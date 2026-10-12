KI im Erbrecht:

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Warum KI-Chatbots keinen Notar ersetzen und Algorithmen halluzinieren.

Die Nutzung von KI-gestützten Suchmaschinen und Chatbots gehört für viele Menschen heute zum Alltag. Auch bei rechtlichen Fragestellungen – etwa rund um das Thema Erbausschlagung oder Testamentserrichtung – konsultieren Bürger immer häufiger digitale Assistenten. Ein prägnantes Praxisbeispiel zeigt jedoch, wie gefährlich der unkritische Glaube an die Ratschläge von Algorithmen sein kann.

Der Fall aus der Praxis: Muss der 16-jährige Jugendliche mit zur Erbausschlagung?

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seit 2004 Notar und Rechtsanwalt Claus-Rudolf Löffler Fachanwalt für Familienrecht, Fachanwalt für Erbrecht

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Eltern erkundigten sich bei einem KI-System, wie die Erbausschlagung für ihren 16-jährigen Jugendlichen vorzunehmen sei. Die Antwort der KI: Der minderjährige Jugendliche müsse zwingend persönlich beim Notar erscheinen.

Aus erbrechtlicher und verfahrensrechtlicher Sicht ist diese Auskunft unzutreffend. Nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (§§ 1626, 1629 BGB) üben die Eltern als gesetzliche Vertreter die Personensorge für minderjährige Kinder aus. Sie erklären die Erbausschlagung für das Kind. Eine persönliche Anwesenheit oder Mitwirkung des 16-Jährigen beim Notar ist rechtlich weder vorgesehen noch erforderlich.

Verfahrens- und gebührenrechtliche Unterschiede: Niederschrift vs. Unterschriftsbeglaubigung

Beim Notar besteht die Möglichkeit, lediglich eine Unterschriftsbeglaubigung unter einer bereits entworfenen Erklärung vorzunehmen.

Eine reine Unterschriftsbeglaubigung beim Notar ist gebührenrechtlich nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG) deutlich günstiger als die Vollprotokollierung.

Wichtiges Detail: Die familiengerichtliche Genehmigung

Zudem übersehen KI-Systeme regelmäßig formelle Folgeprüfungen: Sofern nicht der vertretende Elternteil selbst zuvor die Erbschaft ausgeschlagen hat und das Kind erst dadurch Nächstberufener wird, bedarf die Ausschlagung für ein minderjähriges Kind der zusätzlichen Genehmigung durch das Familiengericht (§ 1643 Abs. 2 BGB). Eine unvollständige Beratung an dieser Stelle kann schwerwiegende Rechtsfolgen nach sich ziehen.

Das Phänomen der KI-Halluzination im Rechtsverkehr

Large Language Models (LLMs) sind darauf trainiert, sprachlich plausible Antworten zu generieren, nicht jedoch darauf, rechtliche Tatbestände subsumtionssicher anzuwenden. In der Informatik spricht man von „Halluzinationen", wenn KI-Modelle Fakten erfinden, Paragrafen verwechseln, gebührenrechtliche Besonderheiten unterschlagen oder ausländische Rechtskonzepte auf das deutsche Erbrecht übertragen.

Formvorschriften und Fristen dulden keine Fehler

Gerade im Erbrecht stehen Betroffene oft unter erheblichem Zeitdruck. Für die Erbausschlagung gilt eine strikte Frist von sechs Wochen (§ 1944 BGB) ab Kenntnis vom Erbfall und dem Berufungsgrund. Fehler bei der Einhaltung von Formvorschriften oder Versäumnisse wegen fehlerhafter Informationen führen unwiderruflich dazu, dass die Erbschaft als angenommen gilt – inklusive etwaiger Nachlassverbindlichkeiten und Schulden. Das setzt dann die Notwendigkeit weiteren Handelns, wie Anfechtung oder Haftungsbeschränkung in Gang..

Fazit: Prüfstein Notariat

KI-Systeme können erste Entwürfe oder Anhaltspunkte zur Orientierung liefern, ersetzen jedoch niemals die qualifizierte juristische Prüfung und Feststellung vor Ort. Als Organ der vorsorgenden Rechtspflege gewährleistet der Notar die Rechtssicherheit, Wirksamkeit und gebührenoptimierte Abwicklung aller Erklärungen.

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