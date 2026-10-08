Das Testament mit Auslandsbezug:

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Internationale Wirksamkeitsvoraussetzungen und nationale Besonderheiten

In einer global vernetzten Welt besitzen immer mehr Menschen Immobilien, Bankkonten oder Beteiligungen im Ausland – oder sie verlegen ihren Lebensmittelpunkt über die Landesgrenzen hinaus. Wer für diesen Fall ein Testament verfasst, darf sich nicht allein auf das deutsche Recht verlassen. Denn bei grenzüberschreitenden Erbfällen greifen komplexe internationale Vorschriften, und vor allem gilt: Jedes Land stellt eigene, teils strenge formelle und materielle Wirksamkeitsvoraussetzungen an ein Testament.

Kollisionsrecht und die Tücken der Auslandsregeln

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Zwar bestimmt sich das anwendbare Erbrecht in Europa seit Jahren primär nach der Europäischen Erbrechtsverordnung (EU-ErbVO) nach dem gewöhnlichen Aufenthalt des Erblassers, sofern keine Rechtswahl getroffen wurde. Doch das löst nicht das Problem der Formgültigkeit vor Ort. Während Deutschland das eigenhändige (handschriftliche) Testament uneingeschränkt anerkennt, verlangen andere Rechtsordnungen zwingend die Mitwirkung von Zeugen, eine notarielle Beurkundung nach dortigem Recht oder schließen handschriftliche Verfügungen gänzlich aus.

Vorsorge durch professionelle Gestaltung

Wird ein Testament in einem Staat errichtet oder betrifft es Nachlassgegenstände im Ausland, droht im Erbfall die formelle Unwirksamkeit der Verfügung. Um dies zu verhindern, bedarf es einer sorgfältigen Prüfung des internationalen Privatrechts. Eine sachkundige notarielle Beratung hilft dabei, die passenden Verfügungen zu treffen, formelle Stolpersteine zu umschiffen und durch gezielte Rechtswahlklauseln von vornherein klare Verhältnisse für den grenzüberschreitenden Erbfall zu schaffen.

Rechtsanwalt & Notar, Claus-Rudolf Löffler, - Kanzlei Löffler in Hannover

F: Herr Löffler, warum muss man bei einem Testament besonders wachsam sein, wenn ein Bezug zum Ausland besteht?

A: Weil der Erbfall bei grenzüberschreitenden Sachverhalten nicht mehr isoliert nach nationalem Recht betrachtet werden kann. Jedes Land hat eigene gesetzliche Vorgaben, und vor allem unterschätzen viele Menschen, dass ausländische Rechtsordnungen völlig andere formelle Wirksamkeitsvoraussetzungen an ein Testament stellen.

F: Welche Rolle spielen unterschiedliche Formvorschriften in anderen Ländern im Vergleich zum deutschen Recht?

A: Während in Deutschland ein komplett handgeschriebenes und unterschriebenes Testament ausreicht, verlangen andere Rechtsordnungen – auch in Europa – beispielsweise zwingend die Anwesenheit von Zeugen, eine amtliche Registrierung vor Ort oder schlicht eine strengere, notarielle Form, um die Echtheit und Testierfähigkeit abzusichern.

F: Was passiert, wenn ein nach deutschem Recht gültiges Testament im Ausland auf dortige Immobilien oder Vermögenswerte trifft?

A: Im schlimmsten Fall kann es dazu führen, dass das ausländische Nachlassgericht oder die dortigen Behörden das Dokument aufgrund fehlender Formvoraussetzungen als ungültig ansehen. Dann greifen die gesetzlichen Erbfolgeregeln des jeweiligen Staates, die diametral zum eigentlichen Willen des Erblassers stehen können.

F: Wie hilft die Europäische Erbrechtsverordnung (EU-ErbVO) bei der Einordnung von internationalen Erbfällen?

A: Die EU-ErbVO bestimmt im Grundsatz, dass das Erbrecht des Staates gilt, in dem der Erblasser seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Zudem eröffnet sie die Möglichkeit, über eine gezielte Rechtswahl im Testament das Recht der eigenen Staatsangehörigkeit zu wählen. Das regelt aber primär die Erbquote, nicht automatisch die formale Akzeptanz der Testamentsform im Ausland.

F: Wie sorgt eine professionelle notarielle Beratung dafür, dass ein Testament mit Auslandsbezug rechtssicher bleibt?

A: Der Notar prüft im Rahmen der vorsorgenden Rechtspflege sämtliche Auslandsberührungspunkte, klärt über die dortigen Form- und Wirksamkeitsanforderungen auf und sorgt dafür, dass das Testament so gefasst wird, dass es sowohl national als auch im internationalen Kontext seine rechtliche Anerkennung findet.

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