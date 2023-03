Untätigkeitsklage als Mittel zur Beschleunigung im Verwaltungsrecht

Wann ist eine Untätigkeitsklage sinnvoll? Was sind die Kosten für eine Untätigkeitsklage? Wir klären auf

Die Pflicht einer Behörde, über den Antrag bzw. den Widerspruch eines Bürgers oder eines Unternehmens zu entscheiden, ist gesetzlich verankert. Regelmäßig muss die Behörde binnen drei Monaten entscheiden, um keine Klage zu riskieren. Die Untätigkeitsklage kommt immer dann ins Spiel, wenn die Behörde diese Pflicht nicht beachtet. Wann ein Vorgehen Sinn macht und wieso die Untätigkeitsklage ein wirksames Mittel ist, erfahren Sie hier

Zweck der Untätigkeitsklage

Der Zweck der Untätigkeitsklage ist wenig überraschend, die Beschleunigung des Verfahrens. Die Behörde soll gerichtlich dazu gezwungen werden, endlich zu entscheiden. Dabei spielt es keine Rolle, ob es um das Bauamt, die Ausländerbehörde oder das Finanzamt geht. In jedem Fall haben Sie einen Anspruch auf eine Entscheidung in angemessener Zeit.

Kosten der Untätigkeitsklage

Die Behörde ist zu Erstattung der Gerichtskosten und - je nach Vergütungsvereinbarung - eines Teils oder aller eigenen Anwaltskosten verpflichtet, wenn die Klage erfolgreich verläuft. Gut für den Geldbeutel: Die Behörden vertreten sich in aller Regel selbst, weshalb fremde Anwaltskosten nicht anfallen. Diese wären ohnehin nur im Falle der erfolglosen Klage relevant. Insgesamt lohnt sich das gerichtliche Vorgehen in der Regel, da das Abwarten häufig auch mit finanziellen Einbußen verbunden ist. Mehr zum Thema finden Sie auf unserer Website unter dem Stichwort Untätigkeitsklage sowie in unseren regelmäßigen Ratgeberartikeln hier auf 123recht.de.

