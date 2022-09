Rechtsanwalt Ludolph mahnt nun für Torsten Schulz ab – was Sie nun wissen sollten!

Weitere Abmahnungen mit Thema Verpackungsregister (LUCID) im Umlauf

Die Abmahnungen des Rechtsanwalts Karsten Ludolph sind bekannt dafür, u. a. im Auftrage des Herrn Thomas Babel ausgesprochen zu werden. Neuerdings werden die Abmahnungen nun im Auftrage des Herrn Torsten Schulz ausgesprochen. Auch in den Abmahnungen des Torsten Schulz wird die fehlende Registrierung im LUCID Verpackungsregister wettbewerbsrechtlich beanstandet. Besonders betroffen sind Online-Händler über eBay. Das Muster ist bereits bekannt aus den Abmahnungen des Herrn Babel.

Inhalt der Abmahnung

In der Abmahnung wird Ihnen vorgeworfen, unter Verweis auf das konkrete Angebot registrierungspflichtige Versandverpackungen an Endverbraucher zu versenden, ohne sich davor im LUCID Verpackungsregister registriert zu haben. Der Abmahner führt hierzu eine Abfrage bei der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister durch und sichert das Ergebnis.

Seit dem 1. Juli 2022 gilt eine erweiterte Registrierungspflicht. Demnach müssen sich alle Hersteller bzw. Unternehmer, die eine mit Ware befüllte Verpackung (dies gilt für alle Verpackungsarten) in den geschäftlichen Verkehr bringen oder importieren, in das LUCID Verpackungsregister unter Angabe der Verpackungsart und den jeweiligen Markenamen registrieren lassen.

Durch die fehlende Registrierung würden Sie sich angeblich einen Wettbewerbsvorteil erschleichen, indem Sie sich als Mitbewerber kosten ersparen und vergleichbare Ware günstiger anbieten können im Gegensatz zu den Mitbewerbern, die sich rechtskonform verhalten.

Forderung des Abmahners

Aufgrund des Wettbewerbsverstoßen fordert Rechtsanwalt Ludolph Sie auf, innerhalb einer knappen Frist eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben.

Des Weiteren werden Sie aufgefordert, die außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten auf Basis eines Gegenstandswert von 10.000,00 € zu zahlen. Dies entspricht 973,66 € (Brutto).

Unser ausdrücklicher Rat:

Müssen Sie auf die Abmahnung reagieren?

Bitte nicht vorschnell zahlen und auch nicht die beigefügte Unterlassungserklärung unterschreiben. Halten Sie bitte die Frist ein und suchen die anwaltliche Hilfe, um das Risiko einer einstweiligen Verfügung abzuwenden!Die Abmahnung sollten Sie zwar ernst nehmen, keinesfalls sollten Sie sich aber einschüchtern lassen. Zunächst wäre zu prüfen, ob die Abmahnung überhaupt gerechtfertigt ist. Bei der Prüfung kann Ihnen ein Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz zur Seite stehen.

