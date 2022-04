Rückruf Sprinter (NC3II6515R) - Erinnerungsschreiben erhalten? Geld zurück im Abgasskandal!

Mehr zum Thema:

0 von 5 Sterne

Bewerten mit: 0 Twittern Teilen Teilen

Sie haben ein Schreiben zum Software Update für Ihren Sprinter erhalten? Handeln Sie jetzt und machen Sie Ihre Entschädigungsansprüche geltend. BRIXLANGE Rechtsanwälte Erstberatung nutzen

Im September 2021 hat das Kraftfahrt-Bundesamt einen sehr großen Rückruf für Mercedes Sprinter Fahrzeuge mit der Abgasnorm Euro 5 und dem Motor OM 651 angeordnet. Hintergrund waren unzulässige Abschalteinrichtungen, also Abgasmanipulationen, die das Kraftfahrtbundesamt festgestellt hatte. Hierin war eine Aufforderung zum Software-Update enthalten.

Wer ein solches Sprinter Rückrufschreiben erhalten hat, hat einen Anspruch auf Schadensersatz. Nutzen Sie unsere kostenfreie Erstberatung und erfahren Sie, wie Sie Ihren Anspruch durchsetzen können.

Grund des Rückrufs durch das Kraftfahrtbundesamt

Das Kraftfahrtbundesamt schrieb zum Rückrufgrund in der Rückrufdatenbank des Kraftfahrtbundesamtes:

„Entfernung unzulässiger Abschalteinrichtungen bzw. der unzulässigen Reduzierung der Wirksamkeit des Emissionskontrollsystems."

Regelmäßig gehen sechs Monate nach der Erstinformation weitere Schreiben an die betroffenen Mercedes Sprinter Fahrer, die das Update bislang nicht haben durchführen lassen, raus. Die Schreiben müssten also im März/April/Mai 2022 bei Mercedes Sprinter Fahrern eingehen. Betroffen waren in Deutschland ursprünglich insgesamt 98.745 Mercedes-Sprinter-Fahrzeuge. Mehr zum Thema erfahren Sie auf unserer Website unter Sprinter Rückruf und hier auf 123recht.de, wo wir regelmäßig berichten.

Schreiben erhalten: was ist zu tun?

Wir empfehlen, sich von auf den Dieselskandal spezialisierten Anwälten beraten zu lassen. Die Anwälte der Kanzlei BRIXLANGE sind auf den Mercedes Dieselskandal spezialisiert und bieten eine kostenfreie und unverbindliche Erstberatung an. Wir klären, ob Ihr Fahrzeug betroffen ist, rechnen Ihren Schadensersatzanspruch aus und zeigen Handlungsalternativen auf.

Umfangreiche Abgasmanipulationen durch das Kraftfahrt-Bundesamt festgestellt

Der Umstand, dass in der Rückrufdatenbank des Kraftfahrtbundesamtes von der Entfernung unzulässiger Abschalteinrichtungen (Plural) die Rede ist, deutet auf umfangreiche Abgasmanipulationen durch Mercedes bei den betroffenen Sprinter Fahrzeugen hin.

BRIXLANGE Rechtsanwälte

Ihre Expertenkanzlei im Abgasskandal und für Verbraucherschutz

Wir bieten eine kostenfreie Erstberatung im Abgasskandal an. Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie ein Fahrzeug der Hersteller Mercedes, Opel, VW, Skoda, Seat, Porsche, Fiat oder Audi fahren.

schriftlich beraten Wollen Sie mehr wissen? Lassen Sie sich jetzt von diesem Anwalt