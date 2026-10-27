Überschuldeter Nachlass: Ist die Ausschlagung immer die richtige Entscheidung?

Mehr zum Thema:

0 von 5 Sterne

Bewerten mit: 0 Twittern Teilen Teilen

Einleitung

Droht nach einem Todesfall die Überschuldung des Nachlasses, greifen Betroffene reflexartig zur Erbausschlagung. Der Gedanke dahinter ist nachvollziehbar: Niemand möchte für die Schulden des Verstorbenen mit dem eigenen Privatvermögen haften. Doch in der Praxis – insbesondere bei Grundbesitz und eingetragenen Grundschulden – führt die pauschale Ausschlagung oft zum Verlust wertvoller Gestaltungsoptionen.

Partner

seit 2004 Notar und Rechtsanwalt Claus-Rudolf Löffler Fachanwalt für Familienrecht, Fachanwalt für Erbrecht

30175 Hannover

Tel: 0511 343435

Web:

E-Mail: Volgersweg 2630175 HannoverTel: 0511 343435Web: https://www.loeffler-ra.de E-Mail: Fachanwalt für Erbrecht, Fachanwalt für Familienrecht, Kaufrecht, Gesellschaftsrecht, Mediation Zum Profil

Das Praxisbeispiel: Immobilie mit hoher Grundschuld

Aktuell beriet die Kanzlei eine Mandantschaft, die ein Grundstück geerbt hatte, das mit einer Grundschuld belastet war. Die Restschuld des Kredits überstieg den aktuellen Verkehrswert des Grundstücks deutlich. Auf den ersten Blick schien die Ausschlagung unausweichlich. Doch wer ausschlägt, verliert nicht nur das Eigentum, sondern gibt auch die Kontrolle über etwaige Verwertungsüberschüsse oder Gestaltungsspielräume aus der Hand.

Die Alternative: Haftungsbeschränkung auf den Nachlass

Statt der Ausschlagung bietet das Gesetz wirksame Instrumente wie die Nachlassverwaltung oder die Nachlassinsolvenz. Damit wird die Haftung der Erben strikt auf den Nachlassgegenstand beschränkt. Das Privatvermögen bleibt geschützt, während die Immobilie geordnet verwertet oder über Nachlassverbindlichkeitslösungen abgewickelt werden kann. Das Grundsitzrecht bleibt gewahrt, ohne das finanzielle Risiko einzugehen

wird.https://loeffler-ra.de/erbrecht/

1. Ist die Ausschlagung bei Schulden im Nachlass zwingend erforderlich?

Nein. Die Ausschlagung ist nur ein Weg. Alternativ können Erben die Haftung auf den Nachlass beschränken, um das eigene Privatvermögen zu schützen, ohne das Erbe sofort aufzugeben.

2. Was passiert, wenn die Kreditschuld einer Immobilie höher ist als ihr Wert?

In diesem Fall ist der Nachlass rechnerisch überschuldet. Durch Instrumente wie die Nachlassverwaltung wird jedoch verhindert, dass die Schulden auf das Privatvermögen des Erben übergreifen.

3. Wie lange habe ich Zeit, um eine Erbschaft auszuschlagen?

Die Frist für die Ausschlagung beträgt grundsätzlich sechs Wochen ab dem Zeitpunkt, zu dem der Erbe von dem Anfall des Erbfalls und dem Grund der Berufung Kenntnis erlangt hat.

4. Kann man trotz Haftungsbeschränkung das geerbte Haus behalten?

Ja, über eine geordnete Nachlassabwicklung oder Verhandlungen mit den Gläubigern lassen sich oft Lösungen finden, um das Grundstück zu halten oder wirtschaftlich sinnvoll zu verwerten.

5. Wer haftet für Beerdigungskosten, wenn das Erbe ausgeschlagen wird?

Die Pflicht zur Tragung der Beerdigungskosten ergibt sich primär aus dem unterhaltsrechtlichen beziehungsweise öffentlich-rechtlichen Recht und kann unabhängig von der Erbausschlagung bestehen.