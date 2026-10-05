Sanierte Bestandsimmobilien:Mehr zum Thema: Immobilienrecht, Wohnungseigentum, Immobilien, Wohngemeinschaft, Sanierung
Worauf der Notar bei der Vertragsgestaltung achtet und was Käufer fordern müssen
Als vertragsgestaltender Notar sehe ich meine Aufgabe darin, Käufer und Verkäufer vor unvorhergesehenen rechtlichen Risiken zu bewahren. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn es um den Kauf von sanierten Bestandsimmobilien geht. Viele Beteiligten vertrauen blind auf den klassischen Gewährleistungsausschluss („gekauft wie gesehen"). Doch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) zeigt: Greift eine Kernsanierung bis auf die Grundmauern („Neubau hinter historischer Fassade"), schlägt das Gesetz in das strenge Werkvertragsrecht um. Ein pauschaler Haftungsausschluss ist dann unwirksam.
Worauf muss ich als Notar bei der Gestaltung achten?
Meine Aufgabe ist es, den tatsächlichen Zustand rechtlich exakt einzuordnen. Ist eine neubaugleiche Sanierung vereinbart, muss der Vertrag den strengen Anforderungen des Bauträger- und Werkvertragsrechts entsprechen. Andernfalls drohen langjährige Unklarheiten bis hin zu unbegrenzten Gewährleistungsrisiken durch fehlerhafte Abnahmeklauseln.
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Was muss der Käufer vom Verkäufer verlangen?
Käufer sollten sich niemals mit pauschalen Zusagen im Exposé zufrieden geben. Sie müssen vom Verkäufer verlangen, dass eine detaillierte, schriftliche Baubeschreibung als verbindlicher Bestandteil in den notariellen Kaufvertrag aufgenommen wird. Nur so ist transparent dokumentiert, welche Bauteile tatsächlich saniert wurden und welcher Qualitätsstandard geschuldet ist. Das schützt den Käufer vor Mängeln und gibt dem Verkäufer die nötige Rechtssicherheit.
Rechtsanwalt & Notar, Claus-Rudolf Löffler, - Kanzlei Löffler in Hannover
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