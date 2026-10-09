Erbe oder Vermächtnis?Mehr zum Thema: Erbrecht, Testament, Willi
Warum der Notar als juristischer Übersetzer beim Testament unverzichtbar ist
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In der notariellen Beratung zeigt sich immer wieder ein klassisches Phänomen: Mandanten haben eine sehr präzise, emotionale Vorstellung davon, wie ihr Vermögen nach dem Tod verteilt werden soll. Doch scheitern sie oft daran, diesen Willen in die strikten rechtlichen Kategorien des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) zu übersetzen. Begriffe wie „Erbe" und „Vermächtnis" werden im Alltag synonym verwendet, bedeuten im Erbrecht jedoch völlig unterschiedliche Dinge.
Die Verwechslung von Erbe und Vermächtnis in der PraxisPartner
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Häufig äußern Testatoren den Wunsch, bestimmte Personen sollten „nur ein Vermächtnis" erhalten, während gleichzeitig kein Erbe benannt werden soll oder die gesetzlichen Verwandten von der Erbfolge ausgeschlossen bleiben sollen. Nach der Systematik des Gesetzes gibt es jedoch keine „Erbenlosigkeit": Werden Personen im Testament ausschließlich als Vermächtnisnehmer bedacht (etwa mit einzelnen Gegenständen oder Geldbeträgen), ohne dass rechtlich wirksam ein Erbe eingesetzt wird, greift im Ernstfall unweigerlich die gesetzliche Erbfolge. Das bedeutet: Plötzlich erbt die entfernte Verwandtschaft, die der Testator eigentlich bewusst ausschließen wollte.
Der Berater als juristischer Dolmetscher und Gestalter
Hier schließt der Notar als fachlicher Berater eine entscheidende Lücke. Er fungiert wie ein juristischer Übersetzer: Er nimmt die tatsächliche, umgangssprachliche Vorstellung des Mandanten auf, analysiert die wirtschaftlichen Ziele und übersetzt sie in rechtlich handfeste Kategorien. Durch die präzise Unterscheidung zwischen Gesamtrechtsnachfolge (Erbe), Zuwendung einzelner Vermögenswerte (Vermächtnis) und Verhaltensanweisungen (Auflage) wird sichergestellt, dass der letzte Wille exakt so umgesetzt wird, wie es der Testator beabsichtigt hat – und die ungeliebte gesetzliche Erbfolge zuverlässig ausgeschlossen wird.
F: Herr Löffler, warum fällt es Mandanten in der Praxis oft so schwer, ihren letzten Willen selbst niederzuschreiben?
A: Das liegt vor allem daran, dass die persönliche, umgangssprachliche Vorstellung über die Vermögensverteilung nicht mit den starren juristischen Kategorien des Bürgerlichen Gesetzbuches übereinstimmt. Begriffe wie Erbe, Vermächtnis oder Auflage werden im Alltag völlig vermischt.
F: Wo liegt aus rechtlicher Sicht der gravierende Unterschied zwischen einem Erben und einem Vermächtnisnehmer?
A: Der Erbe tritt im Wege der Universalsukzession in die gesamte rechtliche Stellung des Erblassers ein – er übernimmt das gesamte Vermögen mit allen Rechten und Pflichten (inklusive Schulden). Der Vermächtnisnehmer hingegen erhält lediglich einen schuldrechtlichen Anspruch gegen die Erben auf Herausgabe eines bestimmten Gegenstands oder Geldbetrags.
F: Welches Problem entsteht, wenn ein Testator glaubt, er könne im Testament nur Personen mit „Vermächtnissen" bedenken, ohne einen Erben zu bestimmen?
A: Das führt zu einer verhängnisvollen Lücke: Das Gesetz duldet kein erbenloses Vermögen. Wenn kein Erbe im Testament eingesetzt ist, greift automatisch die gesetzliche Erbfolge. Das kann dazu führen, dass genau die Verwandten den Hauptnachlass bekommen, die der Testator eigentlich ausschließen wollte.
F: Wie kann man sich die Rolle des Notars in dieser Beratungsphase vorstellen?
A: Der Notar agiert hier im besten Sinne als juristischer Dolmetscher und Übersetzer. Er hört sich die Wünsche des Mandanten an, durchbricht die umgangssprachlichen Missverständnisse und formuliert den wahren Willen so in saubere juristische Kategorien, dass er rechtlich hält und die gewünschten Personen exakt das bekommen, was zugedacht war.
F: Welche Konsequenzen hat es, wenn man diesen „Übersetzungsschritt" durch eine eigenhändige, laienhafte Formulierung umgeht?
A: Laienhafte Testamente sind die häufigste Ursache für spätere Erbstreitigkeiten, teure Auslegungsklagen vor Gericht und völlig ungewollte Verteilungen des Nachlasses. Eine professionelle notarielle Gestaltung schützt vor diesen unvorhersehbaren Härten und schafft absolute Rechtsklarheit.
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Rechtsanwalt & Notar, Claus-Rudolf Löffler, - Kanzlei Löffler in Hannover
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