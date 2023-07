Was kann ich tun, wenn mein Stromversorger die Preise erhöht?

Mehr zum Thema:

0 von 5 Sterne

Bewerten mit: 0 Twittern Teilen Teilen

Vorgehensweise bei unerwarteten Preiserhöhungen durch Ihren Energieversorger

In Zeiten steigender Energiekosten kann es vorkommen, dass Ihr Stromversorger die Preise erhöht. Dies kann für viele Verbraucher eine finanzielle Belastung darstellen. Doch was können Sie tun, wenn Sie mit einer solchen Preiserhöhung konfrontiert werden? In diesem Ratgeber erhalten Sie einen Überblick über Ihre Rechte und Möglichkeiten.

Verstehen Sie die Gründe für die Preiserhöhung

Zunächst ist es wichtig zu verstehen, warum der Stromversorger die Preise erhöht. Häufig sind gestiegene Beschaffungs- oder Produktionskosten der Grund. Diese Kosten werden oft an die Verbraucher weitergegeben. Der Anbieter ist jedoch verpflichtet, Sie über die Preiserhöhung und deren Gründe zu informieren.

Prüfen Sie Ihren Vertrag

Je nach Art Ihres Stromvertrags haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Haben Sie einen Tarif mit Preisgarantie abgeschlossen, darf der Anbieter innerhalb dieses Zeitraums den Preis nicht erhöhen. Bei Verträgen ohne Preisgarantie muss Ihnen der Anbieter eine beabsichtigte Preiserhöhung mindestens sechs Wochen vorher mitteilen.

Nutzen Sie Ihr Sonderkündigungsrecht

Bei einer Preiserhöhung haben Sie als Kunde in der Regel ein Sonderkündigungsrecht. Dies bedeutet, dass Sie den Vertrag vorzeitig beenden können, ohne eine Kündigungsfrist einhalten zu müssen. Um dieses Recht zu nutzen, sollten Sie die Kündigung schriftlich einreichen und den Eingang beim Anbieter sicherstellen.

Widersprechen Sie der Preiserhöhung

Wenn Sie mit der Preiserhöhung nicht einverstanden sind, können Sie dieser widersprechen. Hierzu sollten Sie dem Anbieter schriftlich mitteilen, dass Sie die Preiserhöhung nicht akzeptieren.

Suchen Sie nach einem neuen Anbieter

Sollte es zu keiner Einigung mit Ihrem aktuellen Anbieter kommen, können Sie nach einem neuen Stromversorger suchen. Vergleichen Sie dabei die verschiedenen Angebote und achten Sie insbesondere auf die Vertragsbedingungen und den Preis pro Kilowattstunde.

Checkliste: Erkennen Sie, ob die Preiserhöhung rechtens ist

Rechtzeitige Ankündigung: Der Stromanbieter ist verpflichtet, Sie über eine Preiserhöhung mindestens sechs Wochen im Voraus zu informieren. Diese Frist gibt Ihnen die Möglichkeit, auf die Änderung zu reagieren. Begründung der Preiserhöhung: Der Anbieter muss die Preiserhöhung begründen. Üblicherweise sind gestiegene Beschaffungs- oder Produktionskosten der Grund für eine Preiserhöhung. Wenn keine ausreichende Begründung vorliegt, könnte die Preiserhöhung unrechtmäßig sein. Überprüfung der Vertragsbedingungen: Prüfen Sie Ihren Vertrag auf Klauseln, die eine Preiserhöhung zulassen. Bei einem Vertrag mit Preisgarantie ist eine Preiserhöhung während der Laufzeit des Vertrags in der Regel nicht zulässig. Überprüfung der Höhe der Preiserhöhung: Eine Preiserhöhung muss angemessen sein. Wenn die Preiserhöhung deutlich über den allgemeinen Preissteigerungen liegt, könnte dies ein Indiz für eine unrechtmäßige Preiserhöhung sein. Sonderkündigungsrecht: Bei einer Preiserhöhung haben Sie in der Regel ein Sonderkündigungsrecht. Wenn der Anbieter dieses Recht nicht anerkennt, könnte dies ein Hinweis auf eine unrechtmäßige Preiserhöhung sein.

Fazit

Eine Preiserhöhung durch Ihren Stromversorger muss nicht zwangsläufig hingenommen werden. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, um auf eine solche Situation zu reagieren. Wichtig ist dabei, dass Sie Ihre Rechte kennen und diese auch nutzen. Bei Unklarheiten oder weiterführenden Fragen empfiehlt es sich, einen Rechtsanwalt zu konsultieren.

Sie können das Anschreiben Ihres Stromanbieters über Ihre Strompreiserhöhung auf Frag-einen-Anwalt.de hochladen und unkompliziert prüfen lassen.