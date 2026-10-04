Das Vorkaufsrecht der Gemeinde im Immobilienkaufvertrag

Von Notar und Rechtsanwalt Claus-Rudolf Löffler
4.10.2026 | Ratgeber - Immobilienrecht, Wohnungseigentum
Mehr zum Thema: Immobilienrecht, Wohnungseigentum, Vorkaufsrecht, Verzicht, Immobilien
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In Kaufverträgen taucht oft ein Hinweis auf gemeindliche Vorkaufsrecht auf. Was hat es damit aufsich?

Immobilienkaufverträge bedürfen einer sorgfältigen rechtlichen Prüfung. Ein zentraler Punkt in diesem Zusammenhang ist das gesetzliche Vorkaufsrecht der Gemeinde. Es dient städtebaulichen Zwecken und kann den geplanten Eigentumsübergang maßgeblich beeinflussen.

Sobald der Kaufvertrag beurkundet ist, leitet der Notar diesen an die zuständige Kommune weiter. Die Gemeinde hat daraufhin zwei Monate Zeit zu prüfen, ob sie in den Vertrag eintreten möchte. Macht sie von ihrem Recht Gebrauch, ersetzt sie den Käufer zu exakt denselben Konditionen. Erst mit Erteilung des Negativattests – der Verzichtserklärung der Gemeinde – ist die rechtliche Hürde genommen, und die Auflassung sowie Eigentumsumschreibung können erfolgen.

Claus-Rudolf Löffler
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Eine frühzeitige Klärung im Rahmen der Vertragsgestaltung schafft Klarheit und schützt beide Vertragsparteien vor unerwarteten Verzögerungen.

gez. Claus-Rudolf Löffler
Rechtsanwalt & Notar in Hannover