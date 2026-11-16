Immobilien-Preisverfall nach der Scheidung: Wenn Restschulden und Bruchteilsgemeinschaften zur Falle werden

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Das Comeback eines alten Problems aus den 90ern

Wer in den letzten Jahren gemeinsam eine Immobilie erworben hat, spürt in Trennungssituationen oft die harten Realitäten des Marktes. Durch Preisverfall erzielen geschiedene Ehepaare beim Verkauf oft nicht einmal mehr den Anschaffungspreis ihres nur wenig abgebezahlten Hauses. Die Folgen sind gravierend: Entweder bleibt nach dem Verkauf eine spürbare Restschuld zurück, für die beide Ehegatten hälftig haften, oder das Objekt wird notgedrungen gehalten – was zu jahrelangen, blockierten Bruchteilsgemeinschaften führt.

Das akute Dilemma: Wenn ein Partner blockiert

Partner

seit 2004 Notar und Rechtsanwalt Claus-Rudolf Löffler Fachanwalt für Familienrecht, Fachanwalt für Erbrecht

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Ein aktueller Fall aus unserer Praxis verdeutlicht das Problem: Ein geschiedener Mandant steht mit seiner Ex-Frau vor einer Unterdeckung von insgesamt 110.000 € bei zwei Immobilien. Ist ein Verkauf aktuell von einer Seite nicht gewollt und bewegt sich niemand, um den anderen durch Übernahme zu entschulden, entsteht ein massives wirtschaftliches Dilemma. Solche verfahrenen Situationen lassen sich oft nur durch die juristische Auseinandersetzung und die konsequente Auflösung der Bruchteilsgemeinschaft lösen.

Rechtssicherheit und strategische Beratung

Immobilien im Familienrecht erfordern eine saubere, juristische Steuerung. Vertiefte Einblicke und spezialisierte Informationen finden Mandanten auch auf unserem Fachportal unter Familienrecht • löffler-ra.

Als Rechtsanwalt begleite ich Sie in Hannover bei der rechtssicheren Lösung Ihrer Immobilienkonflikte nach der Scheidung.

Rechtsanwalt & Notar Claus-Rudolf Löffler – Kanzlei Löffler in Hannover

FAQ-Sektion für die Website (5 Fragen & Antworten)

1. Was passiert, wenn der Erlös beim Hausverkauf nach der Scheidung geringer ist als die Restschuld?

Bleibt nach dem Verkauf eine Restschuld übrig (Unterdeckung), haften beide Ehegatten gegenüber der Bank im Außenverhältnis weiterhin als Gesamtschuldner hälftig bzw. entsprechend ihrer Haftungsabrede.

2. Was ist eine Bruchteilsgemeinschaft an einer Immobilie nach der Scheidung?

Nach der Scheidung (oder bei Miteigentum) wandelt sich das eheliche Vermögen meist in eine Bruchteilsgemeinschaft nach § 741 BGB. Jeder Ex-Partner besitzt einen festen ideellen Anteil (meist 50 %).

3. Wie löst man eine Bruchteilsgemeinschaft auf, wenn ein Partner blockiert?

Wenn ein Partner weder verkaufen noch den anderen auszahlen will, kann die gerichtliche Teilungsversteigerung oder eine gezielte anwaltliche Durchsetzung der Auseinandersetzung das Pattsituation beenden.

4. Warum kann ein Immobilien-Festhalten in die Krise führen?

Sinkende Marktwerte verbunden mit laufenden Zins- und Tilgungslasten oder Kreditausfällen können jahrelang finanzielle Belastungen erzeugen, die die wirtschaftliche Existenz gefährden.

5. Wo finde ich weitere Informationen zum Familienrecht?

Ausführliche Fachbeiträge und Hinweise zu unseren Leistungen im Familienrecht stellen wir Ihnen auf unserem Portal unter Familienrecht • löffler-ra zur Verfügung.