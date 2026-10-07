Eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts eGbR

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Grundstücksgesellschaften im Wandel: eGbR

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) wurden die Weichen für die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) grundlegend neu gestellt. Dies hat massive Auswirkungen auf die Praxis der Grundstücksgesellschaften. Wer als GbR im Immobilienverkehr agieren möchte, muss sich seit dem 1. Januar 2024 mit den neuen Registerstrukturen auseinandersetzen, insbesondere mit der Einführung der eingetragenen Gesellschaft bürgerlichen Rechts (eGbR).

Die eGbR als zwingende Voraussetzung für das Grundbuch

Vor dem MoPeG war es gängige Praxis, dass eine GbR allein über die Gesellschafter im Grundbuch eingetragen wurde. Das ist nun passé. Nach dem neuen Recht gilt ein striktes Eintragungserfordernis: Um als GbR Rechte an Grundstücken erwerben, halten oder verändern zu können, muss die Gesellschaft zwingend im neuen Gesellschaftsregister eingetragen sein und als eGbR im Grundbuch geführt werden. Ohne diese Voreintragung ist jede grundbuchliche Veränderung blockiert.

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Transparenzregister und gesellschaftsrechtliche Konsequenzen

Die eGbR bringt ein Höchstmaß an Transparenz mit sich. Sämtliche vertretungsberechtigten Personen und gesellschaftsrechtlichen Strukturen werden offengelegt und im Register gebündelt. Dies schützt den Rechtsverkehr, erfordert jedoch von den beteiligten Gesellschaftern eine sorgfältige Bestandsaufnahme und laufende Pflege der Registerdaten. Für bestehende Grundstücks-GbRs bedeutete dies im Übergang einen Handlungsbedarf, der bei künftigen Transaktionen nahtlos berücksichtigt werden muss. Eine sachkundige notarielle Begleitung stellt sicher, dass die Anforderungen des MoPeG lückenlos erfüllt werden.

Rechtsanwalt & Notar, Claus-Rudolf Löffler, - Kanzlei Löffler in Hannover

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