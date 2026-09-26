Oft gestellte Fragen beim Immobilienkauf

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Was muss ich beim Immobilienkauf beachten?

Antwort: In Deutschland herrscht freie Notarwahl (mit wenigen Ausnahmen wie bestimmten Immobilientransaktionen, bei denen oft der Käufer vorschlägt). Sie können jeden in dem jeweiligen Bundesland zugelassenen Notar beauftragen.

Wer bestimmt beim Immobilienkauf den Notar?

Antwort: Üblicherweise schlägt der Käufer den Notar vor. Die Kosten für den Notar und das Grundbuch trägt allerdings in der Regel der Käufer (wobei dies im Kaufvertrag vereinbart wird). Beide Parteien haften jedoch gesamtschuldnerisch für die Gebühren.

Sind Notargebühren bei allen Notaren gleich?

Antwort: Ja. Die Gebühren sind in ganz Deutschland im Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG) streng gesetzlich geregelt. Sie richten sich ausschließlich nach dem Geschäftswert (z. B. Kaufpreis, Vermögenswert). Ein Notar ist gesetzlich verpflichtet, exakt nach diesem Gesetz abzurechnen – günstigere Angebote oder Rabatte sind unzulässig. Ich kann beim Notar eine Gebührenanfrage stellen. Dazu benötigt der Notar die Mitteilung des Kaufpreises und die Höhe der Grundschuld. Auch KI-Systeme, z. B. Gemini, geben gute Berechnungsmodelle.

Was muss ich zum Notartermin für einen Immobilienkaufvertrag mitbringen?

Gültiger Personalausweis oder Reisepass: Dieser ist zwingend erforderlich, damit der Notar Ihre Identität einwandfrei feststellen und die Vorgaben des Geldwäschegesetzes erfüllen kann.

Originaldokumente: Löschungsbewilligung, Ausfertigung, Erbschein, Vollmachten

Der Ablauf eines Grundstückskaufvertrages – Schritt für Schritt

1. Die Vorbereitung & Finanzierung Nach erfolgreicher Objektsuche und Einigung über den Kaufpreis geht es im ersten Schritt zur Hausbank oder zum Finanzierungsberater. Wichtiger Grundsatz: Man sollte einen Kaufvertrag niemals unterschreiben, bevor man nicht eine verbindliche Finanzierungszusage der Bank vorliegen hat. Schließlich ist man nach der Unterschrift rechtlich zur Zahlung des Kaufpreises verpflichtet. Manche Banken verlangen bereits für die endgültige Finanzierungsprüfung den Entwurf des Notars.

2. Beauftragung des Notars & Datenübermittlung Liegt die Finanzierungszusage vor, kontaktiere ich den Notar meiner Wahl (oder der Makler übernimmt diesen Schritt und leitet die Daten an den Notar weiter). Dem Notar werden übermittelt:

• Daten von Käufer und Verkäufer

• Kaufpreis und Objektdaten (Lage, ob vermietet oder leerstehend)

• Finanzierungsunterlagen

3. Der Entwurf des Notars & Prüfung Der Notar fertigt den Vertragsentwurf an und sendet diesen an die Parteien. Die Kommunikation per E-Mail beschleunigt diesen Prozess erheblich. Bei Erhalt des Entwurfs prüfe ich, ob alle mündlichen Absprachen korrekt eingeflossen sind. Da Notare standardisierte Muster verwenden, muss man genau hinschauen: Enthält das Grundstück beispielsweise Besonderheiten wie ein Sanierungsgebiet, müssen zusätzliche Genehmigungen eingeholt werden, die den Ablauf verlangsamen können. Änderungswünsche oder Korrekturen teile ich dem Notar mit. Bei größeren Änderungen erhält man einen aktualisierten Entwurf. Ist alles so, wie es Verkäufer und Käufer haben möchten, meldet man sich im Büro des Notars und lässt sich einen Beurkundungstermin geben.

4. Der Beurkundungstermin Sind sich Verkäufer und Käufer in allen Punkten einig, findet der eigentliche Termin beim Notar statt. An diesem Tag wird der Vertrag von den Beteiligten vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.

5. Die Abwicklung durch den Notar (Nachbereitung) Nach der Unterschrift übernimmt der Notar die gesamte Abwicklung:

• Er sorgt für die Lastenfreiheit des Grundstücks (z. B. durch Einholung von Löschungsbewilligungen für alte Grundschulden).

• Er holt alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen ein.

• Er informiert das Finanzamt zur Berechnung und Einholung der Grunderwerbsteuer.

6. Fälligkeit und Kaufpreiszahlung Sind alle Voraussetzungen erfüllt und die Wege für den lastenfreien Eigentumsübergang bereitet, versendet der Notar die offizielle Fälligkeitsmitteilung. Nun bezahle ich den Kaufpreis auf die dort angegebenen Kontoverbindungen. Anschließend muss dem Notar der Nachweis der Zahlung auf das Bankkonto vorgelegt werden.

7. Eigentumsübergang und Abschluss

Ist der Kaufpreis bezahlt und die Zahlung über Konten nachgewiesen, schreibt der Notar das Eigentum der Immobilie um, und der Kaufvertrag ist erfolgreich abgeschlossen.

Wozu dient die Grundschuld beim Immobilienkauf?

• Bedeutung & Funktion: Wer den Kaufpreis komplett aus Eigenkapital auf dem Konto hat, benötigt keine Grundschuld. Wird der Kaufpreis jedoch über eine Bankfinanzierung bestritten, möchte das Kreditinstitut eine Sicherheit. Dafür dient die Grundschuld, mit der sich die Bank im Grundbuch (Abteilung III) eintragen lässt, um im Ernstfall auf das Grundstück zugreifen zu können.

• Die Zwangsvollstreckung: Meist enthalten Grundschulden die Erklärung, dass sich der Käufer der sofortigen Zwangsvollstreckung in sein gesamtes Vermögen unterwirft. Der Notar kann ein solches Schuldanerkenntnis beurkunden und damit für geringe Kosten einen vollstreckbaren Titel schaffen – das ist für die Bank erheblich schneller und preiswerter als ein gerichtliches Klageverfahren.

• Beurkundungstermin: Diese Erklärungen werden vom Notar – oft direkt im Anschluss an den Kaufvertrag oder in einem gesonderten Termin – vorgelesen, genehmigt und beurkundet.

• Auszahlungsvoraussetzung & Notarbescheinigung: Die Eintragung der Grundschuld ist für die Bank die Voraussetzung für die Kreditauszahlung. Um den Prozess zu beschleunigen, kann der Notar der Bank per Notarbescheinigung bestätigen, dass die Grundschuld anrangig beantragt wurde und keine Eintragungshindernisse vorliegen.

• Wichtiger Tipp: Kümmern Sie sich rechtzeitig darum, dass Ihre Bank dem Notar das Bestellformular zur Verfügung stellt. Nur so lässt sich die Kaufpreisfälligkeit optimal mit der Grundschuldbestellung harmonisieren, damit Sie nicht mit der Zahlung in Verzug geraten.

gez. Claus-Rudolf Löffler

Rechtsanwalt & Notar in Hannover