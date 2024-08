Wechsel zwischen privater und gesetzlicher Krankenversicherung - Was ist zu beachten?

Wechsel von der gesetzlichen in die private Krankenversicherung



Für den Wechsel von der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in die private Krankenversicherung (PKV) müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein:

Das Jahresarbeitsentgelt muss die jährliche Versicherungspflichtgrenze (Jahresarbeitsentgeltgrenze) überschreiten. Diese liegt 2023 bei 66.600 Euro.

Selbstständige und Freiberufler können unabhängig vom Einkommen in die PKV wechseln.

Beamte können sich ebenfalls für die PKV entscheiden und erhalten dann Beihilfe vom Dienstherrn.

Beim Wechsel in die PKV ist eine Gesundheitsprüfung erforderlich. Vorerkrankungen können zu Risikozuschlägen oder Leistungsausschlüssen führen.

Wechsel von der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung

Der Wechsel von der PKV zurück in die GKV ist nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich:

Versicherungspflichtige Beschäftigung mit einem Jahresarbeitsentgelt unterhalb der Jahresarbeitsentgeltgrenze

Aufnahme einer versicherungspflichtigen selbstständigen Tätigkeit

Bezug von Arbeitslosengeld oder Arbeitslosengeld II

Unterschreiten der Jahresarbeitsentgeltgrenze als freiwillig Versicherter in der GKV

Wichtig: Nach Vollendung des 55. Lebensjahres ist ein Wechsel von der PKV in die GKV in der Regel nicht mehr möglich. Ausnahme: Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung und in den letzten fünf Jahren vor dem Wechsel mindestens 24 Monate GKV-versichert oder Familienversicherung.

Wechsel innerhalb der PKV

Privatversicherte haben jederzeit die Möglichkeit, innerhalb der PKV den Versicherer oder den Tarif zu wechseln. Dabei sind folgende Punkte zu beachten:

Beim Versicherungswechsel müssen die angesparten Altersrückstellungen mitgenommen werden.

Eine erneute Gesundheitsprüfung ist in der Regel nicht erforderlich.

Bei einem Tarifwechsel beim gleichen Versicherer bleiben die Altersrückstellungen ebenfalls erhalten.

Ein sorgfältiger Vergleich der Tarife und Leistungen ist in jedem Fall ratsam. Unabhängige Versicherungsberater können dabei helfen, das passende Angebot zu finden. Ob ein Wechsel zwischen GKV und PKV sinnvoll ist, hängt von den individuellen Lebensumständen ab. Die langfristigen Folgen sollten dabei immer berücksichtigt werden. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich, fachkundige Beratung in Anspruch zu nehmen.