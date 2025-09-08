September 2025: Mahnung oder Rechnung der SEO Medien GmbH wegen angeblichem Werbevertrag per Telefon erhalten?

Auch im September 2025 erreichen uns zunehmend Anfragen von Personen, die ein Schreiben oder eine Zahlungsaufforderung der SEO Medien GmbH erhalten haben. Mit diesem Artikel möchten wir Ihnen eine erste Orientierung zu Ihrem rechtlichen Vorgehen bieten:

1. Haben Sie nach einem Telefonat eine Rechnung der SEO Medien GmbH erhalten?

Die SEO Medien GmbH aus Garrel/Kranenburg hat sich in den letzten Jahren einen zweifelhaften Ruf als Anbieter von vermeintlichen telefonischen Vertragsabschlüssen erarbeitet. Sie nutzt häufig eine Methode, die bereits in der Vergangenheit von anderen Firmen praktiziert wurde:

Gewerbetreibende und Freiberufler werden durch Werbeanrufe (Cold Calls) in Gespräche verwickelt, bei denen der Eindruck erweckt wird, ein Vertrag sei bereits abgeschlossen, der nun lediglich verlängert werden müsse. Dabei wird das Gespräch oft aufgezeichnet, um später den Eindruck eines verbindlichen Vertragsabschlusses zu erwecken und Druck auf den Angerufenen auszuüben.

2. Was verlangt die SEO Medien GmbH von Ihnen?

Unmittelbar nach dem Telefonat erhalten die Betroffenen eine Rechnung oder Zahlungsaufforderung, obwohl sie häufig keine Kenntnis von einem angeblichen Vertragsschluss haben.

Heute (08.09.2025) haben uns bereits zwei Betroffene Rechnungen der SEO Medien GmbH vorgelegt, bei denen jeweils ein Betrag von 5.000 € zuzüglich 19% MwSt. (insgesamt 5.950.- €) gefordert wird.

Oftmals sind die Angerufenen verunsichert und glauben, dass die Aufzeichnung des Gesprächs sie rechtlich bindet. Diese Annahme ist jedoch nicht korrekt. Es ist ratsam, in keinem Fall voreilig zu zahlen.

3. Was sollten Sie tun, wenn Sie ein Forderungsschreiben der SEO Medien GmbH erhalten haben?

Wenn Sie ein Forderungsschreiben der SEO Medien GmbH erhalten haben, sollten Sie die folgenden wichtigen Schritte befolgen:

a. Nicht sofort zahlen: Auch wenn die SEO Medien GmbH möglicherweise mit rechtlichen Schritten droht, sollten Sie zunächst keine Zahlungen leisten. Unsere Erfahrung zeigt, dass viele dieser Forderungen rechtlich angreifbar sind.

b. Fristen im Blick behalten: Auch wenn Sie die Zahlung zunächst zurückstellen, sollten Sie die Fristen, die in der Rechnung gesetzt wurden, nicht ungenutzt verstreichen lassen.

c. Lassen Sie die Forderung von einem Fachanwalt überprüfen: Es ist wichtig, die zugrunde liegende Forderung von einem erfahrenen Anwalt prüfen zu lassen. Wir stehen Ihnen hierbei gerne zur Seite. Oft stellt sich heraus, dass diese Forderungen unbegründet sind.

d. Widerspruch einlegen: In vielen Fällen kann es sinnvoll sein, schriftlich Widerspruch einzulegen und den angeblichen Vertrag anzufechten, insbesondere wenn dieser durch unzulässige Werbung oder einen Anruf zustande gekommen sein soll. Wir unterstützen Sie gerne in diesem Prozess.

Wir können Ihnen helfen, zu prüfen, ob in Ihrem Fall überhaupt ein wirksamer Vertrag geschlossen wurde. Es gibt zahlreiche rechtliche Argumente, die gegen die Gültigkeit solcher Verträge sprechen – wir klären Sie im Rahmen einer kostenlosen Ersteinschätzung gerne darüber auf.

4. Sofortige Schritte bei Erhalt einer Forderung der SEO Medien GmbH

• Bleiben Sie ruhig: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und zahlen Sie nicht voreilig den geforderten Betrag.

• Prüfen Sie die Rechnung: Vergewissern Sie sich, wie der Vertrag zustande gekommen ist und ob alle rechtlichen Anforderungen erfüllt wurden.

• Wahren Sie die Fristen: Stellen Sie sicher, dass Sie eventuelle Kündigungsfristen rechtzeitig einhalten.

• Suchen Sie rechtliche Beratung: Wenn Sie unsicher sind, wie Sie weiter verfahren sollen, wenden Sie sich an einen Anwalt, der Ihnen hilft, die Forderung rechtlich einzuordnen.

