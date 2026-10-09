Erbe oder Vermächtnis?

In der notariellen Beratung zeigt sich immer wieder ein klassisches Phänomen: Mandanten haben eine sehr präzise, emotionale Vorstellung davon, wie ihr Vermögen nach dem Tod verteilt werden soll. Doch scheitern sie oft daran, diesen Willen in die strikten rechtlichen Kategorien des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) zu übersetzen. Begriffe wie „Erbe" und „Vermächtnis" werden im Alltag synonym verwendet, bedeuten im Erbrecht jedoch völlig unterschiedliche Dinge.

Die Verwechslung von Erbe und Vermächtnis in der Praxis

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seit 2004 Notar und Rechtsanwalt Claus-Rudolf Löffler Fachanwalt für Familienrecht, Fachanwalt für Erbrecht

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Häufig äußern Testatoren den Wunsch, bestimmte Personen sollten „nur ein Vermächtnis" erhalten, während gleichzeitig kein Erbe benannt werden soll oder die gesetzlichen Verwandten von der Erbfolge ausgeschlossen bleiben sollen. Nach der Systematik des Gesetzes gibt es jedoch keine „Erbenlosigkeit": Werden Personen im Testament ausschließlich als Vermächtnisnehmer bedacht (etwa mit einzelnen Gegenständen oder Geldbeträgen), ohne dass rechtlich wirksam ein Erbe eingesetzt wird, greift im Ernstfall unweigerlich die gesetzliche Erbfolge. Das bedeutet: Plötzlich erbt die entfernte Verwandtschaft, die der Testator eigentlich bewusst ausschließen wollte.

Der Berater als juristischer Dolmetscher und Gestalter

Hier schließt der Notar als fachlicher Berater eine entscheidende Lücke. Er fungiert wie ein juristischer Übersetzer: Er nimmt die tatsächliche, umgangssprachliche Vorstellung des Mandanten auf, analysiert die wirtschaftlichen Ziele und übersetzt sie in rechtlich handfeste Kategorien. Durch die präzise Unterscheidung zwischen Gesamtrechtsnachfolge (Erbe), Zuwendung einzelner Vermögenswerte (Vermächtnis) und Verhaltensanweisungen (Auflage) wird sichergestellt, dass der letzte Wille exakt so umgesetzt wird, wie es der Testator beabsichtigt hat – und die ungeliebte gesetzliche Erbfolge zuverlässig ausgeschlossen wird.