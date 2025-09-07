BGH erklärt Coachingvertrag für nichtig.

Das FernUSG ist auf Coachingverträge anwendbar. Ohne Zulassung ist der Vertrag nichtig. Geld kann evtl. zurückgefordert werden.

BGH Urteil v. 12.06.2025 (Az.: III ZR 109/24). BGH erklärt den Coachingvertrag nach dem FernUSG für nichtig.

Der BGH (Bundesgerichtshof) hat ein - aus meiner Sicht - wegweisenden Urteil zu Coachingverträgen und der Anwendbarkeit des Fernunterrichtungsschutzgesetz (FernUSG) gefällt (BGH Urteil vom 12.06.2025, Az.: III ZR 109/24). Im dort entschiedenen Fall erklärte der BGH den Coachingvertrag für nichtig, da der Anbieter nicht die nach dem FernUSG erforderliche staatliche Zulassung besaß. Hierbei wendet der BGH das FernUSG sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmer an, was bisher in der Rechtsprechung und Literatur höchst unterschiedlich in der Vergangenheit gesehen wurde. Damit schafft der BGH nun endlich Klarheit, was Coachingverträge betrifft. Nach meiner Meinung können somit viele Betroffene Zahlungen verweigern und sogar eventuell gezahlte Beträge von den Coachinganbietern zurückfordern. Meiner Erfahrung nach haben sehr viele Coachinganbieter eben nicht diese Zulassung.

Was ist nochmal ein Coachingvertrag bzw. das „Geschäftsmodell Coachingvertrag"?

Wenn Du wissen möchtest, was nochmal das „Geschäftsmodell Coachingvertrag" bzw. ein Coachingvertrag sind, schaue Dir auch meine bisherigen Beiträge zum Coaching und insbesondere der Firma CopeCart GmbH an. Die Beiträge findest Du beispielsweise hier:

Lasse Deinen Coachingvertrag prüfen und fordere ggf. Geld zurück.

Das „Geschäftsmodell" der teuren Coachingverträge könnte mit dem oben genannten BGH Urteil vom 12. Juni 2025 für die Coaches deutlich erschwert worden. Eventuell läuft dieses Geschäftsmodell auch nun künftig aus. Wenn auch Du einen Coachingvertrag abgeschlossen hast und Dich nun fragst, ob Du bereits von Dir bezahlte Gelder zurückfordern kannst, solltest Du Deinen Coachingvertrag im Hinblick auf die BGH Rechtsprechung überprüfen lassen. Gerade im Hinblick auf die neue Entscheidung des BGH.

BGH Urteil zu Coachingverträgen. Ein erstes Fazit von mir.

Die rechtliche Lage bei Coachingverträgen, insbesondere bei solchen, die über CopeCart abgeschlossen werden, ist komplex. Doch schafft der Bundesgerichtshof (BGH) nun Klarheit. Als dein Anwalt kann ich dir helfen, Deinen Vertrag und Deine Ansprüche zu überprüfen sowie deine Interessen zu vertreten. Buche in meinen RechtShop einfach hierzu mein Beratungspaket

