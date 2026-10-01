Sollte ein Unternehmensname zusätzlich als Marke geschützt werden?

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Ein etablierter Unternehmensname kann im Laufe der Zeit einen erheblichen wirtschaftlichen Wert entwickeln. Gerade wenn ein Unternehmen über Jahre unter einer bestimmten Bezeichnung am Markt auftritt, kann der Name für Kunden, Geschäftspartner und Wettbewerber zu einem wichtigen Wiedererkennungsmerkmal werden.

Rechte an einer Unternehmensbezeichnung können bereits durch die Benutzung im geschäftlichen Verkehr entstehen. Eine gesonderte Markenanmeldung ist deshalb nicht in jedem Fall zwingend erforderlich, um überhaupt rechtlichen Schutz zu erhalten.

Trotzdem kann eine Markenanmeldung sinnvoll sein.

Ein eingetragenes Markenrecht lässt sich regelmäßig klarer dokumentieren und gegenüber Dritten einfacher nachweisen. Dadurch kann es in Konfliktfällen leichter sein, die eigene Rechtsposition zu bestimmen und gegebenenfalls gegen eine unzulässige Nutzung durch andere Unternehmen vorzugehen.

Dabei ist allerdings wichtig zu verstehen, dass eine Marke einen Namen nicht automatisch für sämtliche Branchen, Produkte und Dienstleistungen schützt.

Der Schutz richtet sich grundsätzlich nach den Waren und Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet und eingetragen wurde. Wer beispielsweise eine Marke für bestimmte Beratungsleistungen anmeldet, erhält dadurch nicht ohne Weiteres einen uneingeschränkten Schutz für sämtliche denkbaren Geschäftsbereiche.

Auch das gewählte Schutzgebiet spielt eine entscheidende Rolle.

Eine beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragene deutsche Marke entfaltet ihren Schutz grundsätzlich in Deutschland. Soll ein Unternehmen dagegen auch in anderen europäischen Ländern unter derselben Marke auftreten, kann beispielsweise eine Unionsmarke in Betracht kommen. Bei einer weitergehenden internationalen Tätigkeit können wiederum andere Schutzstrategien erforderlich sein.

Eine Markenanmeldung schafft zudem nicht automatisch Vorrang gegenüber sämtlichen bereits bestehenden Rechten.

Das Deutsche Patent- und Markenamt prüft bei einer Anmeldung insbesondere die gesetzlichen Eintragungsvoraussetzungen. Eine umfassende Prüfung, ob bereits identische oder ähnliche ältere Marken, Unternehmenskennzeichen oder sonstige Kennzeichenrechte bestehen, findet jedoch nicht in jedem Fall statt.

Deshalb kann auch eine eingetragene Marke später mit älteren Rechten Dritter kollidieren.

Vor einer Markenanmeldung sollte daher möglichst sorgfältig recherchiert werden, ob bereits ähnliche oder identische Bezeichnungen in den relevanten Bereichen verwendet oder geschützt werden. Je nach geplanter Tätigkeit können dabei verschiedene Marken- und Unternehmensregister sowie weitere Quellen zu berücksichtigen sein.

Ob eine nationale deutsche Marke, eine Unionsmarke oder zunächst der bereits bestehende kennzeichenrechtliche Schutz ausreicht, hängt von der konkreten Situation ab.

Entscheidend sind insbesondere die aktuelle Verwendung des Namens, die geplanten Produkte oder Dienstleistungen, das geografische Tätigkeitsgebiet und die langfristige Entwicklung des Unternehmens.

Wer einen Unternehmensnamen dauerhaft aufbauen und als festen Bestandteil der eigenen Marke etablieren möchte, sollte den rechtlichen Schutz deshalb frühzeitig mitdenken. Gerade bevor größere Investitionen in Website, Werbung, Verpackungen, Fahrzeugbeschriftungen oder andere Elemente des Außenauftritts erfolgen, kann eine Prüfung sinnvoll sein.

Dieser Beitrag enthält allgemeine rechtliche Informationen. Eine individuelle Beratung und Prüfung des konkreten Einzelfalls wird hierdurch nicht ersetzt.

gez. Claus-Rudolf Löffler

Rechtsanwalt & Notar in Hannover