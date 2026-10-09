Das Testament richtig errichten und sicher hinterlegen:

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Warum der Aufbewahrungsort entscheidend ist

Die Errichtung eines Testaments ist ein zentraler Schritt, um die eigene Erbfolge nach den persönlichen Vorstellungen zu regeln. Doch in der Beratungspraxis zeigt sich immer wieder: Mindestens ebenso wichtig wie der inhaltliche Text ist die Frage, wo das Dokument aufbewahrt wird. Ein perfekt formuliertes Testament nützt den Erben wenig, wenn es im Ernstfall unauffindbar bleibt, versehentlich vernichtet wird oder erst nach Ablauf wichtiger Fristen auftaucht.

Die Risiken der privaten Verwahrung

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ein privatschriftliches Testament zu Hause in einer Schublade oder einem privaten Tresor aufbewahrt, besteht die reale Gefahr, dass Hinterbliebene das Dokument nach dem Erbfall schlicht nicht finden oder dass unberechtigte Dritte Zugriff darauf erlangen und es vernichten. Selbst wenn es gefunden wird, kann ohne amtliche Registrierung unklar sein, ob es sich um das wirklich letzte und gültige Testament handelt oder ob es spätere, widerrufende Verfügungen gibt.

Amtliche Verwahrung und Zentrales Testamentsregister als rechtlicher Schutz

Um diese Risiken auszuschließen, sieht das Gesetz professionelle Wege vor. Ein eigenhändiges Testament kann in die amtliche Verwahrung des zuständigen Amtsgerichts (Nachlassgerichts) gegeben werden. Ein von einem Notar errichtetes oder beurkundetes Testament wird von Amts wegen direkt in die amtliche Verwahrung übergeben. In beiden Fällen erfolgt zwingend eine elektronische Meldung an das Zentrale Testamentsregister der Bundesnotarkammer. Stirbt der Erblasser, wird das Nachlassgericht über das Sterberegister automatisch benachrichtigt, sodass kein letzter Wille verloren geht. Eine professionelle notarielle Beratung sorgt dafür, dass von Anfang an alle formalen und organisatorischen Weichen richtig gestellt sind.

Rechtsanwalt & Notar, Claus-Rudolf Löffler, - Kanzlei Löffler in Hannover

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Q&A (5 Fragen und Antworten)

F: Herr Löffler, warum spielt neben dem reinen Inhalt eines Testaments auch der Aufbewahrungsort eine so entscheidende Rolle?

A: Weil ein noch so präzise formuliertes Testament rechtlich wirkungslos bleibt, wenn es nach dem Erbfall nicht rechtzeitig gefunden wird. Versteckte oder privat aufbewahrte Dokumente laufen Gefahr, übersehen, beschädigt oder im worst case von Personen vernichtet zu werden, die im Erbrecht benachteiligt sind.

F: Welche Risiken birgt die klassische, private Aufbewahrung eines Testaments zu Hause?

A: Die Risiken reichen vom unauffindbaren Versteck bis hin zur Zerstörung durch Brand oder Wasserschaden. Zudem fehlt bei reinen Privatverwahrungen die Gewissheit, dass das Dokument im Todesfall überhaupt den Weg zum Nachlassgericht findet, da gesetzliche Benachrichtigungsmechanismen dort greifen.

F: Wie funktioniert die amtliche Verwahrung und welche Vorteile bietet sie für den Erblasser?

A: Bei der amtlichen Verwahrung wird das Testament in die amtliche Verwahrung des Amtsgerichts gegeben. Der große Vorteil: Das Dokument ist absolut sicher vor unbefugtem Zugriff, Verlust oder Vernichtung aufbewahrt und wird im Sterbefall garantiert vom Gericht eröffnet.

F: Was hat es mit dem Zentralen Testamentsregister auf sich und wie greift das System im Ernstfall?

A: Das Zentrale Testamentsregister bei der Bundesnotarkammer erfasst elektronisch alle in amtlicher Verwahrung befindlichen Testamente. Stirbt eine Person, wird das Standesamt bzw. Sterberegister mit dem Register abgeglichen, sodass das zuständige Nachlassgericht automatisch erfährt, dass ein letzter Wille vorliegt und wo dieser lagert.

F: Welchen Vorteil bietet in diesem Zusammenhang ein direkt von einem Notar errichtetes Testament?

A: Ein notarielles Testament ersetzt in den allermeisten Fällen die Eröffnung durch einen Erbschein, was den Erben später Zeit, Wege und Kosten erspart. Zudem sorgt der Notar von Amts wegen für die amtliche Verwahrung und die unmittelbare Meldung an das Zentrale Testamentsregister, sodass der letzte Wille absolut rechtssicher dokumentiert ist.

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