Die Nachlassspaltung im deutsch-türkischen Erbfall:

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Unternehmer in Deutschland mit türkischem Pass: Was tun bei drohender Überschuldung?

Besonders deutsch-türkische Erbfälle bergen aufgrund historischer Abkommen und divergierender Rechtsordnungen erhebliche Fallstricke. Dieser klassische Praxisfall verdeutlicht die kollisionsrechtlichen Weichenstellungen.

1. Der Sachverhalt

Ein türkischer Staatsangehöriger, der seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hatte, verstirbt in der Türkei und hinterlässt in Deutschland vermutlich überschuldetes bewegliches Vermögen (Bankkonten, Firma etc.). Zugleich existieren in der Türkei wertvolle Grundstücke (ca. 150.000 €). Neben der überlebenden Ehefrau (ebenfalls türkische Staatsangehörige) existieren sieben Kinder (Söhne) aus vorherigen Ehen.

Kann die Mandantin die Erbschaft in Deutschland ausschlagen und die Erbschaft in der Türkei annehmen?

2. Kollisionsrechtlicher Ausgangspunkt: Das Abkommen von 1929

Entgegen dem häufigen Reflex, die EU-Erbrechtsverordnung (EU-ErbVO) anzuwenden, greift im Verhältnis zur Türkei nach wie vor der deutsch-türkische Konsular- und Nachlassvertrag vom 28. Mai 1929 (Art. 75 EU-ErbVO). Dieser führt zu einer strikten Nachlassspaltung:

Bewegliches Vermögen: Da der Erblasser seinen letzten Wohnsitz in Deutschland hatte, kommt hier deutsches Recht zur Anwendung (für den beweglichen Nachlass, einschließlich weltweiter Bankkonten, Firma etc.). Die gesetzliche Erbfolge bestimmt sich demnach nach dem BGB.

Unbewegliches Vermögen: Für Immobilien gilt das Belegenheitsprinzip (lex rei sitae). Die Grundstücke in der Türkei unterliegen folglich dem türkischen Recht.

3. Die Mär von der „globalen Ausschlagung" und die Fristen

Ein weit verbreiteter Irrglaube ist, dass eine in Deutschland erklärte Erbausschlagung automatisch den gesamten Nachlass – inklusive der Türkei – erfasst. Wegen der Nachlassspaltung und der getrennten Rechtskreise gilt:

1. Eine deutsche Ausschlagung wirkt sich nur auf den hiesigen Rechtskreis aus. Dabei sind die strengen deutschen Fristen zu beachten: Die reguläre Ausschlagungsfrist beträgt 6 Wochen (§ 1944 Abs. 1 BGB). Da der Erblasser hier jedoch im Ausland verstorben ist und sich der Erbe bei Fristbeginn ebenfalls im Ausland aufgehalten hat, verlängert sich die Ausschlagungsfrist in Deutschland auf 6 Monate (§ 1944 Abs. 3 BGB). Die Ausschlagungserklärung muss öffentlich beglaubigt sein (entweder durch einen Notar oder das Nachlassgericht).

2. Für das Vermögen in der Türkei (insbesondere die Grundstücke) läuft ein völlig eigenständiges Verfahren. Nach türkischem Recht (§ 605 TMK) muss eine Ausschlagung zwingend form- und fristgerecht ebenfalls innerhalb von drei Monaten ab Kenntnis direkt beim zuständigen türkischen Friedensgericht (Sulh Hukuk Mahkemesi) erklärt werden. Eine deutsche Nachlassgerichtserklärung ersetzt diesen Schritt vor türkischen Behörden oder dem Grundbuchamt (Tapu) nicht.

4. Haftungsbeschränkung und Nachlassinsolvenz als milderes Mittel

Pauschale Ausschlagungen bergen zudem die Gefahr, werthaltige Aktivposten (z. B. unerwartete Guthaben oder Firmenwerte) leichtfertig aufzugeben und die Erbquote unerwünscht auf die Miterben (hier die sieben Söhne) zu verschieben.

Drohen im beweglichen Nachlass lediglich Schulden, bietet das deutsche Recht mit der Haftungsbeschränkung (§§ 1975 ff. BGB) elegante Alternativen. Anstelle der Ausschlagung kann die Erbschaft angenommen und die Haftung durch Errichtung eines amtlichen Nachlassverzeichnisses (§ 1993 BGB) oder – bei erkennbarer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Nachlasses – durch Antrag auf Eröffnung des Nachlassinsolvenzverfahrens (§§ 1980, 317 ff. InsO) beschränkt werden. Der Erbe sichert sich so den Zugriff auf etwaige Aktivwerte und schützt gleichzeitig sein privates Vermögen vor dem Zugriff deutscher Gläubiger. Ein Unternehmen kann zudem verwertet werden; oft sind ein Kundenstamm und Betriebsmittel werthaltig.

5. Fazit

Hier kann die Erbin getrennt das bewegliche Vermögen ausschlagen und den Grundbesitz in der Türkei annehmen. Sie kann alternativ für das deutsche bewegliche Vermögen eine Nachlassinsolvenz beantragen oder die Haftung auf den Nachlass beschränken. Im Einzelfall sollte deshalb stets professioneller juristischer Rat eingeholt werden.





gez. Claus-Rudolf Löffler

Rechtsanwalt & Notar

Fachanwalt für Erbrecht