Gewährleistung im Bau- und Bauträgerrecht: Interview mit Rechtsanwalt Thomas Bohle

Mehr zum Thema:

5 von 5 Sterne

Bewerten mit: 1 Twittern Teilen Teilen

Im Interview mit 123recht.de beantwortet Rechtsanwalt Thomas Bohle zentrale Praxisfragen zur Gewährleistung im Bau- und Bauträgerrecht. Er behandelt die Abgrenzung von Werk- und Kaufvertragsrecht, die Verjährung, die Nacherfüllung, die Selbstvornahme und die Haftung von Architekt und Bauunternehmer. Weitere Themen sind VOB/B und AGB-Kontrolle, die Abnahme sowie das selbständige Beweisverfahren.

Abgrenzung werkvertragliche Gewährleistung / kaufrechtliche Gewährleistung

123recht.de: Wie grenzen Sie im Bauträgervertrag die werkvertragliche Gewährleistung für Mängel des Bauwerks (§ 634 BGB) von der kaufrechtlichen Gewährleistung für Mängel des Grundstücks (§ 437 BGB) ab, und welche praktischen Auswirkungen hat diese Abgrenzung?

Rechtsanwalt Bohle: Eine solche Abgrenzung können Sie nicht vornehmen, da das Gebäude auch beim Bauträgervertrag wesentlicher Bestandteil des Grundstücks ist; man kann also nicht auf einen Grundstücksmitanteil mit dem Kauf der Wohnung so trennen.

Es ist ein einheitlicher Vertrag, wobei die vertraglichen Regelungen ganz entscheidend sind.

Ohne besondere Regelungen greifen dann die Regeln der werkvertraglichen Gewährleistung mit Verjährungsbesonderheiten.

Verjährungsfristen und deren Beginn

123recht.de: Welche Verjährungsfristen gelten für Gewährleistungsansprüche im Baurecht, und welche Besonderheiten bestehen hinsichtlich des Verjährungsbeginns – insbesondere bei Planungs- und Überwachungsleistungen des Architekten?

Rechtsanwalt Bohle: Grundsätzlich beim Bauwerk sind es fünf Jahre ab Abnahme für die Bauherren (Auftraggeber).

Der BGH hat aber mit Urt. v. 07.12.2023, Az.: VII ZR 231/22 entschieden, dass Zahlungsansprüche des Bauträgers erst in 10 Jahren verjähren.

Wichtig ist die Abnahme, die immer manifestiert werden sollte.

Nacherfüllung und Fristsetzung

123recht.de: Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, bevor der Besteller weitergehende Gewährleistungsrechte (Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) geltend machen kann, und wann ist eine Fristsetzung zur Nacherfüllung entbehrlich?

Rechtsanwalt Bohle: Es ist immer eine Fristsetzung notwendig. Dabei ist darauf zu achten, dass die Bauherren nur bezüglich des Sondereigentums (eigene Wohnung) selbst vorgehen müssen, bezüglich des Gemeinschaftseigentums (Gemeinschaftsflächen und -anlagen) die WEG.

Eine Fristsetzung kann zwar dann theoretisch entfallen, wenn eine ernsthafte Verweigerung der Mangelbeseitigung vorliegt. Aber die gängige Rechtsprechung lässt das nur in Ausnahmefällen zu. Daher immer die Fristsetzung.

Schadensberechnung – fiktive Mängelbeseitigungskosten

123recht.de: Wie ist nach der geänderten Rechtsprechung des BGH der Schaden im Rahmen des „kleinen Schadensersatzes“ statt der Leistung zu bemessen, wenn der Besteller den Mangel nicht beseitigen lässt?

Rechtsanwalt Bohle: Beim sogenannten „kleinen Schadenersatz“ behält man die mangelhafte Leistung, behält aber einen Teil des Preises ein.

Die Berechnungsformel (Differenz des Wertes bei mangelfreier Leistung zum tatsächlichen Wert mit Mangel) lässt sich in Bausachen - sofern die Streitparteien sich nicht geeinigt haben - letztlich nur durch einen Sachverständigen feststellen.

Selbstvornahme und Vorschussanspruch

123recht.de: Unter welchen Voraussetzungen kann der Besteller den Mangel selbst beseitigen und Kostenvorschuss verlangen, und wie verhält sich der Vorschussanspruch zum Schadensersatzanspruch?

Rechtsanwalt Bohle: Erst nach Fristablauf kann dann die Selbstvornahme oder der Vorschuss gefordert werden.

In Bausachen wäre es fatal, die Selbstvornahme zu wählen, da alle Gewährleistungsansprüche dann in Bezug auf den Umfang der Selbstvornahme entfallen und man eben nur den bestimmten Betrag hat.

Beim Vorschussanspruch wird ein bestimmter Betrag gezahlt und dann aber die Mangelbeseitigung abgerechnet (mit Nachschuss oder Rückzahlungspflicht); die Gewährleistung bleibt aber bestehen.

Gesamtschuldnerische Haftung von Architekt und Bauunternehmer

123recht.de: Wie gestaltet sich die gesamtschuldnerische Haftung, wenn ein Baumangel sowohl auf fehlerhafte Planung/Bauüberwachung des Architekten als auch auf Ausführungsfehler des Bauunternehmers zurückzuführen ist?

Rechtsanwalt Bohle: Letztlich intern zwischen beiden dann im Rahmen einer Quote; aber das ist ein eigenes Haftungsverhältnis.

Gegenüber dem Bauherren haften Bauträger und Architekt jeweils auf den gesamten Schaden.

VOB/B und AGB-Kontrolle

123recht.de: Welche Besonderheiten ergeben sich bei der Gewährleistung, wenn die VOB/B vereinbart wurde, und inwieweit unterliegen deren Klauseln einer AGB-rechtlichen Inhaltskontrolle?

Rechtsanwalt Bohle: Siehe oben.

Die VOB/B wird, wenn sie ordnungsgemäß vereinbart worden ist, keiner AGB-Kontrolle unterliegen.

Der Bauträgervertrag selbst unterliegt in der Regel der AGB-Kontrolle.

Abnahme als zentraler Zeitpunkt

123recht.de: Welche Bedeutung hat die Abnahme für die Gewährleistungsrechte des Bestellers, und welche Formen der Abnahme sind in der Praxis relevant – insbesondere im Hinblick auf die Beweislastumkehr?

Rechtsanwalt Bohle: Die Abnahme ist die körperliche Hinnahme der vollendeten Leistung und deren Billigung als eine wenigstens in der Hauptsache vertragsgemäße Leistung.

Die Abnahme eines Bauwerkes ist elementar wichtig, da sich daran auch schon gesetzliche Folgen nicht unerheblichen Ausmaßes anlehnen.

Durch die Abnahme kommt es zu einem einschneidenden Schnitt im Baustadium, da das Erfüllungsstadium endet. Mit der Abnahme erklärt der Auftraggeber, dass der Auftragnehmer seiner Pflicht zur vertragsgemäßen Herstellung des Werkes nachgekommen ist.

Der Auftraggeber erklärt mit so einer Abnahme, dass er das Werk als vertraglich bestellt anerkennt und dass es frei von gravierenden Mängeln ist. Ab jetzt beginnt die Gewährleistung, aber auch weitere Rechtsfolgen, nämlich u.a.

Beweislastumkehr

Fälligkeit der Vergütung

Gefahrübergang

Vorbehalt der Vertragsstrafe

Verzinsung der Vergütung

Voraussetzung für eine Abnahme ist, dass das Werk durch den Auftragnehmer fertiggestellt ist, da ein nicht fertiggestelltes Werk nicht abnahmefähig und –reif ist.

Kleinere Mängel oder Unzulänglichkeiten stehen aber einer Abnahme nicht entgegen; wegen unwesentlicher Mängel darf die Abnahme nicht verweigert werden.

Die Erklärung der Abnahme ist dabei eine vertragliche Verpflichtung; es ist also darauf zu achten, dass die Abnahme tatsächlich nur von dem Auftraggeber oder einer ausdrücklich bevollmächtigten Person erklärt wird. Es sollte ein schriftliches Protokoll erstellt werden, in dem sämtliche im Rahmen der Abnahme entdeckten Mängel aufgenommen werden sollten.

Hinsichtlich der Mängel muss der Auftraggeber sich seine Gewährleistungsrechte vorbehalten, da sonst der Verlust der Rechte eintreten kann.

Der Ablauf einer Abnahme ist freigestellt, wobei in der Regel ein Termin vereinbart wird, Auftraggeber und Auftragnehmer gemeinsam das Bauwerk begutachten, die im Wesentlichen mangelfreie Herstellung feststellen und gemeinsam ein Abnahmeprotokoll unterzeichnen.

Aber auch die vorbehaltslose Zahlung der Vergütung oder der Einzug des Auftraggebers in das fertiggestellte Bauwerk können als Abnahme angesehen werden, was aber immer vom Einzelfall abhängt.

Zudem gibt es die konkludente Abnahme, die nach OLG München bejaht wurde, nachdem ein Unternehmer ein schriftliches Abnahmeverlangen dem Bauherren zugeschickt hat. Wegen Mängeln hatte der Bauherr die Abnahme verweigert. Der Unternehmer hat dann nach seiner Auffassung die Mängel beseitigt und diese Mängelbeseitigungsanzeige dem Bauherrn zugeschickt. Eine nochmalige Aufforderung zur Abnahme blieb aus.

Kann es nach Auffassung des OLG auch – das Schweigen des Bauherrn gilt dann als Abnahme!

In der lesenswerten Entscheidung übernimmt das OLG den aus dem Handelsrecht geläufigen Rechtssatz, dass Schweigen als Zustimmung gilt.

Die Übersendung der Mängelbeseitigungsanzeige setzt das ursprüngliche Abnahmeverlangen fort. Dann aber wäre es Sache des Bauherrn gewesen, innerhalb der Frist einen neuen Abnahmetermin zu bestimmen.

OLG München, Urteil vom 23.10.2012, Az.: 9 U 733/12 Dabei ist zwischen VOB/B- und BGB-Vertrag zu unterscheiden:

Greift die VOB/B ein, kann der Auftragnehmer die Abnahme verlangen, und sie ist innerhalb einer Frist von 12 Werktagen durchzuführen. Die VOB/B sieht auch die Abnahme von in sich abgeschlossenen Teilen eines Gesamtwerkes vor. Eine förmliche Abnahme hat nach den Bestimmungen der VOB/B auf Verlangen einer Partei stattzufinden.

Wird von keiner Vertragspartei eine Abnahme verlangt, so gilt die Leistung mit Ablauf von 12 Werktagen nach schriftlicher Fertigstellungsmitteilung durch den Auftragnehmer als abgenommen.

Als weitere Fiktion der Abnahme sieht die VOB/B vor, dass die Abnahme nach Ablauf von 6 Werktagen nach Beginn der Benutzung des Bauvorhabens durch den Auftraggeber als erfolgt gilt, soweit nichts abweichend anderes ausdrücklich vereinbart worden ist.

Auch beim BGB-Vertrag ist der Auftraggeber nach im Wesentlichen mängelfreier Herstellung des Werkes zur Erklärung der Abnahme verpflichtet.

Verweigert der Auftraggeber die Abnahme zu Unrecht, kann der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine angemessene Frist zur Erklärung der Abnahme setzen.

Erklärt der Auftraggeber trotz Fristsetzung die Abnahme nicht, dann gilt mit Ablauf der Frist die Abnahme mit all ihren Rechtsfolgen kraft Gesetz als eingetreten; entscheidend ist hier dann der Zeitpunkt der grundlosen Verweigerung der Abnahme.

Sicherung der Gewährleistungsansprüche durch selbständiges Beweisverfahren

123recht.de: Welche Rolle spielt das selbständige Beweisverfahren (§ 485 ZPO) bei der Sicherung von Gewährleistungsansprüchen im Baurecht, und welche verjährungsrechtlichen Wirkungen hat es?

Rechtsanwalt Bohle: Nein; eine Sicherung der Ansprüche gibt so ein Verfahren nicht; es wird die Verjährung gehemmt, d.h. die Verfahrensdauer wird bei der Verjährungsfrist nicht berücksichtigt, sondern quasi hinten drangehängt.

Aber es sichert keine Ansprüche.

Eine Sicherung bietet allein eine entsprechend formulierte Bürgschaft einer dt. Großbank, die selbstschuldnerisch ohne Einrede der Vorausklage entsprechend erklärt werden muss.

123recht.de: vielen Dank für das informative Interview.