Opel Insignia Rückruf – Post von Opel im Briefkasten? Jetzt aktiv werden! Insignia Rückrufaktion

Der Opel Insignia Rückruf schockiert Opel Fahrer - Was Sie tun können und warum wir vom Opel Insignia Software Update abraten, erfahren Sie hier

Viele Opel Insignia Fahrer haben im Februar/März 2022 Post von Opel bzw. vom Kraftfahrt-Bundesamt erhalten. Hintergrund ist ein vom Kraftfahrt-Bundesamt angeordneter Zwangsrückruf. Zahlreiche Fahrzeuge werden in die Werkstatt gerufen. Allein in Deutschland sind knapp 75.000 Fahrzeuge betroffen. Diejenigen, die ein Rückrufschreiben erhalten haben, können von Opel Schadensersatz verlangen. Eine kostenfreie Erstberatung zu diesem Thema bietet BRIXLANGE Rechtsanwälte an.

Muss ich das Opel Insignia Software-Update durchführen?

Die Antwort ist klar: erstmal nicht, aber 18 Monaten (ab Erhalt des Schreibens gerechnet) muss das Update aufgespielt werden, um die Anordnung der Nutzungsuntersagung zu verhindern. Bis dahin heißt es aber: abwarten und Tee trinken. Zwar werden Sie voraussichtlich alle 6 Monate ans Update erinnert. Aber unsere eindeutige Handlungsempfehlung lautet: Spielen Sie das Update nicht auf, das Update könnte zu Problemen wie mehr Spritverbrauch oder höherem Verschleiß führen.

Betroffene Opel Insignia Fahrzeuge im Dieselskandal

Modelle vom Opel Insignia der Baujahre 2015 bis 2016 sind betroffen. Wenn Sie ein entsprechendes Schreiben von Opel bekommen haben und zum Software-Update aufgefordert werden, ist ihr Fahrzeug vom Dieselskandal bei Opel betroffen. Mehr zum Opel Insignia Rückruf erfahren Sie auf unserer Website und in unseren regelmäßigen Blogbeiträgen hier auf 123recht.de. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Die Anwälte der Kanzlei BRIXLANGE sind auf den Abgasskandal spezialisiert und bieten eine kostenfreie und unverbindliche Erstberatung an. Sie sprechen mit einem unserer Rechtsanwälte und profitieren von unserer umfangreichen Erfahrung.

