Sanierter Altbau vom Bauträger: Wann ein Gewährleistungsausschluss unwirksam ist.

Von Notar und Rechtsanwalt Claus-Rudolf Löffler
1.10.2026 | Ratgeber - Immobilienrecht, Wohnungseigentum
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Wer eine sanierte Bestandsimmobilie kauft, verlässt sich oft auf den klassischen Haftungsausschluss (gekauft wie gesehen). Doch der Bundesgerichtshof (BGH) hat in Grundsatzurteilen (u. a. VII ZR 117/04) entschieden, dass ein genereller Gewährleistungsausschluss bei sanierten Altbauten keineswegs immer greift. Maßgeblich ist, welches Vertragsrecht gilt.

Übernimmt ein Bauträger Sanierungsleistungen, die nach Umfang und Bedeutung einem Neubau („Kernsanierung bis auf die Grundmauern") vergleichbar sind, greift Werkvertragsrecht. Ein formularmäßiger Gewährleistungsausschluss ist hier vollkommen unwirksam. Anders verhält es sich beim klassischen Altbau mit begrenzten Modernisierungen, bei dem normales Kaufrecht gilt und ein Sachmängelausschluss für die Substanz grundsätzlich greift.

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Doch Vorsicht: Selbst wenn ein Gewährleistungsausschluss bei einer Teilsanierung grundsätzlich wirksam sein kann, ist es für den Bauträger dringend zu empfehlen, im Vorfeld eine präzise Baubeschreibung in den Vertrag aufzunehmen. Nur so lässt sich im Streitfall der genaue Umfang der Teilsanierung dokumentieren und nachweisen, dass eben kein neubaugleicher Zustand geschuldet war. Eine passgenaue Vertragsgestaltung schützt hier beide Seiten vor bösen Überraschungen.

gez. Claus-Rudolf Löffler
Rechtsanwalt & Notar in Hannover
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