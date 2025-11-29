November 2025: E-Mail von Dr. Torsten Schröer für Bildagentur Blickwinkel erhalten? Handlungsempfehlungen

November 2025: Erneut erreichen uns zahlreiche Anfragen von Betroffenen, die eine E-Mail, Berechtigungsanfrage oder ein Schreiben von Dr. Torsten Schröer im Auftrag der Bildagentur Blickwinkel (www.blickwinkel.de) erhalten haben.

Die Schreiben beziehen sich überwiegend auf die Nutzung von Bildern auf Social-Media-Plattformen, insbesondere Facebook und Instagram. Rechtlich gesehen handelt es sich hierbei noch nicht um eine Abmahnung, sondern um eine sogenannte Berechtigungsanfrage, mit der überprüft werden soll, ob für das verwendete Bildmaterial eine gültige Lizenz oder Nutzungsberechtigung vorliegt.

Wichtig: Eine solche Anfrage sollte keinesfalls ignoriert werden. Wer nicht reagiert, riskiert mögliche rechtliche Konsequenzen bis hin zu einem Gerichtsverfahren. Häufig wird die Bildagentur Blickwinkel von der Kanzlei Westermann & Scholl vertreten, was die Kosten für Betroffene deutlich erhöhen kann. Unsere Kanzlei Dr. Newerla betreut seit Jahren Mandanten, die von diesen Anfragen betroffen sind, und kennt die typischen Vorgehensweisen der Gegenseite.

Worum geht es bei einer Berechtigungsanfrage der Bildagentur Blickwinkel?

In seinen E-Mails macht Dr. Torsten Schröer deutlich, dass die Bildagentur Blickwinkel Mitglied im Bundesverband Professioneller Bildanbieter (BVPA) ist und das Werk von über 500 Fotografen und Illustratoren vertritt.

Die E-Mail weist darauf hin, dass auf der Website oder Social-Media-Seite des Empfängers Bilder ohne Lizenznachweis gefunden wurden.

Hinweis: Eine Berechtigungsanfrage ist kein rechtliches Mahnschreiben. Sie dient lediglich der Abklärung der Nutzung, fragt nach der Nutzungsdauer, Herkunft und bestehenden Lizenzen und soll feststellen, ob die Verwendung der Bilder korrekt lizenziert war.

So reagieren Sie richtig auf eine E-Mail von Dr. Schröer

Ruhe bewahren: Keine voreiligen Antworten oder Zugeständnisse.

Keine voreiligen Antworten oder Zugeständnisse. Fristen beachten: Reagieren Sie innerhalb der angegebenen Frist, aber geben Sie keine unüberlegten Auskünfte .

Reagieren Sie innerhalb der angegebenen Frist, aber geben Sie . Lizenz überprüfen: Prüfen Sie intern, ob für das betreffende Bildmaterial eine gültige Lizenz oder Nutzungsberechtigung vorliegt.

Wie Sie die Situation entschärfen können

Selbst wenn keine gültige Lizenz vorhanden ist, lassen sich in vielen Fällen vergleichbare Lösungen oder eine Reduzierung der Forderungen aushandeln.

Eine professionelle anwaltliche Unterstützung durch die Kanzlei Dr. Newerla hilft, die Angelegenheit rechtssicher und wirtschaftlich sinnvoll zu regeln. In der Vergangenheit konnten wir Forderungen deutlich senken, Mandanten viel Geld sparen und zeit- sowie kostenintensive Gerichtsverfahren vermeiden.

Erste-Hilfe-Tipps bei E-Mails oder Berechtigungsanfragen der Bildagentur Blickwinkel

Fristen einhalten: Verpassen Sie keine Fristen, um unnötige Risiken zu vermeiden.

Verpassen Sie keine Fristen, um unnötige Risiken zu vermeiden. Keine unüberlegten Auskünfte: Antworten Sie nicht ohne anwaltliche Prüfung.

Antworten Sie nicht ohne anwaltliche Prüfung. Lizenz prüfen: Stellen Sie sicher, dass eine gültige Nutzungsberechtigung vorliegt.

Stellen Sie sicher, dass eine vorliegt. Kostenlose Erstberatung nutzen: Lassen Sie sich schriftlich oder telefonisch von der Kanzlei Dr. Newerla beraten.

Kostenlose Ersteinschätzung bei der Kanzlei Dr. Newerla nutzen!

Senden Sie Ihre Berechtigungsanfrage oder E-Mail von Dr. Torsten Schröer einfach per E-Mail an: info@drnewerla.de

Nach Prüfung erhalten Sie eine kostenfreie und unverbindliche schriftliche Ersteinschätzung. Alternativ erreichen Sie uns telefonisch unter 0471/483 99 88 0.

Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

info@drnewerla.de

www.bewertungsbeseitiger.de

