NIMROD-Abmahnung wegen Sudden Strike 5 für Kalypso Media 2026 erhalten – was tun?

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Nimrod-Abmahnwelle rollt auch 2026 weiter!

Eine Abmahnung wegen „Sudden Strike 5" von NIMROD Rechtsanwälte sollten Betroffene nicht vorschnell bezahlen oder die beigefügte Unterlassungserklärung unterschreiben.

NIMROD Rechtsanwälte gehen dabei aktuell (Stand 24.09.2026) im Auftrag der Kalypso Media Group GmbH gegen Anschlussinhaber vor. Vorgeworfen wird, das Computerspiel „Sudden Strike 5" über ein Filesharing-Netzwerk anderen Nutzern zugänglich gemacht und damit urheberrechtlich geschützte Inhalte ohne Zustimmung verbreitet zu haben.

Entscheidend ist allerdings nicht allein, welchem Internetanschluss eine ermittelte IP-Adresse zugeordnet werden konnte. Es muss vielmehr geprüft werden, wer die behauptete Rechtsverletzung tatsächlich begangen hat und ob der Anschlussinhaber dafür rechtlich verantwortlich ist.

1. Was wird bei einer Sudden Strike 5 Abmahnung verlangt?

Neben der Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung werden regelmäßig Schadensersatz und Rechtsanwaltskosten verlangt. Teilweise enthält das Schreiben außerdem ein Vergleichsangebot zur endgültigen Erledigung der Angelegenheit.

Ob die geforderten Beträge tatsächlich zu zahlen sind, sollte jedoch zunächst geprüft werden. Dabei kommt es unter anderem darauf an,

ob die behauptete Rechtsverletzung nachgewiesen werden kann,

wer den Internetanschluss zum fraglichen Zeitpunkt genutzt hat,

ob weitere Personen Zugriff auf den Anschluss hatten,

ob eine Verantwortlichkeit des Anschlussinhabers besteht und

ob Schadensersatz und Rechtsanwaltskosten in der geltend gemachten Höhe berechtigt sind.

Gerade bei Filesharing-Abmahnungen ist die Frage wichtig, wer den Internetanschluss tatsächlich genutzt hat.

In einem Haushalt können beispielsweise mehrere Personen Zugriff auf das WLAN haben. Auch erwachsene oder minderjährige Kinder, Mitbewohner oder Gäste können als Nutzer in Betracht kommen.

Zwar kann unter bestimmten Voraussetzungen eine tatsächliche Vermutung dafür sprechen, dass der Anschlussinhaber selbst für eine über seinen Anschluss begangene Rechtsverletzung verantwortlich ist. Diese Vermutung ist jedoch nicht ohne Weiteres endgültig.

Deshalb sollte die konkrete Nutzungssituation zum Zeitpunkt der behaupteten Rechtsverletzung möglichst genau rekonstruiert werden. Wichtig ist insbesondere, welche Personen Zugang zum Anschluss hatten und welche konkreten Nutzungsmöglichkeiten bestanden.

Eine der Abmahnung beigefügte strafbewehrte Unterlassungserklärung sollte nicht ungeprüft unterschrieben werden.

Mit einer solchen Erklärung kann sich der Betroffene langfristig binden. Bei einem späteren Verstoß kann eine Vertragsstrafe verlangt werden.

Ob überhaupt eine Unterlassungserklärung abgegeben werden muss und welchen Inhalt sie gegebenenfalls haben sollte, hängt vom konkreten Sachverhalt ab. Auch eine modifizierte Unterlassungserklärung kann in Betracht kommen.

Bei einer berechtigten Urheberrechtsverletzung kann grundsätzlich Schadensersatz verlangt werden. Für die Berechnung kommt unter anderem die sogenannte Lizenzanalogie in Betracht.

Die konkrete Höhe sollte jedoch nachvollziehbar sein. Gleiches gilt für die geltend gemachten Rechtsanwaltskosten. Zu prüfen sind insbesondere die Berechtigung der Abmahnung, die Berechnung des Schadensersatzes, der zugrunde gelegte Gegenstandswert und die Gebührenberechnung.

Auch ein von NIMROD angebotenes Vergleichsangebot sollte deshalb nicht allein aufgrund des genannten Betrages angenommen werden. Zunächst sollte geklärt werden, ob und in welchem Umfang überhaupt eine persönliche Verantwortlichkeit besteht.

Eine Abmahnung sollte nicht ignoriert werden. Gleichzeitig sollten Betroffene nicht unter Zeitdruck vorschnell zahlen oder eine Unterlassungserklärung abgeben.

Sinnvoll ist insbesondere:

die Abmahnung einschließlich aller Anlagen vollständig zu sichern, die gesetzte Frist zu beachten, die vorformulierte Unterlassungserklärung nicht ungeprüft zu unterschreiben, zu klären, wer den Internetanschluss zum fraglichen Zeitpunkt nutzen konnte, und die geltend gemachten Ansprüche rechtlich prüfen zu lassen.

Erst danach sollte entschieden werden, ob die Forderungen zurückgewiesen, eine Unterlassungserklärung abgegeben, ein Vergleich geschlossen oder eine andere Lösung gewählt wird.

Sie haben eine Abmahnung von NIMROD wegen „Sudden Strike 5" oder eines anderen Computerspiels erhalten?

Die Kanzlei Dr. Newerla bietet zunächst eine kostenfreie Ersteinschätzung an.

Wir vertreten seit mehr als zwölf Jahren Mandantinnen und Mandanten gegen NIMROD Rechtsanwälte und deren jeweilige Mandantschaft. In dieser Zeit haben wir bereits mehrere hundert Mandantinnen und Mandanten bei der Prüfung und Abwehr entsprechender Abmahnungen unterstützt.

Wir prüfen insbesondere die geltend gemachten Ansprüche, die Frage der persönlichen Verantwortlichkeit sowie den richtigen Umgang mit der Unterlassungserklärung und den Zahlungsforderungen.

E-Mail: info@drnewerla.de

Telefon: 0471 / 483 99 88-0

Wir vertreten Mandantinnen und Mandanten bundesweit.

1. Wer verschickt die Abmahnung wegen Sudden Strike 5?

Die Abmahnungen werden von NIMROD Rechtsanwälte im Auftrag der Kalypso Media Group GmbH ausgesprochen.

2. Was wird mir vorgeworfen?

Vorgeworfen wird regelmäßig, „Sudden Strike 5" über ein Filesharing-Netzwerk anderen Nutzern zugänglich gemacht zu haben.

3. Muss ich als Anschlussinhaber automatisch zahlen?

Nein. Die Zuordnung einer IP-Adresse zu einem Internetanschluss beantwortet nicht automatisch die Frage, wer die behauptete Rechtsverletzung begangen hat. Die konkrete Verantwortlichkeit muss geprüft werden.

4. Soll ich die Unterlassungserklärung unterschreiben?

Eine vorformulierte strafbewehrte Unterlassungserklärung sollte nicht ungeprüft unterschrieben werden. Ob und in welcher Form eine Erklärung abgegeben werden sollte, hängt vom Einzelfall ab.

4. Kann ich das Vergleichsangebot von NIMROD einfach annehmen?

Auch das sollte erst nach Prüfung der Abmahnung geschehen. Ein Vergleich kann eine Möglichkeit zur endgültigen Erledigung sein. Zuvor sollte jedoch geklärt werden, ob und in welchem Umfang überhaupt eine Haftung besteht.





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

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0471/4839988-0 Mit freundlichen Grüßen von der NordseeküsteDr. Danjel-Philippe Newerla,RechtsanwaltFachanwalt für IT-RechtFachanwalt für gewerblichen RechtsschutzFachanwalt für Urheber- und Medienrecht-Langener Landstr.26627578 Bremerhaven0471/4839988-0