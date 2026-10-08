Das notarielle Testament:

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Errichtung, mündlich oder schriftlich durch Übergabe einer offenen oder verschlossenen Schrift und deren rechtliche Wirkung

Wer seinen letzten Willen in Deutschland rechtssicher und unanfechtbar regeln möchte, muss nicht zwingend selbst zum Stift greifen. Neben dem eigenhändigen Testament sieht das Gesetz das öffentliche oder notarielle Testament vor. Dieses wird entweder zur Niederschrift des Notars erklärt oder dadurch errichtet, dass der Testator dem Notar eine Schrift – entweder offen oder verschlossen – mit der Erklärung übergibt, dass es sich dabei um seinen letzten Willen handelt.

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Rechtssicherheit und Vermeidung von Auslegungsstreitigkeiten

Ein privatschriftliches Testament birgt im Erbfall oft das Risiko von Unklarheiten, Formfehlern oder nachträglichen Anfechtungen durch die Verwandtschaft. Das notarielle Testament hingegen profitiert von der juristischen Expertise des Notars: Der Wille des Erblassers wird präzise, unmissverständlich und rechtssicher formuliert. Dies schützt vor Fehlinterpretationen und beugt Erbstreitigkeiten effektiv vor. Zudem prüft der Notar im Rahmen der Amtstätigkeit die Testierfähigkeit des Erblassers, was spätere Angriffe auf das Testament extrem erschwert.

Der entscheidende praktische Vorteil: Kein Erbschein erforderlich

Ein zentraler Vorzug des notariellen Testaments zeigt sich direkt nach dem Erbfall: In den allermeisten Fällen ersetzt das notarielle Testament samt dem dazugehörigen Eröffnungsprotokoll des Nachlassgerichts den sonst kosten- und zeitaufwendigen Erbschein. Banken, Behörden und Grundbuchämter akzeptieren diese Dokumente unmittelbar, sodass die Erbauseinandersetzung und die Umschreibung von Immobilienvermögen deutlich schneller und unbürokratischer erfolgen können. Eine professionelle notarielle Gestaltung schafft hier von Anfang an klare und verlässliche Verhältnisse.

Rechtsanwalt & Notar, Claus-Rudolf Löffler, - Kanzlei Löffler in Hannover

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FAQ zum Testament, Errichtung durch Übergabe einer offenen oder verschlossenen Schrift

Q&A (5 Fragen und Antworten)

F: Herr Löffler, welche Möglichkeiten bietet das deutsche Erbrecht neben dem klassischen handschriftlichen Testament?

A: Das Gesetz sieht als offizielle Alternative das notarielle (auch öffentliche) Testament vor. Dieses wird entweder direkt nach mündlicher Erklärung zur Niederschrift des Notars verfasst oder dadurch errichtet, dass der Erblasser dem Notar eine Schrift – offen oder verschlossen – übergibt und erklärt, dass dies sein letzter Wille ist.

F: Welche wesentlichen inhaltlichen und rechtlichen Vorteile bietet ein solches vom Notar errichtetes Testament gegenüber einem eigenhändigen Dokument?

A: Der größte Vorteil ist die professionelle juristische Beratung und Formulierung. Ein Notar stellt sicher, dass der Wille des Erblassers rechtssicher und unmissverständlich gefasst wird. Zudem prüft und dokumentiert der Notar die Testierfähigkeit, was spätere Anfechtungen wegen Testierunfähigkeit im Streitfall massiv erschwert.

F: Was geschieht nach der Errichtung mit dem notariellen Testament und wo wird es aufbewahrt?

A: Der Notar sorgt von Amts wegen dafür, dass das Testament unverzüglich in die amtliche Verwahrung des zuständigen Amtsgerichts (Nachlassgerichts) gegeben wird. Gleichzeitig erfolgt zwingend eine elektronische Meldung an das Zentrale Testamentsregister der Bundesnotarkammer.

F: Welcher enorme praktische Vorteil ergibt sich für die Erben nach dem Erbfall, wenn ein notarielles Testament vorliegt?

A: In der Regel wird für die Abwicklung des Nachlasses kein kostenpflichtiger und langwieriger Erbschein benötigt. Banken, Versicherungen und auch das Grundbuchamt akzeptieren das notarielle Testament in Verbindung mit dem richterlichen Eröffnungsprotokoll als Legitimation, was den Erben viel Zeit und Geld spart.

F: Ist ein notarielles Testament an bestimmte Personen oder Voraussetzungen gebunden?

A: Grundsätzlich kann jede testierfähige Person ein notarielles Testament errichten. Die Mitwirkung des Notars als Träger eines öffentlichen Amtes garantiert dabei, dass alle strengen formellen Vorgaben des Beurkundungsgesetzes und des BGB lückenlos eingehalten werden.

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