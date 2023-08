Landgericht Frankfurt a.M. untersagt ungerechtfertigte Arztbewertungen auf Google Maps – Urteil vom 13.09.2018

Ärztinnen und Ärzte müssen sich unberechtigte negative Google (Maps) Bewertungen nicht gefallen lassen.

Die Bedeutung von Google Bewertungen für Ärztinnen und Ärzte nimmt stetig zu und beeinflusst ihren Alltag maßgeblich. Patientinnen und Patienten nutzen diese Bewertungen, um sich ein Bild von der Praxis zu machen. Gleichzeitig sind sie für Ärzte von entscheidender Bedeutung, um sich gegenüber potenziellen Patienten und Mitarbeitern angemessen darzustellen.

Unsere Beratung zeigt regelmäßig, dass ein guter Bewertungsdurchschnitt bei Google für Ärzte von großer Bedeutung ist, insbesondere für jüngere Bewerberinnen und Bewerber. Angesichts des Fachkräftemangels ist es ratsam, auf einen positiven Bewertungsdurchschnitt zu achten und gegen unberechtigte Bewertungen vorzugehen.

Ein wichtiger Hinweis für betroffene Ärzte:

Seien Sie bitte vorsichtig beim Kommentieren von Bewertungen, da dies Konflikte mit der ärztlichen Schweigepflicht verursachen kann. Unberechtigte negative Google Bewertungen sollten Sie nicht kommentieren, sondern löschen lassen.

Falls auch Sie negative Google Bewertungen erhalten haben, können Sie von unserer Reihe "Löschung von negativen Google Bewertungen" profitieren. Wir präsentieren Ihnen verschiedene Fälle, in denen deutsche Gerichte der Entfernung solcher Bewertungen zugestimmt haben, und helfen Ihnen dabei, von diesen Erfahrungen zu profitieren.

Das Urteil des LG Frankfurt a.M. vom 13.09.2018 zum Thema „Negative Arzt-Bewertung auf Google löschen lassen":

In dem Fall vor dem LG Frankfurt a. M. ging es um einen Hautärztin, die mehrere negative Google Bewertungen erhalten hatte. Unter anderem handelte es sich um folgende Bewertungen (alles 1-Sterne-Bewertungen):

"Als Kassenpatient erhält man keinen Termin"

"Am Telefon nicht erreichbar. Muss man vorbei gehen um Termin zu vereinbaren."

Trotz einer vorherigen außergerichtlichen Abmahnung blieben die beanstandeten Bewertungen bei Google bestehen, ohne dass die klagende Hautärztin erfolgreich war. Als Begründung führte die Ärztin an, dass die Bewerter keine ihrer Patienten waren und keinerlei geschäftlicher Kontakt zwischen ihr und den Bewertern bestand.

Weil Google diese Bewertungen trotz Aufforderung nicht gelöscht hat, hat die Hautärztin Google verklagt und Recht bekommen.

Das Landgericht Frankfurt a. M. kam zu dem Schluss, dass eine Google Bewertung mit einem Stern den bewerteten Arzt und seine Dienstleistung herabwürdigt und ein negatives Bild über ihn in der Öffentlichkeit vermittelt.

Die Bewertung war nach Auffassung des LG Frankfurt a. M. zu entfernen, da es sich um eine unwahre Tatsachenbehauptung handelte, welche das Persönlichkeitsrecht der behandelnden Hautärztin erheblich beeinträchtigt hatte. Google hat hier direkt gehaftet, da Google nach Auffassung der Frankfurter Richter Prüfpflichten verletzt hatte. Google hätte nämlich prüfen müssen, ob die Bewerter tatsächlich in geschäftlichem Kontakt zu der Bewerteten Ärztin gestanden haben. Dies hat Google jedoch trotz Aufforderung durch die klagende Ärztin unterlassen, sodass die Klägerin vor Gericht Recht bekam.

