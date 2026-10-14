GmbH mit Musterprotokoll

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: Liquidation bei führungsloser Gesellschaft und abgetauchtem 50%-Gesellschafter

Bei einer Gründung per Musterprotokoll verzichten die Gründer auf individuelle Sonderregelungen. Dies wird zum Problem, wenn die Gesellschaft in eine Krise gerät, ein 50%-Gesellschafter-Geschäftsführer unauffindbar im Ausland verschwindet und das Unternehmen führungslos zurücklässt.

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Das Stimmrechtsdilemma beim Musterprotokoll

Ein ordentlicher Auflösungsbeschluss erfordert nach § 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG zwingend eine Mehrheit von mindestens 75 % der abgegebenen Stimmen. Da das gesetzliche Musterprotokoll keine abweichenden Mehrheits- oder Vinkulierungsklauseln zulässt, scheitert der Versuch einer regulären Liquidation am Fehlen der erforderlichen Stimmrechtsmehrheit. Ein einfacher Hinweis an das Handelsregister auf Vermögenslosigkeit genügt nach der Rechtsprechung nicht mehr.

Praktische Lösungsansätze zur Beendigung

Fehlt die Mehrheit und existiert keine zustellungsfähige Adresse des Mitgesellschafters, stehen verbliebenen Gesellschaftern gesellschaftsrechtliche Instrumente zur Verfügung:

1. Gerichtliche Auflösungsklage (§ 61 GmbHG): Gesellschafter mit mindestens 10 % der Anteile können aus wichtigem Grund auf Auflösung klagen. Die tiefgreifende Zerrüttung und Führungslosigkeit stellen einen solchen dar.

2. Insolvenzantrag bei Führungslosigkeit (§ 15a Abs. 3, § 26 InsO): Ist die Gesellschaft vermögenslos, stellt der verbliebene Gesellschafter Insolvenzantrag. Die Abweisung mangels Masse führt zur Löschung im Handelsregister.

3. Anregung der Amtslöschung (§ 394 FamFG): Unter Nachweis der Vermögenslosigkeit kann beim Registergericht das Verfahren angeregt werden.

. 5 Fragen Und Antworten

Frage 1: Kann ein 50%-Gesellschafter einer GmbH den Auflösungsbeschluss allein fassen?

Antwort: Nein. Das Gesetz schreibt für einen Gesellschafterbeschluss zur Auflösung zwingend eine Mehrheit von mindestens 75 % der abgegebenen Stimmen vor (§ 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG). Bei einer Beteiligung von 50 % kann ohne die Mitwirkung des Mitgesellschafters kein wirksamer Beschluss gefasst werden, wenn die Satzung keine Sonderregelung enthält.

Frage 2: Welche Besonderheiten gelten bei einer Gründung mittels Musterprotokolls?

Antwort: Das gesetzliche Musterprotokoll ist starr und enthält keine abweichenden Regelungen zu Stimmrechtsmehrheiten, Vertretungsbefugnissen oder Vinkulierungen. Da das Musterprotokoll rechtlich nicht abgeändert werden kann, finden die allgemeinen gesetzlichen Vorschriften des GmbHG uneingeschränkt Anwendung.

Frage 3: Kann die Löschung der GmbH einfach wegen Vermögenslosigkeit beim Handelsregister beantragt werden?

Antwort: Ein einfacher Antrag genügt nach der gefestigten Rechtsprechung der Registergerichte nicht mehr. Das Registergericht löscht eine Gesellschaft nach § 394 FamFG nur dann von Amts wegen, wenn das Fehlen jeglichen Vermögens objektiv und nachprüfbar dokumentiert ist (z. B. durch Nachweise über gekündigte Bankkonten, gescheiterte Zustellungen oder Behördenmitteilungen).

Frage 4: Wie lässt sich die Gesellschaft auflösen, wenn der Mitgesellschafter unauffindbar abgetaucht ist?

Antwort: In solchen Konstellationen verbleiben im Wesentlichen zwei Wege: Zum einen die gerichtliche Auflösungsklage nach § 61 GmbHG wegen Handlungsunfähigkeit und Zerrüttung. Zum anderen der Eigenantrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens durch die Gesellschafter wegen Führungslosigkeit (§ 15a Abs. 3 InsO); führt dieser mangels Masse zur Abweisung (§ 26 InsO), wird die Gesellschaft von Amts wegen gelöscht.

Frage 5: Sollte gegen den abgetauchten Geschäftsführer Strafanzeige erstattet werden?

Antwort: Sofern Anhaltspunkte für eine Veruntreuung oder Untreue (§ 266 StGB) vorliegen, ist eine Strafanzeige möglich . Das Ermittlungsverfahren könnte als Ergebnis ermöglichen. gegenüber Gerichten, Finanzbehörden und der IHK als nachzuweisen dass , keine Buchhaltungsunterlagen oder Bilanzen mehr vorgelegt werden können und dass die Gesellschaft vermögenslos ist

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