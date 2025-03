März 2025:Abmahnung wegen Foto von Kleidung der Marke Schmuddelwedda / Dreimaster durch von Have Fey erhalten?

Auch im März 2025 (Stand 15.03.2025) verschicken die von HAVE FEY Rechtsanwälte weiterhin zahlreiche Abmahnungen wegen vermeintlicher Urheberrechtsverletzungen. Mit diesem Beitrag möchten wir erste Empfehlungen für Betroffene geben.

Das Wichtigste vorab:

Die Abmahnungen der Kanzlei von HAVE FEY im Auftrag der Leo E-Commerce Ltd. sind weder Betrug noch ein Fake! Bitte nehmen Sie das Abmahnschreiben daher unbedingt ernst.

Erst heute (Stand: 15.03.2025) wurden uns zwei dieser Abmahnschreiben zur Prüfung vorgelegt. Beide Schreiben, datiert auf den 14. März 2025 mit einer Frist bis zum 27.03.2025, werfen den Empfängern eine Urheberrechtsverletzung durch die Nutzung von Fotos der Marken "Schmuddelwedda" und "Dreimaster" auf der Plattform Kleinanzeigen (ehemals eBay-Kleinanzeigen) vor.

Bereits in der Vergangenheit haben wir mehrfach hier auf 123Recht.de über Abmahnungen durch HAVE FEY Rechtsanwälte für die Leo E-Commerce Ltd. berichtet:

1. Worum geht es in der Abmahnung von HAVE FEY?

Die Abmahnungen betreffen angebliche Urheberrechtsverletzungen an Fotos von Jacken der Marken "Dreimaster" und "Schmuddelwedda", deren Rechte bei der Leo E-Commerce Ltd. liegen sollen. In den aktuellen Schreiben wird darauf hingewiesen, dass die Leo E-Commerce Ltd. die Nutzungsrechte an den betreffenden Bildern Ende 2023 durch einen Lizenzkaufvertrag von der Motion E-Commerce GmbH erworben habe.

Falls Sie eine Abmahnung oder sogar eine Klage von HAVE FEY Rechtsanwälte im Zusammenhang mit dem Verkauf dieser Jacken auf Kleinanzeigen erhalten haben, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.

2. Erste-Hilfe-Empfehlungen bei Erhalt einer von Have Fey-Abmahnung

Keine voreiligen Zahlungen leisten oder Dokumente unüberlegt unterzeichnen! Besonders raten wir dringend davon ab, die vorgefertigte Unterlassungserklärung zu unterschreiben. Diese ist unserer Meinung nach zu weit gefasst und enthält Klauseln, die nicht notwendig sind, wie etwa die Übernahme von Anwaltskosten oder eine Anerkennung von zukünftigem Schadensersatz.

Falls eine Abmahnung gerechtfertigt sein sollte, kann es sinnvoll sein, eine modifizierte Unterlassungserklärung abzugeben. Diese sollte auf das Nötigste beschränkt sein. Wir unterstützen Sie dabei gerne.

Bevor eine Unterlassungserklärung abgegeben wird, sollte sichergestellt sein, dass das betroffene Bild aus der Anzeige entfernt wurde.

Nehmen Sie keinesfalls Kontakt zur Kanzlei HAVE FEY auf, bevor Sie rechtlichen Rat eingeholt haben! Prüfen Sie zuerst, ob in Ihrem Fall tatsächlich eine Urheberrechtsverletzung vorliegt.

3. Haben Sie auch eine Abmahnung von HAVE FEY für die Leo E-Commerce Ltd. erhalten? Wir helfen!

Falls Sie eine Abmahnung von HAVE FEY wegen der angeblich unberechtigten Nutzung von Fotos der Marken Schmuddelwedda oder Dreimaster erhalten haben, können Sie sich gerne an uns wenden.

Wir haben bereits zahlreiche Betroffene erfolgreich unterstützt und helfen Ihnen, eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung zu finden, um kostspielige Gerichtsverfahren zu vermeiden. Durch unsere Erfahrung mit diesen Fällen kennen wir das Vorgehen der Kanzlei HAVE FEY genau und können dies entsprechend einschätzen.

Unsere Verteidigung gegen die Abmahnungen der von HAVE FEY Rechtsanwälte bieten wir bundesweit zu einem günstigen Festpreis an.

4. Nutzen Sie unsere kostenlose Ersteinschätzung oder ein kostenloses Erstgespräch

Kontaktieren Sie uns gerne für eine kostenlose schriftliche Ersteinschätzung.

Rufen Sie uns unverbindlich zu einem kostenlosen Erstgespräch an: 0471/483 99 88 – 0, damit wir gemeinsam Ihre Erfolgsaussichten besprechen können.

Es hilft uns, wenn Sie uns Ihre Abmahnung der Kanzlei HAVE FEY vorab per E-Mail (info@drnewerla.de) zusenden.





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

info@drnewerla.de

www.bewertungsbeseitiger.de

