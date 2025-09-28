Rhizarthrose, Rückenbeschwerden, depressive Episoden gegenüber BU-Versicherung nicht angegeben: Leistung!

Mehr zum Thema:

0 von 5 Sterne

Bewerten mit: 0 Twittern Teilen Teilen

Versicherungsnehmer gewinnt Streit um Rücktritt, Anfechtung und Berufsunfähigkeitsrente mit der BU-Versicherung vor dem OLG Frankfurt:

Haben Sie schon einmal mit Ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung um Ihre Berufsunfähigkeitsrente gerungen? Vielleicht kennen Sie das Gefühl: Nach monatelangem Kampf mit Ihrer Erkrankung kommt endlich die ersehnte Nachricht – Ihre Versicherung zahlt! Oder stellt sich dieses Gefühl doch leider erst viel später nach gerichtlicher Hilfe ein?

So erging es wohl einem mexikanischen Staatsbürger beim Streit mit der Berufsunfähigkeitsversicherung.

Der folgende Fall des OLG Frankfurt zeigt wie ein Versicherer versuchte, sich durch Rücktritt und Anfechtung von seinen Verpflichtungen zu lösen, nachdem ein Versicherungsnehmer mit Rhizarthrose (Daumensattelgelenksarthrose) berufsunfähig wurde.

Warum scheiterte der Versicherer vor Gericht? Was können Betroffene daraus lernen? Und wie können Sie Ihre Rechte gegenüber Ihrer Versicherung durchsetzen?

Der Fall: Berufsunfähigkeit durch Rhizarthrose

Im vorliegenden Fall hatte ein gebürtiger Mexikaner, der im Alltag Spanisch und Englisch sprach, seit 2006 als Reinigungskraft gearbeitet. 2012 schloss er über einen Vermittler telefonisch eine Berufsunfähigkeitsversicherung ab.

Bei diesem "Tele-Underwriting" wurden die Gesundheitsfragen nicht einzeln durchgegangen, sondern der Vermittler stellte lediglich eine pauschale Frage nach dem Gesundheitszustand.

Der Versicherungsnehmer, der bereits an verschiedenen gesundheitlichen Problemen litt (u.a. Rhizarthrose, Rückenbeschwerden, depressive Episoden), antwortete, er sei gesund. Der Vermittler füllte den Antrag aus, kreuzte bei allen Gesundheitsfragen "nein" an und schickte ihn dem Kläger zur Unterschrift zu.

Als der Versicherungsnehmer 2017 wegen seiner beidseitigen Rhizarthrose berufsunfähig wurde und Leistungen beantragte, lehnte die Versicherung ab.

Sie erklärte den Rücktritt vom Vertrag und später auch die Anfechtung wegen arglistiger Täuschung, da der Versicherungsnehmer seine gesundheitlichen Probleme verschwiegen habe.

Die Entscheidung des OLG Frankfurt

Das OLG Frankfurt gab dem Versicherungsnehmer Recht und wies die Berufung der Versicherung zurück. Die wichtigsten Gründe:

Die Versicherung konnte nicht wirksam vom Vertrag zurücktreten, weil die Gesundheitsfragen nicht ordnungsgemäß gestellt wurden. Die Antragsfragen wurden dem Versicherungsnehmer während des telefonischen Antragsgesprächs nicht vorgelesen, und es erfolgte auch kein ausreichender Hinweis darauf, dass er das vorausgefüllte Formular nochmals durchlesen sollte.

Auch die Anfechtung wegen arglistiger Täuschung war unwirksam. Zwar hatte der Versicherungsnehmer die Pauschalfrage, ob er gesund sei, objektiv falsch beantwortet, aber das subjektive Merkmal der "Arglist" von der Versicherung konnte nicht nachgewiesen werden.

Der Versicherungsnehmer litt tatsächlich an ernsthaften und behandlungsbedürftigen körperlichen und seelischen Funktionsstörungen, darunter die Rhizarthrose, die später zur Berufsunfähigkeit führte. Seine Angabe, er sei gesund, war objektiv unrichtig.

Allerdings konnte der Versicherungsnehmer plausibel darlegen, dass er die Frage nach seinem Verständnis wahrheitsgemäß beantwortet hatte. Er hatte erwartet, dass viele detaillierte Gesundheitsfragen folgen würden, wie er es von Freunden gehört hatte. Als nur die Pauschalfrage kam, ging er davon aus, dass nur nach schwerwiegenden, akuten Erkrankungen gefragt wurde.

Bei seiner Anhörung erklärte er, dass er gedacht habe, die Frage beziehe sich nur auf den Augenblick und es müsse um sehr schwere Krankheiten gehen, "wo man nicht mehr arbeiten könne und wo es quasi an das Ende des Lebens gehe". Seine eigenen Beschwerden habe er nicht als so schwerwiegend eingeordnet.

Was bedeutet das für Versicherungsnehmer einer BU-Versicherung?

Formfehler bei der Antragsaufnahme können entscheidend sein!

Ein "akustischer Zugang" der Antragsfragen ist nur gegeben, wenn dem Versicherungsnehmer die Fragen tatsächlich vorgelesen wurden. Besonders bei telefonischen Antragsaufnahmen sollten Sie darauf achten, dass alle Fragen deutlich gestellt werden.

Dokumentieren Sie das Antragsgespräch

Machen Sie sich Notizen zum Verlauf des Gesprächs oder bitten Sie um eine Aufzeichnung. Im Streitfall kann dies wichtig werden.

Lesen Sie den Antrag sorgfältig durch

Wenn Sie einen vorausgefüllten Antrag erhalten, sollten Sie ihn gründlich durchlesen.

Eine Frage ist aber nur dann "gestellt" im Sinne des Gesetzes, wenn dem Versicherungsnehmer deutlich gemacht wird, dass eine Antwort erwartet wird.

Hier wurde der Antrag ungelesen unterschreiben und der Versicherer konnte nicht beweisen, dass der Vermittler entweder im Antragsgespräch oder bei der Übersendung einen Hinweis auf eine erforderliche Überprüfung der schriftlichen Angaben erteilt hatte.

Bei Sprachproblemen: Übersetzer einbeziehen

Wenn Sie die deutsche Sprache nicht gut beherrschen, sollten Sie einen vertrauenswürdigen Übersetzer hinzuziehen und auf eine gründliche Übersetzung aller Fragen bestehen.

Pauschalfragen kritisch hinterfragen

Wenn nur allgemeine Fragen wie "Sind Sie gesund?" gestellt werden, sollten Sie nachfragen, was genau gemeint ist. Geht es um akute Erkrankungen, chronische Leiden oder auch um Behandlungen und Beschwerden?

Fazit: Ihre Rechte als Versicherungsnehmer

Der Fall zeigt, wie wichtig es ist, seine Rechte als Versicherungsnehmer zu kennen und zu verteidigen. Besonders bei der Antragsaufnahme gibt es viele rechtliche Fallstricke, die Versicherungen nutzen können, um Leistungen zu verweigern.

Als Versicherungsnehmer sollten Sie:

Bei der Antragsstellung alle Gesundheitsfragen vollständig und wahrheitsgemäß beantworten Bei Unklarheiten nachfragen und auf präzise Formulierungen bestehen Alle Unterlagen sorgfältig durchlesen, bevor Sie unterschreiben Bei Sprachproblemen einen vertrauenswürdigen Übersetzer hinzuziehen Im Streitfall rechtlichen Rat einholen

Die Expertise von Jan-Martin Weßels

Als Anwalt mit Schwerpunkt im Versicherungsrecht mit langjähriger Erfahrung in der erfolgreichen Durchsetzung von Ansprüchen gegen Berufsunfähigkeitsversicherungen seit 2006, mit eigener Kanzlei seit 2009, kenne ich die Strategien der Versicherer genau. Ich helfe Ihnen dabei:

Antragsformulierungen und Versicherungsbedingungen zu verstehen

Ablehnungen und Rücktrittserklärungen der Versicherung zu bekämpfen

Ihre Ansprüche gerichtlich durchzusetzen

Haben Sie Fragen zum Artikel, oder benötigen Sie Unterstützung in Ihrem Fall? Dann kontaktieren Sie mich gerne unter 040/41910248!

Quelle: die Entscheidung des OLG Frankfurt vom 06.06.2025, Az.: 7 U 20/23 ist abrufbar unter https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE250000768

Fragen und Antworten zum Fall:

Was war der Grund für den Streit zwischen dem Versicherungsnehmer und der Berufsunfähigkeitsversicherung?

Der Streit entstand, weil der Versicherungsnehmer aufgrund von Rhizarthrose berufsunfähig wurde und die Versicherung seinen Antrag auf Leistung ablehnte, den Rücktritt vom Vertrag erklärte und Anfechtung aufgrund arglistiger Täuschung geltend machte.

Wie wurde der Versicherungsvertrag abgeschlossen?

Der Versicherungsvertrag wurde telefonisch über einen Vermittler abgeschlossen, bei dem die Gesundheitsfragen nicht einzeln gestellt, sondern nur eine pauschale Frage nach dem Gesundheitszustand gestellt wurde.

Was ist Rhizarthrose?

Rhizarthrose ist eine Arthrose des Daumensattelgelenks, die zu einer erheblichen Einschränkung der Handfunktion führen und somit die Berufsfähigkeit beeinträchtigen kann.

Welche Argumente brachte die Versicherung vor Gericht vor?

Die Versicherung argumentierte, dass der Versicherungsnehmer seine gesundheitlichen Probleme verschwiegen habe, und dass dies eine arglistige Täuschung darstelle, was eine Anfechtung des Vertrages rechtfertige.

Wie entschied das OLG Frankfurt in diesem Fall?

Das OLG Frankfurt gab dem Versicherungsnehmer Recht und wies die Berufung der Versicherung zurück, da die Gesundheitsfragen nicht ordnungsgemäß gestellt wurden und keine Arglist nachgewiesen werden konnte.

Warum konnte die Anfechtung wegen arglistiger Täuschung nicht standhalten?

Es konnte nicht nachgewiesen werden, dass der Versicherungsnehmer die Frage absichtlich falsch beantwortet hatte. Er hatte die Frage nach seinem Verständnis wahrheitsgemäß beantwortet, da er nur an schwerwiegende Krankheiten dachte.

Was sollten Versicherungsnehmer bei der Antragsstellung beachten?

Versicherungsnehmer sollten sicherstellen, dass alle Gesundheitsfragen vollständig und wahrheitsgemäß beantwortet werden, und sollten im Zweifel nachfragen sowie alle Unterlagen sorgfältig durchlesen.

Welchen Rat gibt es bei Sprachproblemen?

Bei Sprachproblemen sollten Versicherungsnehmer einen vertrauenswürdigen Übersetzer hinzuziehen, um sicherzustellen, dass alle Fragen gründlich verstanden werden.

Was ist die wichtigste Lehre aus diesem Fall für zukünftige Versicherungsnehmer?

Die wichtigste Lehre ist, dass Formfehler und die genaue Formulierung von Antragsfragen entscheidend für die Durchsetzung von Ansprüchen sind. Versicherungsnehmer sollten ihre Rechte kennen und bereit sein, diese zu verteidigen.





Kontakt/Verantwortlicher:

Rechtsanwalt

Jan-Martin Weßels

Grindelallee 141

20146 Hamburg

T +49 (0) 040/41 91 02 48

F +49 (0) 040/41 91 02 87

anwalt@jmwessels.de

https://www.rechtsanwalt-berufsunfaehigkeit.com

Sie haben Fragen zu einem Beitrag, Anregungen, Kritik? Rufen Sie mich einfach an!Kontakt/Verantwortlicher:RechtsanwaltJan-Martin WeßelsGrindelallee 14120146 HamburgT +49 (0) 040/41 91 02 48F +49 (0) 040/41 91 02 87