Online-Coaching-Verträge oft nichtig

Was Teilnehmende jetzt wissen müssen

Der Coaching-Markt boomt: Business-Coachings, Mindset-Trainings, Mentoring-Programme oder Online-Akademien werden massenhaft angeboten – oft zu hohen Preisen und mit großen Versprechen. Doch ein Urteil des Bundesgerichtshofs (III ZR 190/24) stellt nun große Teile dieser Branche auf den Kopf. Viele Coaching-Verträge sind nichtig, weil sie gegen das Fernunterrichtsschutzgesetz (FernUSG) verstoßen. Für Betroffene bedeutet das: Geld zurück – auch bei bereits erbrachten Leistungen.

Was hinter dem Urteil steckt, welche Coaching-Modelle betroffen sind und wie sich Verbraucher:innen, Selbstständige und Unternehmen wehren können.

Der Kläger hatte ein „9-Monats-Business-Mentoring Finanzielle Fitness" für 47.600 Euro gebucht. Im Preis enthalten sein sollten u. a.:

Online-Videos

Live-Gruppen-Calls

persönliche Betreuung

Hausaufgaben und Feedback

Er zahlte zunächst 23.800 Euro, war jedoch enttäuscht und kündigte. Der Anbieter weigerte sich, den Betrag zu erstatten und verlangte auch die Zahlung der zweiten Rate.

Während das LG die Klage des Teilnehmers zunächst abwies, gab das OLG Stuttgart ihm recht. Der Anbieter ging in Revision und verlor vor dem BGH vollständig.

Der BGH entschied:

Der Coaching-Vertrag ist nichtig.

Die bereits gezahlten 23.800 Euro müssen vollständig zurückerstattet werden.

Die zweite Rate muss entsprechend auch nicht bezahlt werden.

Grundlage dafür ist das Fernunterrichtsschutzgesetz (FernUSG).

Das FernUSG schützt Teilnehmende vor unseriösen oder unqualifizierten Bildungsangeboten, die nicht in Präsenz, sondern überwiegend online oder per Materialversand stattfinden.



Ein Coaching-Vertrag ist nur gültig, wenn der Anbieter eine staatliche Zulassung der Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) besitzt. Und nach der BGH-Entscheidung gilt das auch für den B2B-Bereich, in dem viele Coaching-Angebote stattfinden.

Hat der Anbieter diese Zulassung nicht – und das ist bei vielen Online-Coachings der Fall – ist der Vertrag rechtlich nichtig (§ 7 FernUSG).

Der Vertrag wird also behandelt, als wäre er nie geschlossen worden.

Die Folge: Teilnehmende können all ihr Geld zurückfordern, selbst, wenn sie Teile des Coachings bereits erhalten haben.

Der BGH hat die Voraussetzungen sehr weit ausgelegt. Schon geringfügige Lernstrukturen können ausreichen.

Ein Coaching gilt als Fernunterricht, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:

1. Entgeltliche Vermittlung von Wissen oder Fähigkeiten: Bezahlte Programme, Kurse, Mentoring oder Consulting

2. Strukturierte Wissensvermittlung, z. B. Lehrplan, Module, Aufgaben, Programme, Worksheets, Videos

3. Räumliche Trennung: Inhalte abrufbar per Video, E-Mail, Plattform, Gruppen- oder 1:1-Calls online mit Aufzeichnung, hybride Modelle (wenn der Schwerpunkt auf eigenständigem Lernen liegt). Nicht darunter fallen reine Live-Veranstaltungen ohne Aufzeichnung.





Hier setzte der BGH die Schwelle extrem niedrig:

Möglichkeit, Fragen zu stellen

WhatsApp-Gruppen

Feedback zu Aufgaben

Live-Calls oder Q&A

„Hausaufgaben"

Schon diese minimalen Interaktionen reichen aus.

Daraus folgt:

Fast alle aktuellen Coaching-Angebote erfüllen diese Voraussetzungen, von Business-Coaching über Fitness-Mentoring bis zu Finanz- oder Mindsetprogrammen. Ob nun Coaching im Namen enthalten ist oder nicht, spielt keine Rolle.

Ja, der BGH stellte ausdrücklich klar:

Das FernUSG gilt nicht nur für Verbraucher:innen, sondern auch für Unternehmer:innen, Gründer:innen und Selbstständige.

Damit entfällt ein häufiger Einwand der Coaching-Anbieter.

Wer an einem Coaching-Programm teilgenommen hat – egal ob Business-Coaching, Mentoring, Online-Kurs oder Mindset-Training – sollte folgende Maßnahmen ergreifen:

Vertrag prüfen: Steht etwas von Lehrplänen, Aufgaben, Betreuung oder Online-Modulen darin?

Anbieter prüfen: Hat er eine ZFU-Zulassung? (In der Regel: nein.)

Rückforderungsansprüche geltend machen: Bei nichtigen Verträgen können Zahlungen zurückverlangt werden – ggf. auch vollständig.

Unterstützung einholen: Da Coaching-Anbieter oft aggressiv reagieren, ist anwaltliche Hilfe sinnvoll.

Das BGH-Urteil stellt die Coaching-Branche auf den Kopf: Viele Programme gelten jetzt als Fernunterricht und sind ohne staatliche Zulassung nichtig. Coaching-Anbieter sollten daher dringend prüfen, ob ihr Modell rechtlich zulässig ist und welche Anpassungen notwendig sind.

Prüfen, ob das eigene Angebot unter das FernUSG fällt: Ein Coaching ist zulassungspflichtig, wenn es gegen Entgelt Wissen vermittelt, strukturierte Lerninhalte (Module, Videos, Aufgaben) enthält, überwiegend online stattfindet und irgendeine Form der Lernkontrolle bietet (z. B. Feedback, Fragen beantworten, WhatsApp-Gruppen).

Zulassung einholen: Ohne staatliche Zulassung sind Verträge nichtig. Die Zentralstelle für Fernunterricht prüft u. a.: Inhalte, Preisgestaltung und Lehrkonzept, Vertragsbedingungen (Widerruf, Kündigung etc.)

Verträge und Widerrufsbelehrung anpassen: Klauseln wie „Kein Widerruf möglich", „Erfolg garantiert", oder starre Ratenzahlungsmodelle sind riskant. Anbieter:innen sollten ihre AGB, Verträge und Zahlungsmodelle anwaltlich prüfen lassen.

Bestehende Verträge prüfen: Das Urteil wirkt rückwirkend. Das bedeutet: Teilnehmende können Geld zurückfordern und offene Forderungen können unwirksam sein. Anbieter:innen sollten bestehende Verträge daher dringend rechtlich bewerten lassen.

7. Wie können Anwält:innen helfen?

Anwält:innen können:

den Coaching-Vertrag rechtlich einordnen,

prüfen, ob das FernUSG greift,

die Rückforderung der Zahlungen durchsetzen,

gegen Mahnungen oder Inkasso vorgehen,

unberechtigte Forderungen abwehren,

eine außergerichtliche oder gerichtliche Lösung herbeiführen.

Die advomare Rechtsanwaltskanzlei unterstützt u. a. bei:

Vertragsprüfung & Bewertung nach FernUSG

Überarbeitung von Verträgen, AGB und Widerrufsbelehrungen

Einschätzung von Risiken aus Altverträgen

Abwehr unberechtigter Rückforderungsansprüche

Das BGH-Urteil ist ein Wendepunkt für die Coaching-Branche. Viele Programme sind rechtlich unwirksam, weil sie ohne Zulassung als Fernunterricht gelten. Teilnehmende können oft ihr gesamtes Geld zurückfordern, während Anbieter:innen ihre Geschäftsmodelle grundlegend überdenken müssen.

Wer unsicher ist, ob sein Coaching-Vertrag gültig ist, sollte professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen – denn rechtlich bestehen jetzt hervorragende Chancen, hohe Kosten zurückzuerhalten. Kontaktieren Sie uns gerne für eine kostenfreie Ersteinschätzung!