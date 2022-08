Online-Glücksspiele

Lotterien und Wetten im Internet

Glücksspiele im Internet, wie etwa Lotterien und Sportwetten, erfreuen sich einer wachsenden Beliebtheit. Die Zahl der Anbieter im Netz nimmt stetig zu, wobei für den Kunden meist nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist, ob es sich um einen seriösen Anbieter handelt.

Gut zu wissen

Lotterien und Wetten unterliegen, egal ob diese im Internet oder in der Lotto- oder Wettfiliale vor Ort angeboten werden, in Deutschland strengen gesetzlichen Regelungen. Derartige Glücksspiele darf in Deutschland nur veranstalten, wer über die entsprechende behördliche Erlaubnis verfügt.

Wie erkennen Sie einen seriösen und vor allem legalen Anbieter?

Prüfen Sie das Impressum der Internetseite. Fehlt dieses vollständig oder ist nur lückenhaft vorhanden, sollten Sie zu einem anderen Anbieter wechseln.

Die Bundesländer veröffentlichen im Internet die so genannte White-List . Auf dieser sind alle Anbieter aufgeführt, welche über eine Erlaubnis für (Online-)Glücksspiele in Deutschland verfügen. Die Liste wird laufend aktualisiert. Taucht Ihr Anbieter nicht auf dieser Liste auf, heißt es auch hier, besser Finger weg. Lassen Sie sich nicht von angeblichen Prüfsiegeln auf der Internetseite täuschen, welche den Eindruck eines legalen und in Deutschland erlaubten Glücksspiels erwecken sollen. Findet sich der Anbieter nicht auf der White-List der Länder, handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen in Deutschland illegalen Anbieter.

Zu guter Letzt

Bitte bedenken Sie, dass Sie bei der Teilnahme an illegalen Lotterien, Wetten und sonstigen Glücksspielen keinen Rechtsanspruch auf Auszahlung eines Gewinns haben. Zudem kann die Teilnahme an einem illegalen Glücksspiel auch strafrechtlichen Konsequenzen für Sie als Teilnehmer nach sich ziehen.