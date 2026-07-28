Was tun, wenn mir wegen meiner Religion im öffentlichen Dienst eine Maßnahme droht?

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Eine Versetzung oder ein Symbolverbot wegen religiöser Praxis kann gerichtlich angefochten werden – aber nur, solange die Monatsfrist läuft.

Wer nicht rechtzeitig Widerspruch einlegt, verliert den Klageweg, auch wenn die Maßnahme verfassungswidrig war. Dieser Ratgeber zeigt, worauf es jetzt ankommt.

Kurze Antwort: Eine Maßnahme wegen Ihrer Religionsausübung – etwa eine Versetzung oder ein Verbot religiöser Symbole – wird dauerhaft wirksam, wenn Sie nicht innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen. Das gilt auch dann, wenn die Maßnahme verfassungswidrig ist.

Ihr Grundrecht gilt auch im Staatsdienst

Das Grundgesetz schützt die Religionsfreiheit in Artikel 4 Absatz 1 und 2 ausdrücklich: die Freiheit des Glaubens und des Bekenntnisses sowie die ungestörte Religionsausübung. Dieser Schutz gilt nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für Beamte, Lehrkräfte, Richterinnen und andere Bedienstete im öffentlichen Dienst.

Erfasst sind konkret: das Tragen religiöser Symbole wie ein Kopftuch, das Gebet, Speisevorschriften und die Einhaltung religiöser Feiertage.

Gleichzeitig trifft Art. 4 GG im Staatsdienst auf andere verfassungsrechtliche Grundsätze: das staatliche Neutralitätsgebot, den Erziehungsauftrag des Staates nach Art. 7 Abs. 1 GG und die negative Religionsfreiheit Dritter. Pauschale Verbote verlangen nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eine konkrete Gefährdungslage – abstrakte Erwägungen tragen ein Verbot nicht.

In welchen Situationen müssen Sie handeln?

Diese Konstellationen führen regelmäßig zu förmlichen Maßnahmen, gegen die eine Frist einzuhalten ist:

Kopftuchverbot für Lehrkräfte im Schuldienst auf Grundlage von Landesschulgesetzen

Untersagung sichtbarer religiöser Symbole im Gerichtssaal für Referendarinnen oder Richterinnen

Ablehnung von Gebetszeiten oder Anpassungen im Schichtdienst

Konflikte um religiöse Kleidung oder Bartlängen bei uniformierten Bediensteten

Versetzung mit der Begründung, das Erscheinungsbild beeinträchtige die dienstliche Neutralität

Allen Fällen ist gemeinsam: Die Maßnahme ergeht als Verwaltungsakt und löst damit die Fristen der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) aus.

Die Monatsfrist nach § 70 VwGO – eine harte Grenze

Nach § 70 Abs. 1 VwGO müssen Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Maßnahme schriftlich Widerspruch einlegen. Die Frist läuft unabhängig davon, ob noch interne Gespräche stattfinden oder Sie auf eine außergerichtliche Lösung hoffen.

Lassen Sie die Frist verstreichen, wird die Maßnahme bestandskräftig. Sie kann danach gerichtlich nicht mehr angegriffen werden – selbst wenn sie gegen Art. 4 GG oder das Diskriminierungsverbot aus Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG verstößt.

Die Folgen können erheblich sein: Eine rechtswidrige Versetzung bleibt dauerhaft in der Personalakte, Zulagen fallen weg, Beförderungen werden gehemmt. Bei Richterinnen und Richtern berührt jede dienstrechtliche Maßnahme die richterliche Unabhängigkeit nach Art. 97 GG.

Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 60 VwGO ist nur in engen Ausnahmefällen möglich und muss binnen zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses beantragt werden.

Welche Verfahrensrechte Ihnen zustehen

Vor einer belastenden Maßnahme bestehen mehrere Rechte, die in der Praxis häufig übergangen werden. Prüfen Sie, ob diese eingehalten wurden:

Anhörung (§ 28 VwVfG): Bei Versetzungen und Disziplinarmaßnahmen zwingend vorgeschrieben.

Bei Versetzungen und Disziplinarmaßnahmen zwingend vorgeschrieben. Begründung (§ 39 VwVfG): Die Behörde muss schriftlich begründen und auf Art. 4 GG eingehen. Ein pauschaler Verweis auf Neutralität reicht nicht.

Die Behörde muss schriftlich begründen und auf Art. 4 GG eingehen. Ein pauschaler Verweis auf Neutralität reicht nicht. Akteneinsicht (§ 29 VwVfG): Ohne Einblick in die Akten ist sachgerechte Verteidigung kaum möglich.

Ohne Einblick in die Akten ist sachgerechte Verteidigung kaum möglich. Personalratsbeteiligung: Maßnahmen ohne Beteiligung des Personalrats sind formell fehlerhaft.

Wichtig: Eine fehlende Begründung kann die Behörde nach § 45 VwVfG nachholen. Den Mangel müssen Sie jedoch im Widerspruchsverfahren ausdrücklich rügen – sonst gilt er als geheilt.

Was Ihr Widerspruch enthalten muss

Wirksam ist der Widerspruch, wenn die Maßnahme klar bezeichnet und der Wille zur Aufhebung erkennbar ist. Die rechtliche Begründung – insbesondere zur verfassungsrechtlichen Argumentation nach Art. 4 GG und Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG – kann nachgereicht werden. Entscheidend ist, dass die Frist nicht abläuft.

Bleibt der Widerspruch erfolglos, beginnt mit Zustellung des Widerspruchsbescheids eine neue einmonatige Klagefrist vor dem Verwaltungsgericht nach § 74 VwGO.

Eilrechtsschutz: Wenn es schnell gehen muss

Bei sofort vollziehbaren Maßnahmen können Sie parallel zum Widerspruch einen Eilantrag stellen:

80 Abs. 5 VwGO: Aussetzung der sofortigen Vollziehbarkeit – zum Beispiel bei einer sofort umzusetzenden Versetzung.

Aussetzung der sofortigen Vollziehbarkeit – zum Beispiel bei einer sofort umzusetzenden Versetzung. 123 VwGO: Einstweilige Verfügung bei Leistungsbegehren – etwa wenn Gebetspausen zugelassen werden sollen.

Beide Eilverfahren laufen parallel zum Widerspruchsverfahren.

Checkliste: Was Sie jetzt tun sollten

☐ Datum der Bekanntgabe der Maßnahme schriftlich festhalten

☐ Monatsfrist nach § 70 VwGO im Kalender markieren

☐ Akteneinsicht nach § 29 VwVfG beantragen

☐ Prüfen, ob Anhörung und Personalratsbeteiligung stattgefunden haben

☐ Bei sofortiger Vollziehbarkeit: Eilantrag nach § 80 Abs. 5 VwGO prüfen

☐ Fachkundigen Rat einholen, bevor die Frist abläuft

Nächste Schritte

Wer eine Versetzungsverfügung, eine Disziplinarmaßnahme oder ein Verbot wegen religiöser Praxis erhält, sollte die Monatsfrist nach § 70 VwGO als unverhandelbare Grenze behandeln. Der Widerspruch kann zunächst ohne ausführliche Begründung eingelegt werden. Die rechtliche Argumentation folgt im zweiten Schritt. Warten Sie nicht auf den Ausgang interner Gespräche.

Ob eine Maßnahme in Ihrem konkreten Fall angegriffen werden kann und welche Erfolgsaussichten bestehen, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Lassen Sie die Sach- und Rechtslage frühzeitig durch einen Rechtsanwalt für Verwaltungsrecht prüfen. Dieser Beitrag ersetzt keine individuelle Rechtsberatung.