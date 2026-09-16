Kann die GmbH dabei helfen, größere Auftraggeber zu gewinnen?

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Die Rechtsform allein entscheidet selbstverständlich nicht darüber, ob ein Unternehmen einen Auftrag erhält. Dennoch kann sie Einfluss darauf haben, wie ein Unternehmen von potenziellen Geschäftspartnern wahrgenommen wird.

Gerade bei größeren Auftraggebern, Konzernen oder institutionellen Geschäftspartnern kann eine Kapitalgesellschaft wie die GmbH mit klareren gesellschaftsrechtlichen Strukturen, einer langfristigen Ausrichtung und einer professionellen Organisation verbunden werden. Auch feste Zuständigkeiten, geregelte Beteiligungsverhältnisse und eine von den Gesellschaftern getrennte Gesellschaft können bei der Außenwirkung eine Rolle spielen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass ein Einzelunternehmer automatisch weniger professionell arbeitet oder geringere Chancen auf größere Aufträge hat.

Für die tatsächliche Vergabe eines Auftrags bleiben in der Regel andere Faktoren entscheidend. Dazu gehören insbesondere die Qualität der angebotenen Leistung, Zuverlässigkeit, vorhandene Referenzen, wirtschaftliche Stabilität, personelle Kapazitäten und die Fähigkeit, einen Auftrag organisatorisch und fachlich zuverlässig abzuwickeln.

Je nach Branche können außerdem bestimmte Nachweise, Zertifizierungen, Versicherungen oder wirtschaftliche Kennzahlen eine größere Rolle spielen als die Rechtsform selbst.

Trotzdem kann es sinnvoll sein, die geplante Kundenstruktur bereits bei der Wahl der Rechtsform zu berücksichtigen.

Wer bei der Gründung bereits weiß, dass das Unternehmen stark wachsen, mehrere Mitarbeiter beschäftigen, neue Geschäftspartner aufnehmen oder überwiegend mit größeren Unternehmen zusammenarbeiten soll, kann die GmbH von Anfang an in die Planung einbeziehen. In solchen Fällen geht es nicht nur um die Außenwirkung, sondern auch darum, frühzeitig gesellschaftsrechtliche Strukturen zu schaffen, die zur geplanten Entwicklung des Unternehmens passen.

Eine GmbH muss allerdings nicht zwingend bereits am ersten Tag bestehen.

Ein Unternehmen kann zunächst beispielsweise als Einzelunternehmen starten und später in eine GmbH überführt werden. Das kann insbesondere dann sinnvoll sein, wenn sich das Geschäftsmodell zunächst am Markt beweisen soll oder die zukünftige Entwicklung bei der Gründung noch nicht sicher absehbar ist.

Ein späterer Wechsel der Rechtsform sollte jedoch nicht erst dann betrachtet werden, wenn er kurzfristig notwendig wird. Die Übertragung eines bestehenden Betriebs auf eine Kapitalgesellschaft kann gesellschaftsrechtliche, steuerliche und organisatorische Folgen haben.

Die Einbringung eines Betriebs in eine Kapitalgesellschaft ist grundsätzlich gesetzlich vorgesehen. Welche Gestaltung im Einzelfall möglich und sinnvoll ist, hängt jedoch von der bisherigen Unternehmensstruktur, den vorhandenen Wirtschaftsgütern, bestehenden Verträgen und der steuerlichen Situation ab.

Wer langfristig mit größeren Auftraggebern arbeiten möchte, sollte die Rechtsform deshalb als einen Baustein der Unternehmensstruktur betrachten – nicht als Garantie für neue Aufträge.

Entscheidend bleibt, ob die gewählte Struktur zur tatsächlichen Entwicklung, zum Geschäftsmodell und zu den zukünftigen Anforderungen des Unternehmens passt.

Dieser Beitrag enthält allgemeine rechtliche und steuerliche Informationen. Eine individuelle Beratung und Prüfung des konkreten Einzelfalls wird hierdurch nicht ersetzt.

Claus-Rudolf Löffler

Fachanwalt für Familienrecht

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