträge nicht in jedem Fall in voller Höhe berechtigt sind und oft Spielraum für Verhandlungen besteht oder eine gerichtliche Überprüfung zu einer Reduzierung führt.

Die MFM-Tabellen sind keine Gesetze: Gerichte prüfen im Einzelfall, ob die Berechnung des Schadensersatzes angemessen ist, insbesondere bei Nutzungen, die nicht primär kommerziellen Zwecken dienten.

Gerichte prüfen im Einzelfall, ob die Berechnung des Schadensersatzes angemessen ist, insbesondere bei Nutzungen, die nicht primär kommerziellen Zwecken dienten. Prüfung der Rechte: Es lohnt sich immer zu überprüfen, ob die dpa Picture-Alliance GmbH tatsächlich die ausschließlichen Rechte an dem konkret abgemahnten Bild besitzt.

Es lohnt sich immer zu überprüfen, ob die dpa Picture-Alliance GmbH tatsächlich die ausschließlichen Rechte an dem konkret abgemahnten Bild besitzt. Verjährung: Auch finanzielle Ansprüche unterliegen der Verjährung, in der Regel nach drei Jahren ab Kenntnis des Anspruchs und des Schuldners. Die Nutzung kann aber auch einer längeren absoluten Verjährungsfrist unterliegen. Eine Prüfung der Verjährung ist unerlässlich.

Auch finanzielle Ansprüche unterliegen der Verjährung, in der Regel nach drei Jahren ab Kenntnis des Anspruchs und des Schuldners. Die Nutzung kann aber auch einer längeren absoluten Verjährungsfrist unterliegen. Eine Prüfung der Verjährung ist unerlässlich. Fehler im Schreiben: Manchmal enthalten Zahlungsaufforderungen formelle oder inhaltliche Fehler, die ihre Wirksamkeit beeinflussen können.

Der richtige Umgang: Nicht ignorieren, sondern professionelle Hilfe suchen

Der schlimmste Fehler, den Sie bei Erhalt einer Zahlungsaufforderung von KSP Rechtsanwälten für die dpa Picture-Alliance machen können, ist, das Schreiben zu ignorieren. Dies kann zu einem gerichtlichen Mahnverfahren oder einer Klage führen, was die Kosten für Sie massiv erhöht.

Ebenso wenig ratsam ist es, ohne rechtliche Beratung direkt mit der Gegenseite Kontakt aufzunehmen, sei es telefonisch oder per E-Mail an Adressen wie dpa@ksp.de. Aussagen, die Sie im guten Glauben machen, könnten als Schuldanerkenntnis gewertet werden und Ihre Position schwächen.

Der einzig sichere Weg ist die umgehende Konsultation eines Fachanwalts für Urheber- und Medienrecht. Ein erfahrener Anwalt wird:

Die Rechtmäßigkeit der Forderung und ihre genaue Höhe prüfen.

Ihnen mögliche Einwände (z.B. fehlende Rechte der Gegenseite, Verjährung, unangemessene Höhe des Schadensersatzes) aufzeigen.

Die gesamte Kommunikation mit KSP Rechtsanwälten übernehmen.

Darauf hinwirken, die Forderung abzuwehren oder auf einen akzeptablen Betrag zu reduzieren.

Sichern Sie sich jetzt kompetente Unterstützung

Der Umgang mit Zahlungsaufforderungen wegen Urheberrechtsverletzungen kann komplex sein. Als erfahrene Fachanwälte für Urheber- und Medienrecht helfen wir Ihnen gerne dabei, Ihre rechtliche Situation zu klären und die bestmögliche Strategie zu entwickeln.

Nutzen Sie unser Angebot der kostenlosen telefonischen Erstberatung.

Besuchen Sie unsere Website unter https://kanzlei-kramarz.de/, um mehr über unsere Expertise zu erfahren. Einen ersten Überblick über das Thema Abmahnungen erhalten Sie auch in unserem Artikel unter https://kanzlei-kramarz.de/abmahnungen-durch-ksp-rechtsanwaelte-fuer-die-dpa-picture-alliance-gmbh-urheberrechtliche-fallstricke-und-verteidigungsstrategien/.

Um Ihre konkrete Zahlungsaufforderung besprechen zu lassen und eine erste Einschätzung zu erhalten, kontaktieren Sie uns unverbindlich über unsere Kontaktseite:

https://kanzlei-kramarz.de/kontakt

Wir stehen bereit, Ihnen schnell und effektiv zu helfen, die Forderung zu prüfen und Ihre Interessen zu wahren.