Berufsunfähigkeitsleistungen abgelehnt oder wann zahlt eine Berufsunfähigkeitsversicherung nicht? Teil 2

Teil 2 der Ratgeberreihe "Häufigste Ablehnungsgründe der Leistungen aus der Berufsunfähigkeitsversicherung":

Fortsetzung von Teil 1 der Ratgeberreihe: Prüfen Sie zunächst, ob Leistungsausschlüsse greifen. Häufig lehnt die BU-Versicherung auch Leistungen mit der Begründung ab, die Voraussetzungen der Berufsunfähigkeit lägen nicht vor.

Manche Versicherer schließen bereits bei Vertragsschluss bestimmte Krankheiten aus, die aus ihrer Sicht ein erhöhtes Risiko bergen. So kann es bei bestehenden Rückenleiden, Herz-Kreislauf-Problemen oder psychischen Erkrankungen zu einem Leistungsausschluss kommen. Führt genau diese (ausgeschlossene) Krankheit später zur Berufsunfähigkeit, kann der Versicherer sich darauf berufen und die Leistung verweigern. Gefährliche Hobbys: Falls Antragsteller riskanten Freizeitaktivitäten nachgehen (z. B. Tauch- oder Klettersport), sind entweder Zuschläge auf den Beitrag oder Ausschlüsse aus dem Vertrag zu erwarten.

Häufig kommt es vor, dass die Berufsunfähigkeitsversicherung nicht zum geltend gemachten Zeitpunkte Berufsunfähigkeit anerkennt, sondern späteren Zeitpunkt war, weil angeblich erst zu diesem Zeitpunkt Berufsunfähigkeit nachgewiesen sein soll. Hier ist es besonders wichtig, über einen Anwalt zu klären, ob man gegen diese unberechtigte Leistungskürzungen vorgehen kann. Prüfen Sie auch, ob gegebenenfalls eine Karenzzeit im Vertrag vereinbart wurde. Das kommt inzwischen allerdings nicht mehr sehr häufig vor. Berufsunfähigkeit ist nicht im versicherten Zeitraum eingetreten:

3. Nicht erfüllte Definition der Berufsunfähigkeit

Dieser Fall ist eher selten, es kann aber sein, dass die BU-Versicherung behauptet, der Fall wäre nicht im versicherten Zeitraum eingetreten.

Weitere Ablehnungsgründe werden im nächsten Teil meiner Ratgeberreihe vorgestellt.

Überprüfung des Vertrags: Nehmen Sie Ihre Versicherungsunterlagen gründlich zur Hand und prüfen Sie die genauen Vertragsbedingungen. Wie ist der Leistungsausschluss definiert? Sind Sie nicht wegen einer anderen Krankheit berufsunfähig? Haben Sie eine 50%-Klausel vereinbart oder eine 75% Klausel? Letztere ist eher selten. Klären Sie denn den Sachverhalt auf und teilen dem Versicherer Ihren Standpunkt mit.

Wenn Sie sich in der Situation befinden, dass Ihre Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) wegen Leistungsausschlüssen oder nicht erfüllter Definition der Berufsunfähigkeit ablehnt, sind hier einige wertvolle Tipps, Hinweise und Ratschläge, die Ihnen helfen können:

Machen Sie sich mit den Rechten und Pflichten sowohl Ihrerseits als auch seitens des Versicherers vertraut. Wissen über den rechtlichen Rahmen und Ihren Vertrag kann Ihnen helfen, besser auf die Ablehnungen zu reagieren. Beratung durch Experten: Suchen Sie professionelle Unterstützung, z.B. durch einen Anwalt für Versicherungsrecht oder einen spezialisierten Berater. Diese können Ihnen helfen, den Ablehnungsbescheid zu analysieren und schriftlich auf die Ablehnungsgründe zu reagieren. Oftmals kann eine fundierte rechtliche Einschätzung neue Perspektiven aufzeigen.

Abschließend ist es wichtig, dass Sie sich nicht entmutigen lassen. Eine Ablehnung der BU-Versicherung ist häufig nicht das Ende des Weges, sondern kann mit der richtigen Unterstützung und Informationen angefochten werden. Informieren Sie sich, handeln Sie proaktiv und nutzen Sie die Ressourcen, die Ihnen zur Verfügung stehen.

Fortsetzung folgt im nächsten Teil. Dann wird es um das Thema Verweisung und Mitwirkunsgobliegenheiten gehen





